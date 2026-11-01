Эльче — Валенсия: таркиблар ва жонли матн

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Эльче — Валенсия: таркиблар ва жонли матн

Испания Ла Лигаси доирасидаги Эльче — Валенсия учрашуви 1 ноябр, 22:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Эльче бошланғич таркиби: 1. Дитуро М. (капитан), 2. Буба Сангаре, 23. Чуст В., 5. Редондо Солари Ф., 3. Ревиво Р., 47. Морсильо Х., 18. Лемар Т., 12. Вильяр Г., 21. Сепеда Л., 14. Нино Ф., 11. Валера Х.

Эльче захирадагилари: 6. Бигас П., 10. Буонанотте Ф., 19. Диангана Г., 29. Хуари А., 13. Итурбе А., 17. Хосан, 15. Ломонако К., 16. Нето М., 24. Осорио А., 9. Понсе Э., 22. Санчес Р., 20. Тете Моренте.

Эльче бош мураббийи: Анселми М.

Валенсия бошланғич таркиби: 1. Димитриевски С., 22. Мартинес А., 18. Пепелу, 5. Таррега К., 14. Гая Ж. (капитан), 24. Маффео П., 33. Майоль А., 2. Родригес Г., 11. Риоха Л., 8. Герра Ж., 7. Данжума А.

Валенсия захирадагилари: 37. Бласкес А., 12. Де Хаас Ж., 4. Диакаби М., 15. Дьенг А., 9. Дуро Х., 20. Фулкье Д., 19. Раба Д., 13. Риверо К., 6. Садик У., 39. Сато Р., 23. Угринич Ф., 21. Васкес Ж.

Валенсия бош мураббийи: Агирре Ж.

ЭльчеВаленсияИспания Ла Лигаси
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Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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