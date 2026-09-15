«Рома» Туринда ишончли ғалабага эришди, сенсацион «Комо» эса 2-ўринга кўтарилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Рома»
- Турин сафарида «Торино»ни 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, А Серияда 4-турдан сўнг 12 очко билан пешқадам бўлди.
- «Рома» сафида Дониелл Мален ва Никколо Писилли гол уришди.
- Сескк Фабрегас бошқарувидаги «Комо» эса ўз уйида «Парма»ни 2:1 ҳисобида енгиб, 10 очко билан 2-ўринга кўтарилди. «Комо»нинг голларига Ramон ва Кайки муаллифлик қилди.
Италия чемпионати — А Сериянинг янги мавсуми 4-тури мухлисларга ҳақиқий шиддат ва турнир жадвалидаги катта ўзгаришларни тақдим этди. Мавсумни ажойиб формада бошлаган пойтахтнинг «Рома» клуби Турин сафарида маҳаллий «Торино» меҳмони бўлиб, 2:0 ҳисобидаги ишончли ғалабани расмийлаштирди. Римликлар сафида 40-дақиқада Дониэлл Мален ҳисобни очган бўлса, ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+3-дақиқада ёш иқтидор Никколо Писилли якуний нуқтани қўйди. Бу муваффақият орқали «Рома» кетма-кет тўртинчи ғалабасини тантана қилиб, 12 очко билан мусобақа жадвалининг яккапешқадами бўлиб турибди. Турнинг яна бир марказий ва энг шов-шувли қарама-қаршилигида эса Сеск Фабрегас бошқарувидаги кутилмаган кашфиёт — «Комо» ўз майдонида «Парма»ни 2:1 ҳисобида таслим этди. Рамон ва Каикининг голлари эвазига 10 очко жамғарган жамоа грандларни ортда қолдириб, тўғридан-тўғри 2-ўринга мустаҳкам жойлашди. Хўш, «Рома»нинг бу йилги чемпионлик амбициялари қай даражада жиддий, камтарин «Комо» қандай қилиб Италия элитасини ларзага солмоқда ва Пауло Дибала сардорлигидаги римликлар олдида кейинги турларда қандай жиддий синовлар кутмоқда?
Мален ва Писиллидан зарба: «Рома»нинг Туриндаги триумфи
«Бўрилар» сафарда совуққон ва мукаммал тактик ўйин намойиш этишди:
40-дақиқадаги ҳал қилувчи зарба: Биринчи бўлим якуни арафасида голландиялик ҳужумчи Дониэлл Мален туринликлар мудофаасини жазолаб, ҳисобни очди — 0:1;
90+3-дақиқадаги нуқта: Баҳснинг сўнгги сонияларида майдонга шижоат билан кирган ёш юлдуз Никколо Писилли тезкор қарши ҳужумни гол билан якунлади — 0:2;
Мутлақ пешқадамлик: 4 та турдан сўнг 12 та максимал очко жамғарган Рим клуби А Серияда 1-ўринни ҳеч кимга бермай келмоқда;
«Торино»нинг омадсиз старти: Атиги 3 очкога эга бўлган туринликлар ушбу мағлубиятдан кейин 14-ўринда қолиб кетди;
Жамоаларнинг асосий таркиблари: «Торино» Перри, Коко, Кёмерт, Комуццо, Белгали, Гинейтис (46-дақиқада Браганса), Мандрагора (83-дақиқада Запата), Фитц (59-дақиқада Илхан), Фортини (73-дақиқада Родригес), Влашич ва Симеоне билан ўйнаган бўлса; «Рома» шарафини Свилар, Манчини, Балерди, Эрмосо, Лулли, Кристанте (64-дақиқада Коне), Писилли, Соуле (57-дақиқада Мора), Дибала (64-дақиқада Де Рон) ҳамда Мален (57-дақиқада Кастро) ҳимоя қилди.
«Комо»нинг сенсацион парвози: «Парма» устидан қозонилган муҳим ғалаба
Лига дебютанти бутун Италияни ҳайратда қолдиришда давом этмоқда:
Рамон ва Каикидан голлар: 23-дақиқада Рамон «Комо»ни ҳисобда олдинга олиб чиққан бўлса, 83-дақиқада Каики рақиб дарвозасини иккинчи бор ишғол қилиб, ғалабани нақд қилди;
Ромеронинг сўнгги нафаси: Меҳмонлар сафида захирадан тушган Ромеро 90+2-дақиқада битта жавоб тўпини киритди, аммо бу «Парма»ни мағлубиятдан қутқариб қолиш учун камлик қилди — 2:1;
Жадвалдаги 2-поғона: 4 та баҳсда 10 очко жамғарган «Комо» Италия чемпионатининг энг яқин таъқибчиси сифатида 2-ўринни банд этди; «Парма» эса бор-йўғи 1 очко билан 18-ўринда оғир вазиятда қолмоқда;
Майдондаги жангчилар: «Комо» сафида Санчес, Коуто, Рамон, Кемпф, Каики, Перроне, да Куня, Диао, Пас, Батурина ва Кен ҳаракат қилган бўлса, «Парма» Корви, Карлос, Тройло, Прато, Бричги, Сиерро, Кейта, Валери, Туре, Лонтани ҳамда Элфеж таркиби билан баҳс олиб борди.
Скудетто учун кураш ва мусобақа интригаси
4-тур натижалари Италияда шиддатли рақобат бошланганини исботламоқда:
«Рома»нинг янгича руҳи: Пойтахт жамоаси ҳимояда мустаҳкам туриб, ҳужумда вазиятларни совуққонлик билан голга айлантираётгани уларнинг узоқ кутилган чемпионлик учун даъвогарлигини намойиш этмоқда;
Мойзе Кен ва Фабрегас эффекти: «Комо»нинг таркибдаги юқори даражадаги футболчилари ва комбинацион ўйини кичик клублар ҳам А Серияда катта мақсадлар сари кураша олишини кўрсатмоқда;
Грандлар учун хавф қўнғироғи: Мавсум аввалида асосий фаворит сифатида кўрилмаган жамоаларнинг юқори ўринларни эгаллаши Италияда бу йил кутилмаган сценарийлар ва кескин чемпионлик пойгаси бўлишидан дарак беради.
А Сериянинг навбатдаги турларида етакчиликни сақлаб қолиш ва чемпионлик йўлидаги кураш янада қизғин паллага кириши шубҳасиздир.
Сизнингча, пойтахтнинг «Рома» клуби ушбу 100 фоизлик ғалабали сериясини узоқ сақлаб қолиб, бу йилги Скудеттони қўлга кирита оладими? Сенсацион «Комо»нинг 2-ўринда бориши ва кўрсатаётган мазмунли ўйини ҳақида нима деб ўйлайсиз — жамоа еврокубокларга йўлланма олишга қодирми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Италия футболидаги ушбу шиддатли тур таҳлилини барча А Серия ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…