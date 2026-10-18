«“Бўрилар”дан ишончли қадам: “Женоа” Рим сафарида таслим этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Рома» ўз майдонида «Женоа»ни 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, А Серия турнир жадвалида 2-ўринни мустаҳкамлади.
- Учрашувда Кастро 50-дақиқада ҳисобни очган бўлса, Лулли 68-дақиқада «Женоа» дарвозасига иккинчи тўпни киритди.
- «Рома» посбони Голлини ва ҳимоя чизиғи ўйин давомида рақибга жиддий хавф туғдиришга имкон бермади.
Италия чемпионатининг 7-тури доирасида пойтахтнинг «Рома» клуби ўз майдонида Генуянинг «Женоа» жамоасини қабул қилди. «Олимпико» стадионида кечган беллашувда римликлар ташаббусни тўлиқ ўз қўлларида ушлаб, 2:0 ҳисобида ишончли ғалабани қўлга киритди.
Мазкур муваффақият эвазига «бўрилар» ўз очколари сонини 17 тага етказиб, турнир жадвалининг 2-поғонасидаги мавқейини мустаҳкамлаб олди.
Иккинчи бўлимдаги икки зарба ва ғалаба
Биринчи бўлимда ҳисоб очилмаган бўлса-да, танаффусдан сўнг мезбонлар рақиб ҳимоясини ёриб ўтишга муваффақ бўлишди:
Кастродан ҳисобни очувчи гол: 50-дақиқада фаол ҳужум ташкил этган римликлар сафида Кастро аниқ зарба йўллаб, ҳисобни очди — 1:0;
Луллининг нуқтаси: «Женоа» мувозанатни тиклаш учун ҳаракат қилган бир паллада, 68-дақиқада Лулли иккинчи тўпни киритиб, жамоасининг ғалабасини мустаҳкамлади — 2:0;
Дахлсиз дарвоза: «Рома» посбони Голлини ва ҳимоя чизиғи ўйин якунига қадар рақибга деярли жиддий хавф яратиш имконини бермади.
Ўйин баённомаси
А Серия. 7-тур
«Рома» — «Женоа» 2:0
Голлар: Кастро (50), Лулли (68).
«Рома»: Голлини, Балерди, Кулеракис (Эрмосо, 63), Лулли (Франса, 78), Н’Дика, Ренш (Жиларди, 88), Де Рон, Соуле, Мора (Пеллегрини, 63), Кастро.
«Женоа»: Бэйло, Маркандалли, Эстигор, Васкес, Эллертссон, Виаф, Френнруп (Аморим, 83), Пучка, Осмаич, Мессиас (Робиньо, 83), Эл-Шаарави (Витинья, 65).
Турнир жадвалидаги ҳолат
7-тур баҳсларидан сўнг А Сериянинг юқори қисмида вазият қуйидагича:
«Рома» 2-ўринда: Римликлар 17 очко жамғарган ҳолда 19 очкога эга пешқадам «Интер»ни яқин масофадан таъқиб қилмоқда;
«Женоа» хавфли ҳудудда: Мусобақа давомида атиги 4 очко тўплаган генуяликлар 15-поғонада қолиб кетмоқда.
Изоҳлар 0
…