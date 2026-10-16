Энцо Мареска «ПСЖ»дан учралган мағлубият ва Луис Энрикенинг тан олуви ҳақида гапирди

·50·Спорт
Энцо Мареска «ПСЖ»дан учралган мағлубият ва Луис Энрикенинг тан олуви ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «PSJ»га қарши Европа Чемпионлар Лигаси ўйинида 2:4 ҳисобида мағлуб бўлган «Манчестер Сити» бош мураббийи Энсо Мареска бир дақиқа ичида ўтказиб юборилган икки гол жамоани шокка туширганини таъкидлади.
  • Учрашувнинг дастлабки бўлимида учта тўп ўтказиб юбориш қийин вазиятни юзага келтирган бўлса-да, танаффусдаги тактик ўзгаришлар иккинчи бўлимда яхшироқ ўйин кўрсатишга ёрдам берди.

Европа Чемпионлар Лигасининг марказий баҳсларидан бирида Франциянинг «ПСЖ» клубига 2:4 ҳисобида имкониятни бой берган «Манчестер Сити» бош мураббийи Энцо Мареска учрашувдан кейин ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Учрашув тақдири асосан дастлабки бўлимдаёқ ҳал бўлиб улгурган эди.

«Шаҳарликлар» ўйиннинг 32-дақиқасига келиб ўз дарвозасидан жавобсиз 3 та тўп ўтказиб юборди ва жуда оғир ҳолатга тушиб қолди. Иккинчи бўлимда Эрлинг Холанн дубль қайд этиб, ҳисобни қисқартиришга уринган бўлса-да, парижликлар яна бир тўп киритиб, ғалабани илиб кетишди.

«Бир дақиқа ичидаги икки гол бизни шокка солди»

Энцо Мареска TNT Sports телеканалига берган интервьюсида ўйиннинг муҳим бурилиш нуқталарини қуйидагича баҳолади:

  • Дастлабки дақиқалар: «Ўйин бошида ёмон тўп сурмадик. Биринчи голни ўтказиб юборгунча, ҳатто яхши кўриниб тургандик»;

  • Кетма-кет зарбалар: «Бироқ орадан бир дақиқа ўтиб иккинчи тўп киритилди — бу жуда нохуш вазият бўлди. Иккинчи бўлимда эса анча яхшироқ ҳаракат қилдик ва, эҳтимол, кўпроқ натижага лойиқ эдик»;

  • Тактик ўзгаришлар самараси: «Ростини айтсам, бу ғалати ўйин бўлди. Танаффусда айрим тактик ўзгаришларни амалга оширдик, улар бизга майдонда ёрдам берди».

Луис Энрике билан суҳбат ва омад омили

«Манчестер Сити» бош мураббийи рақиб устози билан баҳс якунида кечган қисқа мулоқотни ҳам ошкор қилди:

«Ўйиндан сўнг Луис [Энрике] менга бугун уларга жуда омад кулиб боққанини очиқ айтди», — дея қўшимча қилди Мареска.

Навбатдаги синов: Премьер-лига баҳси

Еврокубокдаги омадсизликдан сўнг «шаҳарликлар» бор диққатини ички чемпионатга қаратишга мажбур:

  • Рақиб: Шанба куни «Манчестер Сити» Англия Премьер-лигаси доирасида ўз майдонида «Ипсвич» клубини қабул қилади;

  • Мақсад: Мухлислар қаршисида ишончли ғалаба қозониб, чемпионлик пойгасидаги руҳий барқарорликни қайта тиклаш.

Манчестер СитиПСЖУЕФА Чемпионлар ЛигиЭнцо Мареска
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Этихад»да кутилмаган меҳмон: Гвардиола “Манчестер Сити” — “ПСЖ” баҳсига келадими?«Этихад»да кутилмаган меҳмон: Гвардиола “Манчестер Сити” — “ПСЖ” баҳсига келадими?13 октябр 19:03Мареска «Порту» устидан қозонилган муҳим сафар ғалабаси ҳақида гапирдиМареска «Порту» устидан қозонилган муҳим сафар ғалабаси ҳақида гапирди9 сентябр 10:06Луис Энрике Парижга меҳри, янги шартнома ва кучайтирилган босим ҳақида очиқландиЛуис Энрике Парижга меҳри, янги шартнома ва кучайтирилган босим ҳақида очиқланди13 октябр 13:00Чемпионлар Лигасида ғалаба қозониш учун кимда имконият кўпроқ? 2-тур олдидан башоратЧемпионлар Лигасида ғалаба қозониш учун кимда имконият кўпроқ? 2-тур олдидан башорат13 октябр 19:35Каррагер Энцо Маресканинг Париж клубига қарши хатосини фош қилдиКаррагер Энцо Маресканинг Париж клубига қарши хатосини фош қилдиКеча 12:03Жозе Моуриньо «Рома» билан суперўйин олдидан шов-шувли баёнот берди...Жозе Моуриньо «Рома» билан суперўйин олдидан шов-шувли баёнот берди...14 октябр 06:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...