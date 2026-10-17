Нико Уильямснинг агенти «Барселона»га трансфер нега амалга ошмаганини ошкор қилди
Бильбаонинг «Атлетик» клуби ва Испания миллий терма жамоаси юлдузи Нико Уильямснинг агенти Феликс Тайнта футболчининг 2025 йил ёзида Каталониянинг «Барселона» клубига амалга ошмай қолган шов-шувли трансфери тафсилотларини очиқлади.
Goal.com нашрига интервью берган футбол агенти музокаралар қайси нуқтада бошиберк кўчага кириб қолгани ва нима сабабдан Каталония гранди таклифидан воз кечилганига аниқлик киритди.
«Сизнинг муаммонгиз менга таъсир қилмаслиги керак»
Феликс Тайнта музокаралар жараёни ва «Барселона»нинг молиявий ҳамда рўйхатдан ўтказишдаги муаммолари ҳақида тўхталиб, қуйидаги муҳим жиҳатларни таъкидлади:
Очиқ мулоқот ва «Атлетик»нинг хабардорлиги: Агент музокараларнинг ҳар бир босқичи ҳақида «Атлетик» раҳбариятини мунтазам хабардор қилиб борган, ҳатто бу ҳолат Бильбао клубига ёқмаган пайтларда ҳам шаффофлик сақланган;
«Формула-1» қиёси: «Нико шунчаки ўйин амалиётисиз қолишга таваккал қила олмасди. Бу — “Формула-1”. Агар мен сизларнинг олдингизга келсам, муаммоларингизга чидашим шарт эмас. Мен “Барселона”га айнан шуни тушунтирдим», — деди Тайнта;
Кафолатларнинг йўқлиги: Каталонияликлар томонидан футболчини рўйхатдан ўтказиш ва унинг майдонга тушиши бўйича қатъий кафолатлар берилмагани боис, келишувдан воз кечилган. «У — профессионал футболчи. Агар сизда муаммо бўлса, бу менга таъсир қилмаслиги лозим. Бундай кафолат бўлмагач, фикримизни ўзгартиришга тўғри келди».
Нима учун «Атлетик» билан 2035 йилгача шартнома тузилди?
Агент Нико Уильямснинг келажакка бўлган қарашлари ва шартномани узайтириш жараёнини шундай изоҳлади:
Юқори мақсадлар ва имкониятлар чегараси: Нико катта чўққиларни кўзлаган футболчи бўлгани учун кетиш вариантини жиддий ўйлаб кўрган. Чунки «Атлетик»нинг салоҳияти чеклангани, улар Чемпионлар Лигасида ёки Ла Лигада ғолиб чиқа олмаслиги маълум ҳақиқат;
Қарорнинг ўзгариши: Бошқа вариантларнинг барча оқибатлари таҳлил қилиниб, улар мантиққа тўғри келмаслиги англаб етилгач, агент футболчига «Атлетик» билан узоқ муддатли битим имзолашни таклиф қилган ва Уильямс бунга розилик берган;
Шартнома муддати ва товон пули: Айни дамда Нико Уильямснинг басклар клуби билан амалдаги битими 2035 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган. Шу билан бирга, шартномада уни тахминан 90 миллион евро эвазига сотиб олиш (товон пули) банди ҳам сақланиб қолган.
Бу баёнотлар Нико Уильямснинг фаолиятидаги барқарорлик ва узлуксиз ўйин амалиётини ҳар қандай ноаниқ ваъдалардан устун қўйганини яққол кўрсатиб берди.
Изоҳлар 0
…