Баск дербисида “Атлетик” ирода кўрсатди, “Валенсия” эса "сенсация" қилди

·57·Спорт
Баск дербисида “Атлетик” ирода кўрсатди, “Валенсия” эса "сенсация" қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Испания Ла Лигасининг 11-турида «Атлетик» клуби басклар дербисида «Реал Соседад»ни 2:1 ҳисобида мағлуб этди.
  • Билбаодаги баҳсда Иняки Уиляms ва Алекс Беренгер голлари мезбонларга ғалаба келтирган бўлса, Лука Сучич меҳмонлар сафида ягона голга муаллифлик қилди.
  • Турнир жадвалининг қуйи қисмида бораётган «Валенсия» эса сафарда «Элче» устидан Умар Содиқнинг 69-дақиқадаги голи эвазига 1:0 ҳисобида зафар қучди.

Испания Ла Лигасининг 11-тури доирасида кечган навбатдаги баҳслар кутилмаган натижалар ва принципиал дербидаги шиддатли тўқнашув билан ёдда қолди.

Билбаода бўлиб ўтган машҳур баск дербисида «Атлетик» клуби ўз майдонида «Реал Сосьедад»ни 2:1 ҳисобида мағлубиятга учратди. Турнинг иккинчи баҳсида эса хавфли ҳудудда бораётган «Валенсия» кучли бешликка кирувчи «Эльче» майдонидан сенсацион ва олтинга тенг 3 очко билан қайтди.

«Сан-Мамес»да басклар жанги: Ҳал қилувчи пенальти ва Иньякининг маҳорати

Билбаодаги беллашув биринчи бўлимнинг ўзидаёқ учрашув тақдирини ҳал қилди:

  • Уильямсдан тезкор гол (14-дақиқа): «Атлетик» етакчиси Иньяки Уильямс 14-дақиқадаёқ ҳисобни очиб, «Сан-Мамес» стадионини жунбушга келтирди — 1:0;

  • Сучичнинг жавоби (30-дақиқа): Сан-Себастьянликлар таслим бўлишни истамай, ярим соат ўтгач Лука Сучичнинг аниқ зарбаси билан таблодаги мувозанатни тиклади — 1:1;

  • Биринчи бўлим сўнгидаги нуқта (45+2-дақиқа): Танаффус арафасида ҳакам меҳмонлар дарвозаси томон пенальти белгилади. 11 метрлик нуқтага яқинлашган Алекс Беренгер совуққонлик билан гол уриб, мезбонларга 2:1 ҳисобидаги муҳим ғалабани нақд қилди.

«Валенсия»дан сафардаги жасорат: Содиқнинг ягона голи

Турнир жадвалининг 19-поғонасида хавфли ҳолатда турган «Валенсия» сафарда кучли бешлик даъвогари «Эльче»га қарши оғир синовдан ўтди:

  • 69-дақиқагача ҳар икки жамоа тенгма-тенг кураш олиб борган бўлса-да, нигериялик ҳужумчи Умар Содиқ юзага келган қулай имкониятни голга айлантириб, меҳмонларни ҳисобда олдинга олиб чиқди;

  • Ушбу ягона тўп «кўршапалаклар»га 1:0 ҳисобидаги қимматбаҳо сафар ғалабасини тақдим этди ва уларнинг очколари сонини 9 тага етказди.

Ўйинларнинг расмий қайдномалари:

  • «Атлетик» — «Реал Сосьедад» 2:1

    • Голлар: Иньяки Уильямс 14, Алекс Беренгер 45+2 (пен.) — Лука Сучич 30.

  • «Эльче» — «Валенсия» 0:1

    • Гол: Умар Содиқ 69.

Ла ЛигаАтлетик БильбаоРеал СосьедадВаленсия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Атлетик Бильбао — Реал Сосьедад: таркиблар ва жонли матнАтлетик Бильбао — Реал Сосьедад: таркиблар ва жонли матнКеча 23:53Валенсия — Атлетик Бильбао: таркиблар ва жонли матнВаленсия — Атлетик Бильбао: таркиблар ва жонли матн17 октябр 22:57Ханси Флик Ла Лигада сентябрнинг энг яхши мураббийи бўлдиХанси Флик Ла Лигада сентябрнинг энг яхши мураббийи бўлди29 сентябр 20:08Хавер Агирре Энтони Гордон билан бўлган машҳур ҳолат ҳақида гапирдиХавер Агирре Энтони Гордон билан бўлган машҳур ҳолат ҳақида гапирди29 сентябр 14:33Флик «Леванте» билан драматик баҳсдан сўнг нимада хато қилганини тан олди...Флик «Леванте» билан драматик баҳсдан сўнг нимада хато қилганини тан олди...14 сентябр 06:48Бирданига икки истеъфо!: «Валенсия» бош мураббий ва бош директорини ҳайдаб юбордиБирданига икки истеъфо!: «Валенсия» бош мураббий ва бош директорини ҳайдаб юборди13 сентябр 21:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози