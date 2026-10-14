Луис Энрике «Манчестер Сити»нинг 115 та айблови ва бугунги суперўйин ҳақида гапирди

·57·Спорт
Луис Энрике «Манчестер Сити»нинг 115 та айблови ва бугунги суперўйин ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • PSJ бош мураббийи Луис Энрике «Манчестер Сити»нинг 115 та молиявий айблови бўйича суд иши ижобий ечим топишини тилади, чунки клубнинг майдондаги натижалари ҳайратланарли.
  • Унинг фикрича, «Сити» каби гигант клублар атрофида ҳар доим турли гап-сўзлар бўлиши табиий.
  • Луис Энрике, шунингдек, PSJнинг Лига 1 даги натижалари ўзига муносиб эмаслигини тан олиб, аммо бундан хавотирда эмаслигини билдирди.

Европа Чемпионлар Лигаси умумий босқичининг 2-тури доирасида кечадиган марказий баҳс олдидан Франциянинг «ПСЖ» клуби бош мураббийи Луис Энрике рақиби «Манчестер Сити» атрофидаги шов-шувли молиявий можаро ҳамда ўз жамоасининг ҳолати бўйича фикр билдирди. Испаниялик мутахассис рақибнинг майдондаги ютуқларини ҳимоя қилиб, суд иши ижобий ечим топишини тилади.

Икки Европа гранди ўртасидаги кутилган тўқнашув бугун, 14 октябрь куни Тошкент вақти билан соат 23:59 да старт олади.

«Сити»нинг 115 та айблови бўйича Энрикенинг кутилмаган позицияси

Аввалроқ «Манчестер Сити» клуби Англия Премьер-лигаси қоидаларини бузиш ҳамда молиявий фойда ва барқарорлик талабларига риоя қилмаслик бўйича илгари сурилган 115 та айбловнинг 114 тасида айбдор деб топилгани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Бунга «ПСЖ» устози The Touchline нашри орқали қуйидагича баҳо берди:

  • Майдондаги ҳақиқий куч: «“Манчестер Сити” каби гигант клублар атрофида ҳар доим турли гап-сўз ва шов-шувлар бўлиши табиий. Биз ишнинг якуний натижасини кутяпмиз»;

  • Энрикенинг тилаги: «Умид қиламанки, улар учун барчаси яхши якун топади. Чунки уларнинг яшил майдонда қайд этган натижалари ҳайратланарли ва жамоа эришган ҳар бир ғалабасига тўлиқ муносиб».

«Ўрганган ўрнимизда эмасмиз, лекин хавотирга ўрин йўқ»

УЕФА расмий сайтига берган интервьюсида Луис Энрике Париж клубининг ички чемпионатдаги муаммолари ва бўлажак синовга тайёргарлигига тўхталди:

  • Таркибнинг тўлиқлиги: «Барча ўйинчиларнинг сафда экани мураббий учун улкан қулайлик. Ҳозир кучимизни синаб кўриш учун энг мақбул пайт ва биз қай даражада тўп сура олишимизни кўрсатиб қўймоқчимиз»;

  • Лига 1 даги қийин старт: Парижликлар Франция чемпионатида 6 та турдан сўнг 11 очко билан мусобақа жадвалининг атиги 6-поғонасини банд этиб турибди. Мураббий бунга изоҳ берар экан: «Мавсумни ёмон бошламадик, аммо натижаларимиз бизга муносиб эмас. Биз ички биринчиликда ўзимиз учун одатий бўлган чўққида эмасмиз. Аммо мен бундан умуман хавотир олмаяпман», — деди;

  • Европанинг энг кучлисига қарши баҳс: Энрике Манчестердаги сафар баҳси ҳар қандай жамоа учун қийин бўлишини тан олди: «Бу ерда ўйнаш ҳеч қачон осон кечмаган. Биз қитъанинг энг кучли клубларидан бири меҳмони бўламиз ва мураккаб вазиятларда қандай кураша олишимизни исботлашга тайёрмиз».

Янгиланган Чемпионлар Лигасида иккала жамоа учун ҳам ҳар бир очко олтинга тенг бўлиб, мухлисларни тунги вақтда тактик ва шиддатли қарама-қаршилик кутмоқда.

ПСЖМанчестер СитиЛуис ЭнрикеЧемпионлар Лиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

City Xtra бонг урмоқда: «Манчестер Сити»да Ҳусановнинг келажаги нега хавф остида қолди?City Xtra бонг урмоқда: «Манчестер Сити»да Ҳусановнинг келажаги нега хавф остида қолди?5 октябр 07:42“Манчестер Сити” молиявий жиноятларда айбдор деб топилди: Ҳар йили 25 очко олиб ташланадими?“Манчестер Сити” молиявий жиноятларда айбдор деб топилди: Ҳар йили 25 очко олиб ташланадими?29 сентябр 20:57Торрес ПСЖда янги қаҳрамонга айланди: хет-трик ва ЕЧЛ нинг биринчи совриниТоррес ПСЖда янги қаҳрамонга айланди: хет-трик ва ЕЧЛ нинг биринчи соврини11 сентябр 23:53Моуриньодан кутилмаган қарор: У Чемпионлар Лигасида Винисиусга ишонч билдирмоқдаМоуриньодан кутилмаган қарор: У Чемпионлар Лигасида Винисиусга ишонч билдирмоқдаБугун 10:17«У 1000 та гол уради!»: Каррагер Ҳоланднинг кечаги ўйинидан сўнг сенсацион баёнот берди«У 1000 та гол уради!»: Каррагер Ҳоланднинг кечаги ўйинидан сўнг сенсацион баёнот берди9 сентябр 21:08 Энцо Марескани ҳайратга солган «Манчестер Сити» футболчиси... Энцо Марескани ҳайратга солган «Манчестер Сити» футболчиси...9 сентябр 07:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...