«“Бўрилар”дан ишончли қадам: “Женоа” Рим сафарида таслим этилди

·47·Спорт
«“Бўрилар”дан ишончли қадам: “Женоа” Рим сафарида таслим этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Рома» ўз майдонида «Женоа»ни 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, А Серия турнир жадвалида 2-ўринни мустаҳкамлади.
  • Учрашувда Кастро 50-дақиқада ҳисобни очган бўлса, Лулли 68-дақиқада «Женоа» дарвозасига иккинчи тўпни киритди.
  • «Рома» посбони Голлини ва ҳимоя чизиғи ўйин давомида рақибга жиддий хавф туғдиришга имкон бермади.

Италия чемпионатининг 7-тури доирасида пойтахтнинг «Рома» клуби ўз майдонида Генуянинг «Женоа» жамоасини қабул қилди. «Олимпико» стадионида кечган беллашувда римликлар ташаббусни тўлиқ ўз қўлларида ушлаб, 2:0 ҳисобида ишончли ғалабани қўлга киритди.

Мазкур муваффақият эвазига «бўрилар» ўз очколари сонини 17 тага етказиб, турнир жадвалининг 2-поғонасидаги мавқейини мустаҳкамлаб олди.

Иккинчи бўлимдаги икки зарба ва ғалаба

Биринчи бўлимда ҳисоб очилмаган бўлса-да, танаффусдан сўнг мезбонлар рақиб ҳимоясини ёриб ўтишга муваффақ бўлишди:

  • Кастродан ҳисобни очувчи гол: 50-дақиқада фаол ҳужум ташкил этган римликлар сафида Кастро аниқ зарба йўллаб, ҳисобни очди — 1:0;

  • Луллининг нуқтаси: «Женоа» мувозанатни тиклаш учун ҳаракат қилган бир паллада, 68-дақиқада Лулли иккинчи тўпни киритиб, жамоасининг ғалабасини мустаҳкамлади — 2:0;

  • Дахлсиз дарвоза: «Рома» посбони Голлини ва ҳимоя чизиғи ўйин якунига қадар рақибга деярли жиддий хавф яратиш имконини бермади.

Ўйин баённомаси

А Серия. 7-тур

«Рома» — «Женоа» 2:0

Голлар: Кастро (50), Лулли (68).

  • «Рома»: Голлини, Балерди, Кулеракис (Эрмосо, 63), Лулли (Франса, 78), Н’Дика, Ренш (Жиларди, 88), Де Рон, Соуле, Мора (Пеллегрини, 63), Кастро.

  • «Женоа»: Бэйло, Маркандалли, Эстигор, Васкес, Эллертссон, Виаф, Френнруп (Аморим, 83), Пучка, Осмаич, Мессиас (Робиньо, 83), Эл-Шаарави (Витинья, 65).

Турнир жадвалидаги ҳолат

7-тур баҳсларидан сўнг А Сериянинг юқори қисмида вазият қуйидагича:

  • «Рома» 2-ўринда: Римликлар 17 очко жамғарган ҳолда 19 очкога эга пешқадам «Интер»ни яқин масофадан таъқиб қилмоқда;

  • «Женоа» хавфли ҳудудда: Мусобақа давомида атиги 4 очко тўплаган генуяликлар 15-поғонада қолиб кетмоқда.

РомаЖеноаА СерияКастро
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

5 ўйинда 6 та гол! Дониэлл Мален А Серияда ой футболчиси деб топилди5 ўйинда 6 та гол! Дониэлл Мален А Серияда ой футболчиси деб топилди3 октябр 07:18Франческо Тотти: 2001–2008-йиллардаги ҳолатимни шармандалик деб ўйлайманФранческо Тотти: 2001–2008-йиллардаги ҳолатимни шармандалик деб ўйлайман29 сентябр 10:34«Рома» Туринда ишончли ғалабага эришди, сенсацион «Комо» эса 2-ўринга кўтарилди«Рома» Туринда ишончли ғалабага эришди, сенсацион «Комо» эса 2-ўринга кўтарилди15 сентябр 00:09Луис Энрике трансфери: Рома ва Интер яна музокараларга киришмоқдаЛуис Энрике трансфери: Рома ва Интер яна музокараларга киришмоқда18 август 15:50Рома Родриго Мора трансфери бўйича Порту билан келишувга эришдиРома Родриго Мора трансфери бўйича Порту билан келишувга эришди17 август 20:57Рома Родриго Мора трансфери бўйича Porto билан келишувга эришдиРома Родриго Мора трансфери бўйича Porto билан келишувга эришди17 август 19:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...