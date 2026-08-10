Манчестер Юнайтед Эндрик учун курашга қўшилиши керак

·26·Спорт
Манчестер Юнайтед Эндрик учун курашга қўшилиши керак
Қисқача

«Манчестер Юнайтед» ва «Астон Вилла» «Реал Мадрид» ҳужумчиси Эндрикни ўз сафига қўшиб олиш учун даъвогарлик қилмоқда. «Реал Мадрид» бразилиялик футболчини 16 ёшида Палмеирасдан 50 миллион фунт стерлинг эвазига сотиб олган, бироқ Килиан Мбаппе сабабли унинг Мадрид жамоасидаги келажаги ноаниқ бўлиб қолган. Але Морено Эндрикнинг «Манчестер Юнайтед» ҳужум чизиғи учун мос эканини, «Астон Вилла» эса уни ижара асосида жалб этишни режалаштираётганини айтди.

Ёзги трансфер ойнасининг якуний босқичида «Реал Мадрид»нинг бразилиялик истеъдодли ҳужумчиси Эндрик атрофидаги вазият кескинлашмоқда. ESPN хабар беришича, Англия Премер-лигасининг гранд клублари, жумладан «Манчестер Юнайтед» ва «Астон Вилла» ёш ҳужумчини ўз сафига қўшиб олиш учун даъвогарлик қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, қироллик клуби бразилиялик футболчини атиги 16 ёшида Палмеирасдан 50 миллион фунт стерлинг эвазига сотиб олганди. Бироқ Мадрид жамоасида Килиан Мбаппе рақобатнинг кучайишига сабаб бўлаётгани боис, ёш иқтидор эгасининг келажаги ҳозирча номаълум бўлиб қолмоқда.

Але Моренонинг фикрлари ва трансфер мантиқи

Таниқли эксперт Але Моренонинг фикрича, «Манчестер Юнайтед» учун айнан Эндрик профилидаги футболчи жуда мос келади. Унинг таъкидлашича, «қизил иблислар» ҳужум чизиғида марказий позиция учун бундай турдаги ўйинчи ҳозирча мавжуд эмас ва бу трансфер жамоа имкониятларини кенгайтириши мумкин.

Экспертнинг қўшимча қилишича, Мюнхенликлар ёки бошқа клублар қаторида «Манчестер Юнайтед» вариантининг танланиши футболчининг амбицияларига ҳам мос келади. «Олд Траффорд» клубига ўтиш ёш ҳужумчининг ривожланиши учун муносиб қадам бўлиши мумкин.

Астон Вилла қизиқиши ва ижара варианти

Шу билан бирга, Унаи Эмери бошчилигидаги «Астон Вилла» ҳам бразилиялик футболчини ўз сафига қўшиб олишни режалаштирмоқда. Чемпионлар лигасига йўлланма олган ва Морган Рожерсни «Челси»га сотиб юборган бирмингемликлар таркибни кучайтириш мақсадида уни ижара асосида жалб этишни ўйламоқда.

Ўтган мавсумнинг иккинчи ярмида Франциянинг «Лион» клубида ижара асосида ҳаракат қилган Эндрик 21 та ўйинда 8 та гол уриб, шунча голли узатмани амалга оширган эди. У ушбу муваффақиятли даврдан кейин ўйин амалиётини давом эттиришни мақсад қилган.

Бироқ мазкур трансферларнинг амалга ошиши «Реал Мадрид» бош мураббийининг қарорига боғлиқ. Португалиялик мутахассис ёш футболчининг мавсумолди йиғинларидаги ҳаракатларидан ҳайратда қолгани ва уни таркибда сақлаб қолишни исташи мумкинлиги айтилмоқда.

Манчестер ЮнайтедЭндрикРеал МадридАстон ВиллаТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Атлетико Мадрид Матиас Фернандес-Пардо учун расмий таклиф киритдиАтлетико Мадрид Матиас Фернандес-Пардо учун расмий таклиф киритдиБугун, 18:37Виржил ван Дейк Роналд Араухонинг Ливерпулга ўтишини қўллаб-қувватладиВиржил ван Дейк Роналд Араухонинг Ливерпулга ўтишини қўллаб-қувватладиБугун, 17:57Гарри Кейннинг 2030 йилги жаҳон чемпионатидаги иштироки қийин бўладиГарри Кейннинг 2030 йилги жаҳон чемпионатидаги иштироки қийин бўладиБугун, 17:56Август охири жангларга бой бўлади: энг кутилган тўқнашувлар!Август охири жангларга бой бўлади: энг кутилган тўқнашувлар!Бугун, 17:54Тошкентда триумф: Маржона Абдумуталова Ўзбекистонга илк «олтин»ни келтирди!Тошкентда триумф: Маржона Абдумуталова Ўзбекистонга илк «олтин»ни келтирди!Бугун, 17:48Jeff Bezos Ливерпул клубида улуш сотиб олиши мумкинJeff Bezos Ливерпул клубида улуш сотиб олиши мумкинБугун, 17:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)