Франческо Тотти: 2001–2008-йиллардаги ҳолатимни шармандалик деб ўйлайман
Римнинг Рома клуби афсонаси Франческо Тотти ўзининг юбилейи олдидан берган йирик интервюсининг навбатдаги қисмида профессионал фаолиятидаги энг оғир даврлар, терма жамоадаги ғалабалар ва ўзига хос хотиралари билан ўртоқлашди. GOAL.com нашрининг Корриере делло Sport'га таяниб хабар беришича, собиқ сардор ўзининг ўйин шакли ва эришган ютуқлари ҳақида очиқ-ойдин фикр билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Суҳбат давомида Тотти 2001–2008-йиллар оралиғидаги ўйинини ўта танқидий баҳолаб, ўша даврда ўзини «шармандали» ҳолатда бўлганини таъкидлади. Бироқ, айнан шу йилларда у Италия терма жамоаси сафида жаҳон чемпионлигини қўлга киритганини эсга олди. Собиқ ҳужумчи агар 2006-йилги мундиалга бормаганида, терма жамоа чемпион бўла олмас эди, деган фикрни илгари сурди.
Жаҳон чемпионати ва жароҳат таъсириФранческо Тоттининг сўзларига кўра, у Германиядаги мундиалга бор-йўғи 40-50 фоизлик имконият билан, жароҳатдан кейинги оғир тикланиш даврида борган. Шунга қарамай, унинг майдондаги ҳаракатлари ва ҳиссаси жамоанинг умумий ғалабасида ҳал қилувчи аҳамият касб этган. Агар у фақат битта А Серия чемпионлиги, икки бор Италия кубоги ва Суперкубоги ҳамда «Олтин бутса» билан чекланиб қолганида, Рим доирасидан чиқмаган бўларди, бироқ жаҳон чемпионати унинг тарихини бутунлай ўзгартириб юборган.
Собиқ сардор фаолияти давомида энг яхши тил топишган жамоадошлари ҳақида гапирар экан, Антонио Кассано ва Венсан Канделанинг номини алоҳида тилга олди. Кассано билан нафақат майдонда, балки ундан ташқарида ҳам илиқ муносабатда бўлганини, Венсан Кандела эса Франциядан Римга келганида тилни билмагани учун унга кўпроқ ғамхўрлик қилганини эслади. Тоттининг фикрича, футболчининг чинакам юзи айнан 90 дақиқалик ўйин давомида намоён бўлади.
Рим шаҳридаги ўлмас эътиборТотти ўз футболчилик фаолиятини бутунлай битта – Рома либосида якунлаганидан сира афсусланмаслигини билдирди. Унинг таъкидлашича, фаолиятини якунлаганидан кейин ҳам Рим шаҳрида унга бўлган муҳаббат ва машҳурлик камаймагани, аксинча янада ошган. Биргина жамоага содиқ қолиш ва мухлисларга берилган самимий севги йигирма беш йиллик тарихнинг энг асосий пойдевори бўлганини эътироф этди.
Интервю давомида Тотти ўзининг ассистентлар беришни яхши кўргани, Спаллетти уни марказий ҳужумчи позициясига ўтказгунига қадар тўп узатишлар гол уришдан ҳам муҳимроқ туюлгани ҳақида гапирди. Шунингдек, у ўз фаолиятидаги афсусланарли жиҳатлардан бири сифатида афсонавий бразилиялик ҳужумчи Роналдо билан бир жамоада тўп тепмаганини таъкидлаб ўтди.
Изоҳлар 0
…