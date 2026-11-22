Ла Лигада 13-тур: «Реал»нинг қайтиши — 84-дақиқада ғалабани илиб кетди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Испания чемпионатининг 13-турида «Реал Мадрид» ўз майдонида «Селта»ни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, иродали ғалабани қўлга киритди.
- Мадридликлар сафида Жуд Беллингем ва Карлос Эспи гол муаллифлари бўлишди, меҳмонлардан эса Пабло Дуран ҳисобни очганди.
- Севиля дербисида «Севиля» ва «Real Betis»
- 1:1 ҳисобида дуранг ўйнади. Шунингдек, «Алавес», «Валенсия» ва «Эспанол» жамоалари ўз учрашувларида ғалаба қозонишди.
Испания чемпионатининг 13-турида «Реал Мадрид» ўз майдонида «Сельта» қаршилигини ирода эвазига синдирди. Меҳмонлар учрашув бошида ҳисобни очган бўлса-да, Жуд Беллингем ва Карлос Эспининг голлари мадридликларга муҳим ғалабани тақдим этди. Севилья дербисида эса ғолиб аниқланмади.
Испания Ла Лигасининг 2026/2027 йилги мавсуми 13-туридан ўрин олган бир қатор учрашувлар якунланди. Турнинг марказий баҳсида «Реал Мадрид» «Сельта»ни 2:1 ҳисобида мағлуб этди. «Севилья» ва «Реал Бетис» ўртасидаги шаҳар дербиси эса сўнгги дақиқалардаги гол эвазига дуранг билан тугади.
«Реал» мағлубият ёқасидан қайтиб, ғалабани қўлга киритди
«Реал Мадрид» — «Сельта» 2:1
Мадриддаги учрашув мезбонлар учун кутилмаган сценарийда бошланди. «Сельта» ҳали 5-дақиқада Пабло Дураннинг голи орқали ҳисобни очиб, «Реал»ни қийин аҳволга солиб қўйди.
Шундан кейин мадридликлар ҳисобни тенглаштириш учун рақиб дарвозаси олдида босимни кучайтирди. Бироқ биринчи бўлимда ҳисоб ўзгармади.
Иккинчи бўлимда «Реал» ўз сўзини айтди. 65-дақиқада Жуд Беллингем гол уриб, жамоасига дурангни тақдим этди. Учрашувнинг 84-дақиқасида эса Карлос Эспи рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ғалаба голига муаллифлик қилди.
Шу тариқа «Реал Мадрид» дастлабки дақиқаларда ўтказиб юборилган голга қарамай, учрашувни ўз фойдасига ҳал этди ва уч муҳим очкога эга бўлди.
Севилья дербисида ғолиб сўнгги дақиқада аниқланмади
«Севилья» — «Реал Бетис» 1:1
Турнинг энг қизиқарли баҳсларидан бири Севилья шаҳрида бўлиб ўтди. Шаҳарнинг икки азалий рақиби — «Севилья» ва «Реал Бетис» ўзаро куч синашди.
Учрашувнинг биринчи бўлимида ҳисоб очилмади. 49-дақиқада эса меҳмонлар сафида ҳаракат қилаётган Антони гол уриб, «Бетис»ни олдинга олиб чиқди.
«Севилья» мағлубиятга рози бўлмади ва сўнгги дақиқаларга қадар рақиб дарвозасига йўл топишга уринди. Уларнинг ҳаракатлари 90-дақиқада самара берди: Кике Салас ҳисобни тенглаштириб, жамоасини мағлубиятдан қутқарди.
Натижада Севилья дербиси 1:1 ҳисобида якунланди. Ҳар икки жамоа биттадан очко билан кифояланди.
«Алавес» биринчи дақиқаданоқ устунликни қўлга олди
«Алавес» — «Депортиво» 3:1
«Алавес» ўз майдонида «Депортиво» устидан ишончли ғалабага эришди. Мезбонлар учрашувни жуда фаол бошлаб, Анхель Переснинг биринчи дақиқада киритган голи билан ҳисобни очишди.
40-дақиқада Науэль Теналья фарқни иккитага етказди. Иккинчи бўлимда Лукас Бойе ҳам гол уриб, «Алавес»нинг устунлигини янада мустаҳкамлади.
Меҳмонлар эса фақат учрашув якунига яқин жавоб қайтаришди. 89-дақиқада Денис Суарес гол киритди, аммо бу «Депортиво»га мағлубиятдан қутулиш учун етарли бўлмади — 3:1.
«Валенсия» сафарда минимал ҳисобда ғалаба қозонди
«Райо Вальекано» — «Валенсия» 0:1
«Валенсия» «Райо Вальекано» майдонида қийин ғалабага эришди. Учрашувдаги ягона гол 40-дақиқада киритилди. Копете ўз дарвозасига тўп киритиб қўйди ва бу автогол меҳмонларга уч очко келтирди.
Қолган вақт давомида ҳисоб ўзгармади. «Валенсия» сафардаги муҳим ғалабани расмийлаштирди.
«Эспаньол» Бильбаодан уч очко билан қайтди
«Атлетик Бильбао» — «Эспаньол» 0:1
Турнинг яна бир учрашувида «Эспаньол» сафарда «Атлетик Бильбао»ни мағлуб этди. Баҳсдаги ягона гол 65-дақиқада Роберто Фернандес томонидан киритилди.
Бильбаоликлар ўз майдонида ҳисобни тенглаштиришга уринган бўлса-да, рақиб ҳимоясини ёриб ўта олмади. Натижада «Эспаньол» минимал ҳисобдаги ғалабани сақлаб қолди.
Ла Лига 13-турининг бошқа натижалари
Учрашув
Ҳисоб
«Атлетик Бильбао» — «Эспаньол»
0:1
«Алавес» — «Депортиво»
3:1
«Райо Вальекано» — «Валенсия»
0:1
«Севилья» — «Реал Бетис»
1:1
«Реал Мадрид» — «Сельта»
2:1
«Реал» учун муҳим уч очко
13-турдаги натижалар орасида «Реал Мадрид»нинг иродали ғалабаси алоҳида эътиборга лойиқ бўлди. Мадридликлар учрашувни ўтказиб юборилган гол билан бошлаганига қарамай, вазиятни ўзгартиришга муваффақ бўлишди.
Севилья дербисида эса ҳар икки жамоа ғалабага яқин келган бўлса-да, якунда дурангга рози бўлди. Ла Лигадаги навбатдаги турлар чемпионлик ва Европа мусобақалари йўлланмалари учун курашда яна қандай ўзгаришлар бўлишини кўрсатади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…