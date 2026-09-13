Бирданига икки истеъфо!: «Валенсия» бош мураббий ва бош директорини ҳайдаб юборди
Испания Ла Лигасида мавсум бошидаёқ жиддий бошқарув бўҳрони юзага келди ва Испания футболи грандларидан бири бўлган «Валенсия»да катта тозалаш бошланди. Клуб расмий сайтининг тарқатган шошилинч баёнотига кўра, жамоа раҳбарияти бош мураббий Карлос Корберан ҳамда бош директор Рон Гурле билан тузилган шартномаларни бир вақтнинг ўзида бекор қилди. Ушбу қатъий қарор жамоанинг янги мавсумдаги фалокатли ва шармандали старти фонида қабул қилинди.
Бешта тур якунларига кўра бор-йўғи биргина очко жамғариб, турнир жадвалининг энг қуйи — 20-поғонасига тушиб кетган «кўршапалаклар»нинг бу қадар тубанлашуви мухлисларнинг улкан норозилигига сабаб бўлган эди. Жамоани ушбу оғир жарликдан олиб чиқиш учун вақтинчалик бош мураббий вазифасини бажарувчи сифатида Оскар Санчес тайинланди.
Хўш, 2024 йил охирида иш бошлаган 43 ёшли Корберан нима сабабдан жамоани сақлаб қола олмади, «Валенсия»нинг 5 ўйинда атиги битта гол уриб, ўз дарвозасидан 10 та тўп олиб чиқиши ортида қайси камчиликлар ётибди ва клубни Сегундага тушиб кетиш хавфидан ким қутқара олади?
Бирданига иккита истеъфо: Мураббий ва бош директор бир вақтда кетди
«Месталья»да юз берган раҳбарият даражасидаги қатъий ўзгаришлар кўлами:
Икки раҳбарнинг бўшатилиши: Клуб муваффақиятсизликлар учун нафақат бош мураббий Карлос Корберанни, балки бош директор Рон Гурлени ҳам жавобгар деб топиб, шартномаларни бирданига бекор қилди;
Корберан даврининг якуни: 43 ёшли испаниялик мутахассис «Валенсия»ни 2024 йил декабрь ойидан бери бошқариб келаётганди, бироқ натижалар яхшиланмагач, у билан ҳамкорлик тўхтатилди;
Вақтинчалик бошқарув: Клуб янги доимий мутахассисни топгунга қадар жамоанинг бошқаруви расман Оскар Санчесга топширилди.
Фалокатли старт: 5 та ўйин, 1 очко ва сўнгги 20-ўрин
«Валенсия»нинг 2026/2027 йилги Ла Лига мавсумидаги статистикаси чинакам даҳшатли кўриниш олди:
Жадвалнинг энг тубида: «Кўршапалаклар» дастлабки 5 турда бор-йўғи 1 очко тўплашга муваффақ бўлди ва Ла Лиганинг 20-поғонасига михланиб қолди;
Ҳужумдаги қурғоқчилик: Ўтказилган бешта тўқнашув давомида жамоа ҳужумчилари рақиблар дарвозасига атиги 1 тагина гол ура олди, холос;
Ҳимоядаги парокандалик: Рақиблар дарвозасига йўл топа олмаган «Валенсия» мудофааси ўз дарвозасидан 10 та тўп ўтказиб юбориб, лиганинг энг заиф ҳимоя чизиқларидан бирига айланди.
Оскар Санчесга оғир вазифа: «Валенсия» инқироздан чиқа оладими?
Афсонавий клуб яқин йиллардаги энг оғир синов даврини бошидан кечирмоқда:
Инқирозни жиловлаш синови: Вақтинчалик устоз Оскар Санчеснинг зиммасига зудлик билан кийиниш хонасидаги тушкунликни тарқатиш ва ҳимоя чизиғини тартибга солиш вазифаси тушади;
Мухлислар ғазаби ва раҳбариятга босим: Питер Лим бошқаруви остидаги норозиликлар ортиб бораётган бир паллада янги бош директор ва номдор бош мураббий номзодини топиш осон бўлмайди;
Сегунда хавфи: Агар тез орада очколар тўплаш бошланмаса, Испания футболи тарихидаги энг совриндор жамоалардан бири қуйи лигага тушиб кетиш хавфи билан тўқнаш келади.
«Валенсия»даги ушбу кетма-кет истеъфолар замонавий Ла Лигада ном ёки тарих эмас, балки фақат амалий натижалар мураббийлар тақдирини ҳал қилишини яна бир бор кўрсатди.
Сизнингча, Карлос Корберан ва бош директорнинг бир вақтда истеъфога чиқарилиши «Валенсия»ни инқироздан қутқариб қолишга ёрдам берадими ёки муаммо клуб хўжайинларининг сиёсатидами? «Кўршапалаклар»ни ушбу оғир вазиятдан олиб чиқиш учун қайси тажрибали мураббий келиши керак? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Испания футболидаги ушбу шов-шувли ўзгаришлар таҳлилини барча футбол мухлислари ҳамда яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…