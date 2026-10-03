5 ўйинда 6 та гол! Дониэлл Мален А Серияда ой футболчиси деб топилди

·1·Спорт
5 ўйинда 6 та гол! Дониэлл Мален А Серияда ой футболчиси деб топилди

Италия А Сериясида август ва сентябрь ойлари якунларига кўра энг яхши футболчи эълон қилинди. Ушбу нуфузли соврин Римнинг «Рома» клуби ҳужумчиси Дониэлл Маленга насиб этди.

Нидерландиялик форвард янги мавсум бошиданоқ ҳақиқий тўпурарлик маҳоратини намойиш этиб, чемпионатнинг дастлабки беш турида рақиблар дарвозасига нақд 6 та гол киритишга муваффақ бўлди.

Ҳет-трик, дубль ва тўхтатиб бўлмас сермаҳсуллик

Маленнинг муваффақиятли одимлари «бўрилар»нинг мавсум стартидаги юришида ҳал қилувчи аҳамият касб этди:

  • «Фиорентина»га қарши кечган баҳсда нидерландиялик ҳужумчи ҳет-трик қайд этди;

  • «Лечче» билан учрашувда ўз ҳисобига дубль ёздириб қўйди;

  • «Торино»га қарши баҳсда эса яна 1 та гол уриб, ғалабага муносиб ҳисса қўшди.

Ушбу ажойиб сермаҳсуллик натижасида Дониэлл Мален лиганинг ой футболчиси сифатида эътироф этилди. Унга тегишли соврин 17 октябрь куни Римда «Рома» ҳамда «Женоа» жамоалари ўртасида кечадиган тўқнашув олдидан расман топширилади.

Римликлар турнир жадвали пешқадами қаторида

Маълумот ўрнида, дастлабки 5 тур якунларига кўра «Рома» ҳисобида 13 очко мавжуд бўлиб, жамоа «Интер» ва «Лацио» билан биргаликда А Серия турнир жадвалининг энг юқори поғонасини бўлишиб турибди. «Бўрилар» навбатдаги учрашувни 11 октябрь куни сафарда «Комо» жамоасига қарши ўтказади.

Эслатиб ўтамиз, Дониэлл Мален дастлаб Англиянинг «Астон Вилла» клубидан «Рома»га ижара асосида келиб қўшилган эди. Кейинчалик пойтахт клуби ҳужумчининг трансфер ҳуқуқини тўлиқ сотиб олди ва бу қарор ўзини тўлиқ оқламоқда.

Дониэлл МаленРомаА СерияАстон Вилла
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Франческо Тотти: 2001–2008-йиллардаги ҳолатимни шармандалик деб ўйлайманФранческо Тотти: 2001–2008-йиллардаги ҳолатимни шармандалик деб ўйлайман29 сентябр 10:34«Рома» Туринда ишончли ғалабага эришди, сенсацион «Комо» эса 2-ўринга кўтарилди«Рома» Туринда ишончли ғалабага эришди, сенсацион «Комо» эса 2-ўринга кўтарилди15 сентябр 00:09Ювентус Эмилиано Мартинес трансферини якунлашга яқин турибдиЮвентус Эмилиано Мартинес трансферини якунлашга яқин турибди16 август 15:35Луис Энрике трансфери: Рома ва Интер яна музокараларга киришмоқдаЛуис Энрике трансфери: Рома ва Интер яна музокараларга киришмоқда18 август 15:50Рома Родриго Мора трансфери бўйича Порту билан келишувга эришдиРома Родриго Мора трансфери бўйича Порту билан келишувга эришди17 август 20:57Рома Родриго Мора трансфери бўйича Porto билан келишувга эришдиРома Родриго Мора трансфери бўйича Porto билан келишувга эришди17 август 19:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди