Баск дербисида “Атлетик” ирода кўрсатди, “Валенсия” эса "сенсация" қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Испания Ла Лигасининг 11-турида «Атлетик» клуби басклар дербисида «Реал Соседад»ни 2:1 ҳисобида мағлуб этди.
- Билбаодаги баҳсда Иняки Уиляms ва Алекс Беренгер голлари мезбонларга ғалаба келтирган бўлса, Лука Сучич меҳмонлар сафида ягона голга муаллифлик қилди.
- Турнир жадвалининг қуйи қисмида бораётган «Валенсия» эса сафарда «Элче» устидан Умар Содиқнинг 69-дақиқадаги голи эвазига 1:0 ҳисобида зафар қучди.
Испания Ла Лигасининг 11-тури доирасида кечган навбатдаги баҳслар кутилмаган натижалар ва принципиал дербидаги шиддатли тўқнашув билан ёдда қолди.
Билбаода бўлиб ўтган машҳур баск дербисида «Атлетик» клуби ўз майдонида «Реал Сосьедад»ни 2:1 ҳисобида мағлубиятга учратди. Турнинг иккинчи баҳсида эса хавфли ҳудудда бораётган «Валенсия» кучли бешликка кирувчи «Эльче» майдонидан сенсацион ва олтинга тенг 3 очко билан қайтди.
«Сан-Мамес»да басклар жанги: Ҳал қилувчи пенальти ва Иньякининг маҳорати
Билбаодаги беллашув биринчи бўлимнинг ўзидаёқ учрашув тақдирини ҳал қилди:
Уильямсдан тезкор гол (14-дақиқа): «Атлетик» етакчиси Иньяки Уильямс 14-дақиқадаёқ ҳисобни очиб, «Сан-Мамес» стадионини жунбушга келтирди — 1:0;
Сучичнинг жавоби (30-дақиқа): Сан-Себастьянликлар таслим бўлишни истамай, ярим соат ўтгач Лука Сучичнинг аниқ зарбаси билан таблодаги мувозанатни тиклади — 1:1;
Биринчи бўлим сўнгидаги нуқта (45+2-дақиқа): Танаффус арафасида ҳакам меҳмонлар дарвозаси томон пенальти белгилади. 11 метрлик нуқтага яқинлашган Алекс Беренгер совуққонлик билан гол уриб, мезбонларга 2:1 ҳисобидаги муҳим ғалабани нақд қилди.
«Валенсия»дан сафардаги жасорат: Содиқнинг ягона голи
Турнир жадвалининг 19-поғонасида хавфли ҳолатда турган «Валенсия» сафарда кучли бешлик даъвогари «Эльче»га қарши оғир синовдан ўтди:
69-дақиқагача ҳар икки жамоа тенгма-тенг кураш олиб борган бўлса-да, нигериялик ҳужумчи Умар Содиқ юзага келган қулай имкониятни голга айлантириб, меҳмонларни ҳисобда олдинга олиб чиқди;
Ушбу ягона тўп «кўршапалаклар»га 1:0 ҳисобидаги қимматбаҳо сафар ғалабасини тақдим этди ва уларнинг очколари сонини 9 тага етказди.
Ўйинларнинг расмий қайдномалари:
«Атлетик» — «Реал Сосьедад» 2:1
Голлар: Иньяки Уильямс 14, Алекс Беренгер 45+2 (пен.) — Лука Сучич 30.
«Эльче» — «Валенсия» 0:1
Гол: Умар Содиқ 69.
Изоҳлар 0
…