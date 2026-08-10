Манчестер Юнайтед Эндрик учун курашга қўшилиши керак
«Манчестер Юнайтед» ва «Астон Вилла» «Реал Мадрид» ҳужумчиси Эндрикни ўз сафига қўшиб олиш учун даъвогарлик қилмоқда. «Реал Мадрид» бразилиялик футболчини 16 ёшида Палмеирасдан 50 миллион фунт стерлинг эвазига сотиб олган, бироқ Килиан Мбаппе сабабли унинг Мадрид жамоасидаги келажаги ноаниқ бўлиб қолган. Але Морено Эндрикнинг «Манчестер Юнайтед» ҳужум чизиғи учун мос эканини, «Астон Вилла» эса уни ижара асосида жалб этишни режалаштираётганини айтди.
Ёзги трансфер ойнасининг якуний босқичида «Реал Мадрид»нинг бразилиялик истеъдодли ҳужумчиси Эндрик атрофидаги вазият кескинлашмоқда. ESPN хабар беришича, Англия Премер-лигасининг гранд клублари, жумладан «Манчестер Юнайтед» ва «Астон Вилла» ёш ҳужумчини ўз сафига қўшиб олиш учун даъвогарлик қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумки, қироллик клуби бразилиялик футболчини атиги 16 ёшида Палмеирасдан 50 миллион фунт стерлинг эвазига сотиб олганди. Бироқ Мадрид жамоасида Килиан Мбаппе рақобатнинг кучайишига сабаб бўлаётгани боис, ёш иқтидор эгасининг келажаги ҳозирча номаълум бўлиб қолмоқда.
Але Моренонинг фикрлари ва трансфер мантиқиТаниқли эксперт Але Моренонинг фикрича, «Манчестер Юнайтед» учун айнан Эндрик профилидаги футболчи жуда мос келади. Унинг таъкидлашича, «қизил иблислар» ҳужум чизиғида марказий позиция учун бундай турдаги ўйинчи ҳозирча мавжуд эмас ва бу трансфер жамоа имкониятларини кенгайтириши мумкин.
Экспертнинг қўшимча қилишича, Мюнхенликлар ёки бошқа клублар қаторида «Манчестер Юнайтед» вариантининг танланиши футболчининг амбицияларига ҳам мос келади. «Олд Траффорд» клубига ўтиш ёш ҳужумчининг ривожланиши учун муносиб қадам бўлиши мумкин.
Астон Вилла қизиқиши ва ижара вариантиШу билан бирга, Унаи Эмери бошчилигидаги «Астон Вилла» ҳам бразилиялик футболчини ўз сафига қўшиб олишни режалаштирмоқда. Чемпионлар лигасига йўлланма олган ва Морган Рожерсни «Челси»га сотиб юборган бирмингемликлар таркибни кучайтириш мақсадида уни ижара асосида жалб этишни ўйламоқда.
Ўтган мавсумнинг иккинчи ярмида Франциянинг «Лион» клубида ижара асосида ҳаракат қилган Эндрик 21 та ўйинда 8 та гол уриб, шунча голли узатмани амалга оширган эди. У ушбу муваффақиятли даврдан кейин ўйин амалиётини давом эттиришни мақсад қилган.
Бироқ мазкур трансферларнинг амалга ошиши «Реал Мадрид» бош мураббийининг қарорига боғлиқ. Португалиялик мутахассис ёш футболчининг мавсумолди йиғинларидаги ҳаракатларидан ҳайратда қолгани ва уни таркибда сақлаб қолишни исташи мумкинлиги айтилмоқда.
…