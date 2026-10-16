«Реал» раҳбарияти Жозе Моуриньонинг фаолиятига юқори баҳо бермоқда
Мадриднинг «Реал» клуби раҳбарияти ёзда жамоа бошқарувини ўз қўлига олган бош мураббий Жозе Моуриньонинг олиб бораётган ишларидан ниҳоятда мамнун. Испания гранди ва португалиялик тажрибали мутахассис ўртасида тўлиқ ўзаро тушуниш ҳамда мутлақ ишонч муҳити қарор топган.
«Қироллик клуби» мутасаддилари Моуриньони жамоанинг ҳақиқий «овози» ва майдондаги етакчи иродаси сифатида қабул қилмоқда.
Нима учун раҳбарият Моуриньога тўлиқ ишонмоқда?
Мадрид клуби босс-менежменти португалиялик мураббийнинг фаолиятидаги бир қатор муҳим жиҳатларни алоҳида қадрламоқда:
Кучли характер ва лидерлик: Мутахассиснинг ўзига хос қатъияти ва принципиаллиги клуб руҳиятини қайта тиклашга хизмат қилмоқда;
Клуб ва футболчилар ўртасидаги кўприк: Моуриньо раҳбарият томонидан қўйилаётган юксак талаб ва мақсадларни футболчиларга жуда аниқ, таъсирчан ва тушунарли тарзда етказиб бермоқда;
Ички интизом ва ишонч: Жамоа ичида мураббий билан раҳбарият позицияси бир хил йўналишда экани муҳит барқарорлигини таъминламоқда.
Моуриньо бошчилигидаги старт ва ҳозирги кўрсаткичлар
Ўтган ёзги мавсумда Мадридга кўчиб келган мураббий билан жамоа барча мусобақаларда курашни давом эттирмоқда:
Ла Лигадаги ҳолат: «Реал» айни пайтда Испания чемпионати турнир жадвалида 4-поғонани эгаллаб, пешқадамлар таъқибини олиб бормоқда;
Чемпионлар Лигасида 100 фоизлик натижа: Қитъанинг энг нуфузли мусобақасида «қироллик клуби» дастлабки турларда кетма-кет иккита ишончли ғалабага эришиб, гуруҳ босқичини муваффақиятли бошлади.
Мадридликларнинг ушбу ишончли баёнотлари Моуриньо атрофидаги босимни камайтириб, жамоанинг асосий совринлар учун курашдаги салоҳиятини янада ошириши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…