Нико Уильямснинг агенти «Барселона»га трансфер нега амалга ошмаганини ошкор қилди

·1·Спорт
Нико Уильямснинг агенти «Барселона»га трансфер нега амалга ошмаганини ошкор қилди

Бильбаонинг «Атлетик» клуби ва Испания миллий терма жамоаси юлдузи Нико Уильямснинг агенти Феликс Тайнта футболчининг 2025 йил ёзида Каталониянинг «Барселона» клубига амалга ошмай қолган шов-шувли трансфери тафсилотларини очиқлади.

Goal.com нашрига интервью берган футбол агенти музокаралар қайси нуқтада бошиберк кўчага кириб қолгани ва нима сабабдан Каталония гранди таклифидан воз кечилганига аниқлик киритди.

«Сизнинг муаммонгиз менга таъсир қилмаслиги керак»

Феликс Тайнта музокаралар жараёни ва «Барселона»нинг молиявий ҳамда рўйхатдан ўтказишдаги муаммолари ҳақида тўхталиб, қуйидаги муҳим жиҳатларни таъкидлади:

  • Очиқ мулоқот ва «Атлетик»нинг хабардорлиги: Агент музокараларнинг ҳар бир босқичи ҳақида «Атлетик» раҳбариятини мунтазам хабардор қилиб борган, ҳатто бу ҳолат Бильбао клубига ёқмаган пайтларда ҳам шаффофлик сақланган;

  • «Формула-1» қиёси: «Нико шунчаки ўйин амалиётисиз қолишга таваккал қила олмасди. Бу — “Формула-1”. Агар мен сизларнинг олдингизга келсам, муаммоларингизга чидашим шарт эмас. Мен “Барселона”га айнан шуни тушунтирдим», — деди Тайнта;

  • Кафолатларнинг йўқлиги: Каталонияликлар томонидан футболчини рўйхатдан ўтказиш ва унинг майдонга тушиши бўйича қатъий кафолатлар берилмагани боис, келишувдан воз кечилган. «У — профессионал футболчи. Агар сизда муаммо бўлса, бу менга таъсир қилмаслиги лозим. Бундай кафолат бўлмагач, фикримизни ўзгартиришга тўғри келди».

Нима учун «Атлетик» билан 2035 йилгача шартнома тузилди?

Агент Нико Уильямснинг келажакка бўлган қарашлари ва шартномани узайтириш жараёнини шундай изоҳлади:

  • Юқори мақсадлар ва имкониятлар чегараси: Нико катта чўққиларни кўзлаган футболчи бўлгани учун кетиш вариантини жиддий ўйлаб кўрган. Чунки «Атлетик»нинг салоҳияти чеклангани, улар Чемпионлар Лигасида ёки Ла Лигада ғолиб чиқа олмаслиги маълум ҳақиқат;

  • Қарорнинг ўзгариши: Бошқа вариантларнинг барча оқибатлари таҳлил қилиниб, улар мантиққа тўғри келмаслиги англаб етилгач, агент футболчига «Атлетик» билан узоқ муддатли битим имзолашни таклиф қилган ва Уильямс бунга розилик берган;

  • Шартнома муддати ва товон пули: Айни дамда Нико Уильямснинг басклар клуби билан амалдаги битими 2035 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган. Шу билан бирга, шартномада уни тахминан 90 миллион евро эвазига сотиб олиш (товон пули) банди ҳам сақланиб қолган.

Бу баёнотлар Нико Уильямснинг фаолиятидаги барқарорлик ва узлуксиз ўйин амалиётини ҳар қандай ноаниқ ваъдалардан устун қўйганини яққол кўрсатиб берди.

Нико УильямсАтлетик БильбаоБарселонаФеликс Тайнта
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нико Уильямс шахсий ҳаётида кескин бурилиш: 2 йиллик севги қиссаси нега якун топди?Нико Уильямс шахсий ҳаётида кескин бурилиш: 2 йиллик севги қиссаси нега якун топди?1 август 12:54Онасининг жасорати Нико Уильямснинг муваффақиятига йўл очдиОнасининг жасорати Нико Уильямснинг муваффақиятига йўл очди21 июл 17:58Дел Боске 2010 йилги чемпион жамоани ҳозирги билан нега таққосламади?Дел Боске 2010 йилги чемпион жамоани ҳозирги билан нега таққосламади?19 июл 23:10Испания ғалабадан кейин икки футболчисидан хавотирда...Испания ғалабадан кейин икки футболчисидан хавотирда...27 июн 11:08Нико Вильямс Ламин Ямални “Олтин тўп”га муносиб деб топдиНико Вильямс Ламин Ямални “Олтин тўп”га муносиб деб топди30 сентябр 09:12Нико Уильямс олтин медалини нега онасига берди?Нико Уильямс олтин медалини нега онасига берди?20 июл 20:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...