«Реал»да Эндрик билан боғлиқ муаммо: жароҳат ва ижарага кетиш эҳтимоли
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Реал Мадрид» ҳужумчиси Эндрик чап оёғидаги мушак жароҳати сабабли тахминан икки-уч ҳафта майдонга туша олмайди.
- Ушбу жароҳат ёш футболчининг асосий таркибдан жой олиш имкониятини янада қийинлаштириб, унинг қишки трансфер ойнасида ижарага кетиши мумкинлиги ҳақидаги муҳокамаларни кучайтирди.
- Гарчи футболчи ўйин амалиётига муҳтож бўлса-да, бош мураббий Жозе Моуринью уни жамоада сақлаб қолиш тарафдори эканини билдирган.
«Реал Мадрид»нинг бразилиялик ҳужумчиси Эндрик жароҳат сабабли бир неча ҳафта майдонга туша олмайди. Бу эса ёш футболчининг жамоадаги келажаги ва қишки трансфер ойнасида ижарага кетиши мумкинлиги ҳақидаги муҳокамаларни янада кучайтирди.
20 ёшли ҳужумчи сўнгги пайтларда асосий таркибдан мунтазам ўрин олишга қийналаётган эди. Энди эса жароҳат унинг ўйин амалиёти учун курашига яна бир тўсиқ бўлди.
Эндрик қандай жароҳат олди ва қачон қайтиши мумкин?
«Реал Мадрид» 23 ноябрь куни футболчининг тиббий текширувдан ўтгани ҳақида расмий хабар берди. Клуб шифокорлари Эндрикнинг чап оёғидаги яқинлаштирувчи мушак жароҳатини аниқлаган.
Мадридликлар ҳозирча унинг майдонга қайтиш санасини маълум қилмади. Расмий баёнотда футболчининг тикланиш жараёни кузатиб борилиши айтилган.
Бироқ The Athletic журналисти Марио Кортехана тарқатган маълумотга кўра, бразилиялик ҳужумчи тахминан икки-уч ҳафта майдондан четда қолиши мумкин. Демак, Эндрик «Реал»нинг яқин учрашувларини ўтказиб юбориши эҳтимоли юқори.
Қишки трансфер ойнасида «Реал»дан кетадими?
Эндрикнинг келажаги билан боғлиқ энг қизиқ саволлардан бири — унинг қишки трансфер ойнасида бошқа клубга ижарага берилиши мумкинлигидир.
Бразилиялик футболчи мунтазам ўйин амалиётига эга бўлишни истайди. «Реал»да эса ҳужум чизиғидаги юқори рақобат сабабли унга асосий таркибдан жой олиш осон бўлмаяпти.
Шу боис ижара варианти унинг ривожланиши учун фойдали бўлиши мумкинлиги муҳокама қилинмоқда. Аммо клуб раҳбарияти ва бош мураббий Жозе Моуриньо ҳозирча футболчини жамоада сақлаб қолиш тарафдори.
Моуриньо 20 ноябрь куни Эндрикнинг келажаги ҳақидаги саволга жавоб берар экан, клуб учун унинг аҳамиятини алоҳида таъкидлаган эди. Мураббийнинг фикрича, «Реал»га бразилиялик ҳужумчи керак.
Эндрикнинг мавсумдаги натижалари қандай?
Эндрик жорий мавсумда «Реал» таркибида барқарор ўйин амалиётига эга бўла олмади. Бироқ у фақат Испания чемпионатида эмас, бошқа мусобақаларда ҳам майдонга тушган.
Мавсумдаги иштирокини фақат Ла Лигадаги бешта учрашув билан чеклаш тўғри эмас. Associated Press маълумотига кўра, Эндрик жорий мавсумда «Реал» учун саккизта учрашувда майдонга тушган ва октябрь ойида «Рома»га қарши баҳсда битта гол урган.
Шунингдек, у Бразилия терма жамоаси сафида ҳам гол билан ажралиб турган.
Жароҳат Эндрикнинг режаларини ўзгартирадими?
Эндрик учун ҳозирги асосий вазифа — жароҳатдан тўлиқ тикланиш ва майдонга қайтиш. Бироқ унинг «Реал»даги келажаги масаласи ҳамон очиқ қолмоқда.
Агар футболчи жамоада етарлича ўйин амалиётига эга бўлмаса, қишки трансфер ойнасида ижара варианти янада долзарблашиши мумкин. Бироқ Моуриньонинг ҳозирги позициясига қараганда, «Реал» уни осонликча қўйиб юбормоқчи эмас.
Эндиликда асосий савол шу: бразилиялик ҳужумчи жароҳатдан қайтгач, Моуриньонинг ишончини қозониб, «Реал»да ўз ўрнини топа оладими ёки мунтазам ўйин амалиёти учун бошқа клубга йўл оладими?
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…