Валенсия — Атлетик Бильбао: таркиблар ва жонли матн

·2·Спорт
Валенсия — Атлетик Бильбао: таркиблар ва жонли матн

Испания Ла Лигаси доирасидаги ВаленсияАтлетик Бильбао учрашуви 18 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Валенсия бошланғич таркиби: 1. Димитриевски С., 24. Маффео П., 5. Таррега К., 18. Пепелу, 12. Де Хаас Ж., 14. Гая Ж. (капитан), 19. Раба Д., 8. Герра Ж., 2. Родригес Г., 7. Данжума А., 9. Дуро Х.

Валенсия захирадагилари: 37. Бласкес А., 4. Диакаби М., 15. Дьенг А., 10. Эллиотт Х., 22. Мартинес А., 33. Майоль А., 27. Оторби Д., 11. Риоха Л., 39. Сато Р., 23. Угринич Ф., 25. ван Оевелен К., 21. Васкес Ж.

Валенсия бош мураббийи: Агирре Ж.

Атлетик Бильбао бошланғич таркиби: 1. Симон У., 15. Ринкон Х., 4. Паредес А., 14. Лапорт А., 31. Луи-Жан Ж., 16. Руис де Галаррета И., 24. Геренабаррена Б., 23. Наварро Р., 28. Каналес П., 7. Беренгер А., 9. Уильямс И.

Атлетик Бильбао захирадагилари: 5. Альварес Й., 12. Аресо Ж., 17. Берчиче Ю., 11. Гурусета Г., 33. Имга К., 18. Хаурегисар М., 13. Падилья А., 6. Прадос Диас Б., 20. Рего А., 21. Саннади М., 22. Серрано Н., 3. Вивиан Д.

Атлетик Бильбао бош мураббийи: Терзич Э.

ВаленсияАтлетик БильбаоИспания Ла Лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нико Уильямснинг агенти «Барселона»га трансфер нега амалга ошмаганини ошкор қилдиНико Уильямснинг агенти «Барселона»га трансфер нега амалга ошмаганини ошкор қилдиБугун 11:50Бирданига икки истеъфо!: «Валенсия» бош мураббий ва бош директорини ҳайдаб юбордиБирданига икки истеъфо!: «Валенсия» бош мураббий ва бош директорини ҳайдаб юборди13 сентябр 21:47Ҳақиқий тор-мор: «Барселона» «Валенсия» дарвозасига 5 та жавобсиз тўп киритдиҲақиқий тор-мор: «Барселона» «Валенсия» дарвозасига 5 та жавобсиз тўп киритди6 сентябр 22:42Испанияда кутилмаган натижа: «Валенсия» сафарда тор-мор этилдиИспанияда кутилмаган натижа: «Валенсия» сафарда тор-мор этилди31 август 05:44“Барселона” “Атлетик”ни мағлуб этиб, етакчиликни сақлаб қолди“Барселона” “Атлетик”ни мағлуб этиб, етакчиликни сақлаб қолди28 август 02:43"Атлетико" драматик баҳсда ғалаба қозонди: Сёрлотнинг дубли ҳал қилди"Атлетико" драматик баҳсда ғалаба қозонди: Сёрлотнинг дубли ҳал қилди26 апрел 07:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...