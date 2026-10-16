«Реал» раҳбарияти Жозе Моуриньонинг фаолиятига юқори баҳо бермоқда

·54·Спорт
«Реал» раҳбарияти Жозе Моуриньонинг фаолиятига юқори баҳо бермоқда

Мадриднинг «Реал» клуби раҳбарияти ёзда жамоа бошқарувини ўз қўлига олган бош мураббий Жозе Моуриньонинг олиб бораётган ишларидан ниҳоятда мамнун. Испания гранди ва португалиялик тажрибали мутахассис ўртасида тўлиқ ўзаро тушуниш ҳамда мутлақ ишонч муҳити қарор топган.

«Қироллик клуби» мутасаддилари Моуриньони жамоанинг ҳақиқий «овози» ва майдондаги етакчи иродаси сифатида қабул қилмоқда.

Нима учун раҳбарият Моуриньога тўлиқ ишонмоқда?

Мадрид клуби босс-менежменти португалиялик мураббийнинг фаолиятидаги бир қатор муҳим жиҳатларни алоҳида қадрламоқда:

  • Кучли характер ва лидерлик: Мутахассиснинг ўзига хос қатъияти ва принципиаллиги клуб руҳиятини қайта тиклашга хизмат қилмоқда;

  • Клуб ва футболчилар ўртасидаги кўприк: Моуриньо раҳбарият томонидан қўйилаётган юксак талаб ва мақсадларни футболчиларга жуда аниқ, таъсирчан ва тушунарли тарзда етказиб бермоқда;

  • Ички интизом ва ишонч: Жамоа ичида мураббий билан раҳбарият позицияси бир хил йўналишда экани муҳит барқарорлигини таъминламоқда.

Моуриньо бошчилигидаги старт ва ҳозирги кўрсаткичлар

Ўтган ёзги мавсумда Мадридга кўчиб келган мураббий билан жамоа барча мусобақаларда курашни давом эттирмоқда:

  • Ла Лигадаги ҳолат: «Реал» айни пайтда Испания чемпионати турнир жадвалида 4-поғонани эгаллаб, пешқадамлар таъқибини олиб бормоқда;

  • Чемпионлар Лигасида 100 фоизлик натижа: Қитъанинг энг нуфузли мусобақасида «қироллик клуби» дастлабки турларда кетма-кет иккита ишончли ғалабага эришиб, гуруҳ босқичини муваффақиятли бошлади.

Мадридликларнинг ушбу ишончли баёнотлари Моуриньо атрофидаги босимни камайтириб, жамоанинг асосий совринлар учун курашдаги салоҳиятини янада ошириши кутилмоқда.

Жозе МоуриньоРеал МадридЧемпионлар ЛигасиЛа Лига
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуриньо «Рома» устидан қозонилган 4:3 ҳисобидаги фантастик камбэкни изоҳладиМоуриньо «Рома» устидан қозонилган 4:3 ҳисобидаги фантастик камбэкни изоҳладиКеча 09:33Килиан Мбаппе танқидчиларга жавоб қайтардиКилиан Мбаппе танқидчиларга жавоб қайтарди18 сентябр 14:38Килиан Мбаппе Жосе Мауринёнинг интеллектидан ҳайратда қолганини айтдиКилиан Мбаппе Жосе Мауринёнинг интеллектидан ҳайратда қолганини айтди12 сентябр 15:12Дани Карвахаль кутилмаганда «Хетафе» билан шартнома имзоладиДани Карвахаль кутилмаганда «Хетафе» билан шартнома имзолади13 октябр 19:25Рақибнинг сочидан тортгани учун қизил карточка олган Винисиус мухлислардан узр сўрадиРақибнинг сочидан тортгани учун қизил карточка олган Винисиус мухлислардан узр сўради11 октябр 11:58Трентми ёки Дюмфрис? “Реал Мадрид”нинг ўнг қанотини ким эгаллайди?Трентми ёки Дюмфрис? “Реал Мадрид”нинг ўнг қанотини ким эгаллайди?10 октябр 13:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...