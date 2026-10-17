Энцо Мареска «ПСЖ»дан учралган 2:4 ҳисобидаги мағлубият сабабини очиқ тан олди

·4·Спорт
Энцо Мареска «ПСЖ»дан учралган 2:4 ҳисобидаги мағлубият сабабини очиқ тан олди

Европа Чемпионлар Лигаси умумий босқичининг 2-тури доирасида Франциянинг «ПСЖ» клубига қарши ўз майдонида кечган беллашувда 2:4 ҳисобида мағлубиятга учраган «Манчестер Сити» бош мураббийи Энцо Мареска учрашув тақдирини ҳал қилган бош омилни очиқлади. Италиялик мутахассис баҳс учун бошланғич таркибни ва майдон марказини шакллантиришда жиддий хатога йўл қўйганини яширмади.

«Шаҳарликлар» биринчи бўлимдаёқ ўз дарвозасидан жавобсиз учта тўп ўтказиб юбориб, ўйин назоратини тўлиқ рақибга топшириб қўйган эди.

«Шерки, Энцо ва Эллиот учлиги адашув бўлди»: Мураббий иқрори

Энцо Мареска ўйиндан сўнг журналистлар билан мулоқот чоғида марказий чизиқ борасидаги қарорини қуйидагича изоҳлади:

  • Хато қарор тан олинди: «Дастлабки дақиқалардан бошлаб майдон марказида Шерки, Энцо ва Эллиотни биргаликда туширишга қарор қилганим хато бўлди;

  • Жисмоний куч етишмади: Бундай юқори даражадаги кескин баҳсларда майдон марказида ҳар томонлама кучли ва рақобатбардош бўлиш шарт;

  • Келажак учун янги режа: Келгуси ўйинларда бу хатодан хулоса чиқарган ҳолда Буадди, Энцо ва Эллиот вариантидан фойдаланишимиз мумкин», — деди Мареска.

Танаффусдаги ўзгариш ва иккинчи бўлимдаги фаоллик

Мураббийнинг танаффусдаги тактик тузатишлари ўйин ритмига ижобий таъсир кўрсатган бўлса-да, ғалаба учун кеч бўлди:

  • Буаддининг майдонга тушиши: Мареска иккинчи бўлим стартидаёқ Шеркини захирага олиб, унинг ўрнига Буаддини майдонга ташлади;

  • 2 та жавоб тўпи: Ўзгаришлардан сўнг «Манчестер Сити» марказда тўп назоратини қайтариб олиб, иккинчи 45 дақиқаликда рақиб дарвозасига иккита гол уришга муваффақ бўлди;

  • Якуний ҳисоб: Бироқ биринчи таймдаги катта йўқотиш манкунианликларни ўз майдонидаги 2:4 ҳисобидаги мағлубиятдан қутқариб қолиш учун камлик қилди.

Мураббийнинг ўз хатоларини вақтида тан олиши ва тактик схемаларни қайта кўриб чиқиши «Манчестер Сити»нинг турнирдаги кейинги турларга жиддийроқ ҳозирлик кўришидан далолат беради.

Манчестер СитиПСЖЭнцо МарескаЧемпионлар Лиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

City Xtra бонг урмоқда: «Манчестер Сити»да Ҳусановнинг келажаги нега хавф остида қолди?City Xtra бонг урмоқда: «Манчестер Сити»да Ҳусановнинг келажаги нега хавф остида қолди?5 октябр 07:42«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди15 октябр 11:59Луис Энрике «Манчестер Сити»нинг 115 та айблови ва бугунги суперўйин ҳақида гапирдиЛуис Энрике «Манчестер Сити»нинг 115 та айблови ва бугунги суперўйин ҳақида гапирди14 октябр 17:52Энцо Мареска «ПСЖ»дан учралган мағлубият ва Луис Энрикенинг тан олуви ҳақида гапирдиЭнцо Мареска «ПСЖ»дан учралган мағлубият ва Луис Энрикенинг тан олуви ҳақида гапирдиКеча 10:20Каррагер Энцо Маресканинг Париж клубига қарши хатосини фош қилдиКаррагер Энцо Маресканинг Париж клубига қарши хатосини фош қилди15 октябр 12:03«Этихад»да кутилмаган меҳмон: Гвардиола “Манчестер Сити” — “ПСЖ” баҳсига келадими?«Этихад»да кутилмаган меҳмон: Гвардиола “Манчестер Сити” — “ПСЖ” баҳсига келадими?13 октябр 19:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...