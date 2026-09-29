Франческо Тотти: 2001–2008-йиллардаги ҳолатимни шармандалик деб ўйлайман

·1·Спорт
Франческо Тотти: 2001–2008-йиллардаги ҳолатимни шармандалик деб ўйлайман

Римнинг Рома клуби афсонаси Франческо Тотти ўзининг юбилейи олдидан берган йирик интервюсининг навбатдаги қисмида профессионал фаолиятидаги энг оғир даврлар, терма жамоадаги ғалабалар ва ўзига хос хотиралари билан ўртоқлашди. GOAL.com нашрининг Корриере делло Sport'га таяниб хабар беришича, собиқ сардор ўзининг ўйин шакли ва эришган ютуқлари ҳақида очиқ-ойдин фикр билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Суҳбат давомида Тотти 2001–2008-йиллар оралиғидаги ўйинини ўта танқидий баҳолаб, ўша даврда ўзини «шармандали» ҳолатда бўлганини таъкидлади. Бироқ, айнан шу йилларда у Италия терма жамоаси сафида жаҳон чемпионлигини қўлга киритганини эсга олди. Собиқ ҳужумчи агар 2006-йилги мундиалга бормаганида, терма жамоа чемпион бўла олмас эди, деган фикрни илгари сурди.

Жаҳон чемпионати ва жароҳат таъсири

Франческо Тоттининг сўзларига кўра, у Германиядаги мундиалга бор-йўғи 40-50 фоизлик имконият билан, жароҳатдан кейинги оғир тикланиш даврида борган. Шунга қарамай, унинг майдондаги ҳаракатлари ва ҳиссаси жамоанинг умумий ғалабасида ҳал қилувчи аҳамият касб этган. Агар у фақат битта А Серия чемпионлиги, икки бор Италия кубоги ва Суперкубоги ҳамда «Олтин бутса» билан чекланиб қолганида, Рим доирасидан чиқмаган бўларди, бироқ жаҳон чемпионати унинг тарихини бутунлай ўзгартириб юборган.

Собиқ сардор фаолияти давомида энг яхши тил топишган жамоадошлари ҳақида гапирар экан, Антонио Кассано ва Венсан Канделанинг номини алоҳида тилга олди. Кассано билан нафақат майдонда, балки ундан ташқарида ҳам илиқ муносабатда бўлганини, Венсан Кандела эса Франциядан Римга келганида тилни билмагани учун унга кўпроқ ғамхўрлик қилганини эслади. Тоттининг фикрича, футболчининг чинакам юзи айнан 90 дақиқалик ўйин давомида намоён бўлади.

Рим шаҳридаги ўлмас эътибор

Тотти ўз футболчилик фаолиятини бутунлай битта – Рома либосида якунлаганидан сира афсусланмаслигини билдирди. Унинг таъкидлашича, фаолиятини якунлаганидан кейин ҳам Рим шаҳрида унга бўлган муҳаббат ва машҳурлик камаймагани, аксинча янада ошган. Биргина жамоага содиқ қолиш ва мухлисларга берилган самимий севги йигирма беш йиллик тарихнинг энг асосий пойдевори бўлганини эътироф этди.

Интервю давомида Тотти ўзининг ассистентлар беришни яхши кўргани, Спаллетти уни марказий ҳужумчи позициясига ўтказгунига қадар тўп узатишлар гол уришдан ҳам муҳимроқ туюлгани ҳақида гапирди. Шунингдек, у ўз фаолиятидаги афсусланарли жиҳатлардан бири сифатида афсонавий бразилиялик ҳужумчи Роналдо билан бир жамоада тўп тепмаганини таъкидлаб ўтди.

Франческо ТоттиРомаА СерияИталия терма жамоасиФутбол янгиликлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Франческо Тотти: 2006-йилги мундиалда ғалаба қозонолмас эдикФранческо Тотти: 2006-йилги мундиалда ғалаба қозонолмас эдикКеча 15:39Самуеле Инасио: Мен Италияни танладим, чунки ўзимни италян деб ҳисоблайманСамуеле Инасио: Мен Италияни танладим, чунки ўзимни италян деб ҳисоблайман23 сентябр 01:34Жанлуиджи Доннарумма: ЖЧдан қолиш оғриғи ҳалигача улканЖанлуиджи Доннарумма: ЖЧдан қолиш оғриғи ҳалигача улкан24 сентябр 23:33«Рома» Туринда ишончли ғалабага эришди, сенсацион «Комо» эса 2-ўринга кўтарилди«Рома» Туринда ишончли ғалабага эришди, сенсацион «Комо» эса 2-ўринга кўтарилди15 сентябр 00:09Леонардо Бонуччи Пеп Гвардиола таклифини нима сабабдан рад этганини айтдиЛеонардо Бонуччи Пеп Гвардиола таклифини нима сабабдан рад этганини айтди19 сентябр 01:36Гианлуиги Доннарумма Италия термасини қутқаришга чақирдиГианлуиги Доннарумма Италия термасини қутқаришга чақирди16 сентябр 18:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди