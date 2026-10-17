Энцо Мареска «ПСЖ»дан учралган 2:4 ҳисобидаги мағлубият сабабини очиқ тан олди
Европа Чемпионлар Лигаси умумий босқичининг 2-тури доирасида Франциянинг «ПСЖ» клубига қарши ўз майдонида кечган беллашувда 2:4 ҳисобида мағлубиятга учраган «Манчестер Сити» бош мураббийи Энцо Мареска учрашув тақдирини ҳал қилган бош омилни очиқлади. Италиялик мутахассис баҳс учун бошланғич таркибни ва майдон марказини шакллантиришда жиддий хатога йўл қўйганини яширмади.
«Шаҳарликлар» биринчи бўлимдаёқ ўз дарвозасидан жавобсиз учта тўп ўтказиб юбориб, ўйин назоратини тўлиқ рақибга топшириб қўйган эди.
«Шерки, Энцо ва Эллиот учлиги адашув бўлди»: Мураббий иқрори
Энцо Мареска ўйиндан сўнг журналистлар билан мулоқот чоғида марказий чизиқ борасидаги қарорини қуйидагича изоҳлади:
Хато қарор тан олинди: «Дастлабки дақиқалардан бошлаб майдон марказида Шерки, Энцо ва Эллиотни биргаликда туширишга қарор қилганим хато бўлди;
Жисмоний куч етишмади: Бундай юқори даражадаги кескин баҳсларда майдон марказида ҳар томонлама кучли ва рақобатбардош бўлиш шарт;
Келажак учун янги режа: Келгуси ўйинларда бу хатодан хулоса чиқарган ҳолда Буадди, Энцо ва Эллиот вариантидан фойдаланишимиз мумкин», — деди Мареска.
Танаффусдаги ўзгариш ва иккинчи бўлимдаги фаоллик
Мураббийнинг танаффусдаги тактик тузатишлари ўйин ритмига ижобий таъсир кўрсатган бўлса-да, ғалаба учун кеч бўлди:
Буаддининг майдонга тушиши: Мареска иккинчи бўлим стартидаёқ Шеркини захирага олиб, унинг ўрнига Буаддини майдонга ташлади;
2 та жавоб тўпи: Ўзгаришлардан сўнг «Манчестер Сити» марказда тўп назоратини қайтариб олиб, иккинчи 45 дақиқаликда рақиб дарвозасига иккита гол уришга муваффақ бўлди;
Якуний ҳисоб: Бироқ биринчи таймдаги катта йўқотиш манкунианликларни ўз майдонидаги 2:4 ҳисобидаги мағлубиятдан қутқариб қолиш учун камлик қилди.
Мураббийнинг ўз хатоларини вақтида тан олиши ва тактик схемаларни қайта кўриб чиқиши «Манчестер Сити»нинг турнирдаги кейинги турларга жиддийроқ ҳозирлик кўришидан далолат беради.
Изоҳлар 0
…