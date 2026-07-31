Реал Мадрид ёш ҳужумчи Карлос Эспини ўз сафига қўшиб олди

·31·Спорт
Реал Мадрид ёш ҳужумчи Карлос Эспини ўз сафига қўшиб олди
Қисқача

Мадриднинг Реал клуби ёзги трансфер ойнаси доирасида Леванте сафида тўп сурган 21 ёшли иқтидорли ҳужумчи Карлос Еспи билан беш мавсумлик шартнома имзолади. Қироллик клуби билан тузилган бу келишув 2031-йилнинг 30-июнига қадар мўлжалланган бўлиб, жамоанинг келажакдаги ҳужум чизиғини кучайтиришга қаратилган.

Мадриднинг Реал клуби ёзги трансфер ойнаси доирасида ўзининг бешинчи харидини расмийлаштирди ва Испания футболининг иқтидорли ёш ҳужумчиларидан бири Карлос Эспи билан узоқ йиллик шартнома имзолади. Леванте сафида тўп сурган 21 ёшли футболчи қироллик клуби билан 2031-йилнинг 30-июнига қадар мўлжалланган беш мавсумлик келишувга имзо чекди. Ушбу трансфер жамоанинг келажакдаги ҳужум чизиғини янада кучайтириш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Трансфер бозори ва оммавий ахборот воситаларида бу қадар кўп тилга олинмаган бўлса-да, Карлос Эспи қисқа фурсат ичида Сантиаго Бернабеу стадионида ишонч билдирилган истиқболли ҳужум лойиҳасига айланди. Аслида, бу кутилмаган қадам эмас эди. Реал Мадрид скаутлари испаниялик футболчининг ўйинларини ойлар давомида диққат билан кузатиб боришган ва унинг Испания футболидаги энг аниқ классик ҳужум вариантларидан бирига айланганини қайд этишган.

Классик ҳужумчи профили ва жисмоний устунлик

ixbt.com ва бошқа спорт манбалари маълумотига кўра, Карлос Эспи замонавий футболда камёб бўлиб қолаётган анъанавий ҳужумчи, яни жарима майдончаси ичида ҳаракат қилишни хуш кўрадиган марказий форвард типига киради. Унинг ўзига хос жисмоний кўрсаткичлари ва ҳужумдаги табиий сезгирлиги мадридликлар эътиборини тортган асосий омиллардан бири бўлди.

Тўлиқ исми Карлос Эспи Эскрива бўлган ёш футболчи 2005-йил 24-июльда Валенсия провинциясидаги Тавернес-де-ла-Валлдигна шаҳарчасида таваллуд топган. Ҳозирда 21 ёшни қаршилаган форвард ўзининг улкан жисмоний маълумотлари билан бошқалардан ажратиб туради. Хусусан, унинг бўйи нақд 1,94 метрни ташкил этиши унга марказий ҳужумчи позициясида рақиблар устидан ҳаво курашларида улкан устунлик тақдим этади.

Келажак учун стратегик қадам

Реал Мадрид раҳбарияти ва мураббийлар штаби бу футболчига шунчаки захира варианти сифатида эмас, балки келгусида жамоанинг асосий ҳужум чизиғини бошқариб бора оладиган салоҳиятли ижрочи сифатида қарамоқда. Клубнинг ёшлар сиёсатига таяниб амалга оширилган ушбу трансфер келгуси йилларда ўз мевасини бериши кутилмоқда.

Ҳозирги кунда футбол оламида классик марказий ҳужумчилар етишмаётган бир пайтда, Карлос Эспи каби жисмоний бақувват ва қомусий қобилиятга эга ўйинчини қўлга киритиш Реал Мадрид учун стратегик жиҳатдан тўғри қарор бўлди. Футболчи ўзининг янги жамоасида қандай натижалар кўрсатиши ва даражасини қанчалик тез ўстириши мухлислар ва мутахассисларнинг яқиндан кузатуви остида бўлади.

Реал МадридКарлос ЭспиТрансферларИспания ЧемпионатиЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коул Палмер Морган Рожерсни ўз нишонлаш усули учун огоҳлантирдиКоул Палмер Морган Рожерсни ўз нишонлаш усули учун огоҳлантирдиБугун, 16:16Сандро Тонали Тоттенхемга ўтиш сабаблари ҳақида гапирдиСандро Тонали Тоттенхемга ўтиш сабаблари ҳақида гапирдиБугун, 15:37Ферран Торрес учун кураш: Лондон клублари Барселона режасига таҳдид солмоқдаФерран Торрес учун кураш: Лондон клублари Барселона режасига таҳдид солмоқдаБугун, 15:12Каземиронинг илк баёноти: У Мессини нима учун «футбол худоси» деб атадиКаземиронинг илк баёноти: У Мессини нима учун «футбол худоси» деб атадиБугун, 14:41Милан ва Италия афсонаси Франко Барези 66 ёшида вафот этдиМилан ва Италия афсонаси Франко Барези 66 ёшида вафот этдиБугун, 14:35«Бошқа сайёрадан»: «Сити» Абдуқодир Ҳусановни яна мақтади (видео)«Бошқа сайёрадан»: «Сити» Абдуқодир Ҳусановни яна мақтади (видео)Бугун, 14:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда