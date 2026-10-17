Валенсия — Атлетик Бильбао: таркиблар ва жонли матн
Испания Ла Лигаси доирасидаги Валенсия — Атлетик Бильбао учрашуви 18 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Валенсия бошланғич таркиби: 1. Димитриевски С., 24. Маффео П., 5. Таррега К., 18. Пепелу, 12. Де Хаас Ж., 14. Гая Ж. (капитан), 19. Раба Д., 8. Герра Ж., 2. Родригес Г., 7. Данжума А., 9. Дуро Х.
Валенсия захирадагилари: 37. Бласкес А., 4. Диакаби М., 15. Дьенг А., 10. Эллиотт Х., 22. Мартинес А., 33. Майоль А., 27. Оторби Д., 11. Риоха Л., 39. Сато Р., 23. Угринич Ф., 25. ван Оевелен К., 21. Васкес Ж.
Валенсия бош мураббийи: Агирре Ж.
Атлетик Бильбао бошланғич таркиби: 1. Симон У., 15. Ринкон Х., 4. Паредес А., 14. Лапорт А., 31. Луи-Жан Ж., 16. Руис де Галаррета И., 24. Геренабаррена Б., 23. Наварро Р., 28. Каналес П., 7. Беренгер А., 9. Уильямс И.
Атлетик Бильбао захирадагилари: 5. Альварес Й., 12. Аресо Ж., 17. Берчиче Ю., 11. Гурусета Г., 33. Имга К., 18. Хаурегисар М., 13. Падилья А., 6. Прадос Диас Б., 20. Рего А., 21. Саннади М., 22. Серрано Н., 3. Вивиан Д.
Атлетик Бильбао бош мураббийи: Терзич Э.
Изоҳлар 0
…