Реал Мадрид ёш ҳужумчи Карлос Эспини ўз сафига қўшиб олди
Мадриднинг Реал клуби ёзги трансфер ойнаси доирасида Леванте сафида тўп сурган 21 ёшли иқтидорли ҳужумчи Карлос Еспи билан беш мавсумлик шартнома имзолади. Қироллик клуби билан тузилган бу келишув 2031-йилнинг 30-июнига қадар мўлжалланган бўлиб, жамоанинг келажакдаги ҳужум чизиғини кучайтиришга қаратилган.
Мадриднинг Реал клуби ёзги трансфер ойнаси доирасида ўзининг бешинчи харидини расмийлаштирди ва Испания футболининг иқтидорли ёш ҳужумчиларидан бири Карлос Эспи билан узоқ йиллик шартнома имзолади. Леванте сафида тўп сурган 21 ёшли футболчи қироллик клуби билан 2031-йилнинг 30-июнига қадар мўлжалланган беш мавсумлик келишувга имзо чекди. Ушбу трансфер жамоанинг келажакдаги ҳужум чизиғини янада кучайтириш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Трансфер бозори ва оммавий ахборот воситаларида бу қадар кўп тилга олинмаган бўлса-да, Карлос Эспи қисқа фурсат ичида Сантиаго Бернабеу стадионида ишонч билдирилган истиқболли ҳужум лойиҳасига айланди. Аслида, бу кутилмаган қадам эмас эди. Реал Мадрид скаутлари испаниялик футболчининг ўйинларини ойлар давомида диққат билан кузатиб боришган ва унинг Испания футболидаги энг аниқ классик ҳужум вариантларидан бирига айланганини қайд этишган.
Классик ҳужумчи профили ва жисмоний устунликixbt.com ва бошқа спорт манбалари маълумотига кўра, Карлос Эспи замонавий футболда камёб бўлиб қолаётган анъанавий ҳужумчи, яни жарима майдончаси ичида ҳаракат қилишни хуш кўрадиган марказий форвард типига киради. Унинг ўзига хос жисмоний кўрсаткичлари ва ҳужумдаги табиий сезгирлиги мадридликлар эътиборини тортган асосий омиллардан бири бўлди.
Тўлиқ исми Карлос Эспи Эскрива бўлган ёш футболчи 2005-йил 24-июльда Валенсия провинциясидаги Тавернес-де-ла-Валлдигна шаҳарчасида таваллуд топган. Ҳозирда 21 ёшни қаршилаган форвард ўзининг улкан жисмоний маълумотлари билан бошқалардан ажратиб туради. Хусусан, унинг бўйи нақд 1,94 метрни ташкил этиши унга марказий ҳужумчи позициясида рақиблар устидан ҳаво курашларида улкан устунлик тақдим этади.
Келажак учун стратегик қадамРеал Мадрид раҳбарияти ва мураббийлар штаби бу футболчига шунчаки захира варианти сифатида эмас, балки келгусида жамоанинг асосий ҳужум чизиғини бошқариб бора оладиган салоҳиятли ижрочи сифатида қарамоқда. Клубнинг ёшлар сиёсатига таяниб амалга оширилган ушбу трансфер келгуси йилларда ўз мевасини бериши кутилмоқда.
Ҳозирги кунда футбол оламида классик марказий ҳужумчилар етишмаётган бир пайтда, Карлос Эспи каби жисмоний бақувват ва қомусий қобилиятга эга ўйинчини қўлга киритиш Реал Мадрид учун стратегик жиҳатдан тўғри қарор бўлди. Футболчи ўзининг янги жамоасида қандай натижалар кўрсатиши ва даражасини қанчалик тез ўстириши мухлислар ва мутахассисларнинг яқиндан кузатуви остида бўлади.
…