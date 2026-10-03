5 ўйинда 6 та гол! Дониэлл Мален А Серияда ой футболчиси деб топилди
Италия А Сериясида август ва сентябрь ойлари якунларига кўра энг яхши футболчи эълон қилинди. Ушбу нуфузли соврин Римнинг «Рома» клуби ҳужумчиси Дониэлл Маленга насиб этди.
Нидерландиялик форвард янги мавсум бошиданоқ ҳақиқий тўпурарлик маҳоратини намойиш этиб, чемпионатнинг дастлабки беш турида рақиблар дарвозасига нақд 6 та гол киритишга муваффақ бўлди.
Ҳет-трик, дубль ва тўхтатиб бўлмас сермаҳсуллик
Маленнинг муваффақиятли одимлари «бўрилар»нинг мавсум стартидаги юришида ҳал қилувчи аҳамият касб этди:
«Фиорентина»га қарши кечган баҳсда нидерландиялик ҳужумчи ҳет-трик қайд этди;
«Лечче» билан учрашувда ўз ҳисобига дубль ёздириб қўйди;
«Торино»га қарши баҳсда эса яна 1 та гол уриб, ғалабага муносиб ҳисса қўшди.
Ушбу ажойиб сермаҳсуллик натижасида Дониэлл Мален лиганинг ой футболчиси сифатида эътироф этилди. Унга тегишли соврин 17 октябрь куни Римда «Рома» ҳамда «Женоа» жамоалари ўртасида кечадиган тўқнашув олдидан расман топширилади.
Римликлар турнир жадвали пешқадами қаторида
Маълумот ўрнида, дастлабки 5 тур якунларига кўра «Рома» ҳисобида 13 очко мавжуд бўлиб, жамоа «Интер» ва «Лацио» билан биргаликда А Серия турнир жадвалининг энг юқори поғонасини бўлишиб турибди. «Бўрилар» навбатдаги учрашувни 11 октябрь куни сафарда «Комо» жамоасига қарши ўтказади.
Эслатиб ўтамиз, Дониэлл Мален дастлаб Англиянинг «Астон Вилла» клубидан «Рома»га ижара асосида келиб қўшилган эди. Кейинчалик пойтахт клуби ҳужумчининг трансфер ҳуқуқини тўлиқ сотиб олди ва бу қарор ўзини тўлиқ оқламоқда.
Изоҳлар 0
…