Атлетик Бильбао — Хетафе: таркиблар ва жонли матн
Испания Ла Лигаси доирасидаги Атлетик Бильбао — Хетафе учрашуви 25 октябр, 18:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Атлетик Бильбао бошланғич таркиби: 1. Симон У., 17. Берчиче Ю., 7. Беренгер А., 28. Каналес П., 4. Паредес А., 15. Ринкон Х., 16. Руис де Галаррета И., 21. Саннади М., 3. Вивиан Д., 9. Уильямс И., 10. Уильямс Н.
Атлетик Бильбао бош мураббийи: Терзич Э.
Хетафе бошланғич таркиби: 13. Сория Д., 20. Азон И., 14. Карвахал Д., 16. Франчо, 8. Гудель Н., 17. Кико Фемения, 6. Мартин М., 22. Мохика Х., 10. Сатриано М., 11. Терратс Р., 26. Валу Ж.
Хетафе бош мураббийи: Бордалас Хименес Ж.
Изоҳлар 0
…