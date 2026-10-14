Луис Энрике «Манчестер Сити»нинг 115 та айблови ва бугунги суперўйин ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- PSJ бош мураббийи Луис Энрике «Манчестер Сити»нинг 115 та молиявий айблови бўйича суд иши ижобий ечим топишини тилади, чунки клубнинг майдондаги натижалари ҳайратланарли.
- Унинг фикрича, «Сити» каби гигант клублар атрофида ҳар доим турли гап-сўзлар бўлиши табиий.
- Луис Энрике, шунингдек, PSJнинг Лига 1 даги натижалари ўзига муносиб эмаслигини тан олиб, аммо бундан хавотирда эмаслигини билдирди.
Европа Чемпионлар Лигаси умумий босқичининг 2-тури доирасида кечадиган марказий баҳс олдидан Франциянинг «ПСЖ» клуби бош мураббийи Луис Энрике рақиби «Манчестер Сити» атрофидаги шов-шувли молиявий можаро ҳамда ўз жамоасининг ҳолати бўйича фикр билдирди. Испаниялик мутахассис рақибнинг майдондаги ютуқларини ҳимоя қилиб, суд иши ижобий ечим топишини тилади.
Икки Европа гранди ўртасидаги кутилган тўқнашув бугун, 14 октябрь куни Тошкент вақти билан соат 23:59 да старт олади.
«Сити»нинг 115 та айблови бўйича Энрикенинг кутилмаган позицияси
Аввалроқ «Манчестер Сити» клуби Англия Премьер-лигаси қоидаларини бузиш ҳамда молиявий фойда ва барқарорлик талабларига риоя қилмаслик бўйича илгари сурилган 115 та айбловнинг 114 тасида айбдор деб топилгани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Бунга «ПСЖ» устози The Touchline нашри орқали қуйидагича баҳо берди:
Майдондаги ҳақиқий куч: «“Манчестер Сити” каби гигант клублар атрофида ҳар доим турли гап-сўз ва шов-шувлар бўлиши табиий. Биз ишнинг якуний натижасини кутяпмиз»;
Энрикенинг тилаги: «Умид қиламанки, улар учун барчаси яхши якун топади. Чунки уларнинг яшил майдонда қайд этган натижалари ҳайратланарли ва жамоа эришган ҳар бир ғалабасига тўлиқ муносиб».
«Ўрганган ўрнимизда эмасмиз, лекин хавотирга ўрин йўқ»
УЕФА расмий сайтига берган интервьюсида Луис Энрике Париж клубининг ички чемпионатдаги муаммолари ва бўлажак синовга тайёргарлигига тўхталди:
Таркибнинг тўлиқлиги: «Барча ўйинчиларнинг сафда экани мураббий учун улкан қулайлик. Ҳозир кучимизни синаб кўриш учун энг мақбул пайт ва биз қай даражада тўп сура олишимизни кўрсатиб қўймоқчимиз»;
Лига 1 даги қийин старт: Парижликлар Франция чемпионатида 6 та турдан сўнг 11 очко билан мусобақа жадвалининг атиги 6-поғонасини банд этиб турибди. Мураббий бунга изоҳ берар экан: «Мавсумни ёмон бошламадик, аммо натижаларимиз бизга муносиб эмас. Биз ички биринчиликда ўзимиз учун одатий бўлган чўққида эмасмиз. Аммо мен бундан умуман хавотир олмаяпман», — деди;
Европанинг энг кучлисига қарши баҳс: Энрике Манчестердаги сафар баҳси ҳар қандай жамоа учун қийин бўлишини тан олди: «Бу ерда ўйнаш ҳеч қачон осон кечмаган. Биз қитъанинг энг кучли клубларидан бири меҳмони бўламиз ва мураккаб вазиятларда қандай кураша олишимизни исботлашга тайёрмиз».
Янгиланган Чемпионлар Лигасида иккала жамоа учун ҳам ҳар бир очко олтинга тенг бўлиб, мухлисларни тунги вақтда тактик ва шиддатли қарама-қаршилик кутмоқда.
Изоҳлар 0
…