Энцо Мареска «ПСЖ»дан учралган мағлубият ва Луис Энрикенинг тан олуви ҳақида гапирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «PSJ»га қарши Европа Чемпионлар Лигаси ўйинида 2:4 ҳисобида мағлуб бўлган «Манчестер Сити» бош мураббийи Энсо Мареска бир дақиқа ичида ўтказиб юборилган икки гол жамоани шокка туширганини таъкидлади.
- Учрашувнинг дастлабки бўлимида учта тўп ўтказиб юбориш қийин вазиятни юзага келтирган бўлса-да, танаффусдаги тактик ўзгаришлар иккинчи бўлимда яхшироқ ўйин кўрсатишга ёрдам берди.
Европа Чемпионлар Лигасининг марказий баҳсларидан бирида Франциянинг «ПСЖ» клубига 2:4 ҳисобида имкониятни бой берган «Манчестер Сити» бош мураббийи Энцо Мареска учрашувдан кейин ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Учрашув тақдири асосан дастлабки бўлимдаёқ ҳал бўлиб улгурган эди.
«Шаҳарликлар» ўйиннинг 32-дақиқасига келиб ўз дарвозасидан жавобсиз 3 та тўп ўтказиб юборди ва жуда оғир ҳолатга тушиб қолди. Иккинчи бўлимда Эрлинг Холанн дубль қайд этиб, ҳисобни қисқартиришга уринган бўлса-да, парижликлар яна бир тўп киритиб, ғалабани илиб кетишди.
«Бир дақиқа ичидаги икки гол бизни шокка солди»
Энцо Мареска TNT Sports телеканалига берган интервьюсида ўйиннинг муҳим бурилиш нуқталарини қуйидагича баҳолади:
Дастлабки дақиқалар: «Ўйин бошида ёмон тўп сурмадик. Биринчи голни ўтказиб юборгунча, ҳатто яхши кўриниб тургандик»;
Кетма-кет зарбалар: «Бироқ орадан бир дақиқа ўтиб иккинчи тўп киритилди — бу жуда нохуш вазият бўлди. Иккинчи бўлимда эса анча яхшироқ ҳаракат қилдик ва, эҳтимол, кўпроқ натижага лойиқ эдик»;
Тактик ўзгаришлар самараси: «Ростини айтсам, бу ғалати ўйин бўлди. Танаффусда айрим тактик ўзгаришларни амалга оширдик, улар бизга майдонда ёрдам берди».
Луис Энрике билан суҳбат ва омад омили
«Манчестер Сити» бош мураббийи рақиб устози билан баҳс якунида кечган қисқа мулоқотни ҳам ошкор қилди:
«Ўйиндан сўнг Луис [Энрике] менга бугун уларга жуда омад кулиб боққанини очиқ айтди», — дея қўшимча қилди Мареска.
Навбатдаги синов: Премьер-лига баҳси
Еврокубокдаги омадсизликдан сўнг «шаҳарликлар» бор диққатини ички чемпионатга қаратишга мажбур:
Рақиб: Шанба куни «Манчестер Сити» Англия Премьер-лигаси доирасида ўз майдонида «Ипсвич» клубини қабул қилади;
Мақсад: Мухлислар қаршисида ишончли ғалаба қозониб, чемпионлик пойгасидаги руҳий барқарорликни қайта тиклаш.
Изоҳлар 0
…