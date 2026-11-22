Сафардаги 5 та гол ва тўртлик бенефис: «Рома» «Парма» майдонида қандай ғалаба қозонди?
Италия чемпионатининг 12-турида «Рома» сафарда «Парма»га 5 та гол уриб, 5:1 ҳисобида йирик ғалабага эришди. «Эннио Тардини» стадионида кечган беллашувда римликлар тўпурари Мален покер қайд этди.
Учрашувда ҳисоб 39-дақиқада Маленнинг аниқ зарбаси билан очилди. Иккинчи бўлим бошида Элпеге (54') мувозанатни тиклаган бўлса-да, кейинги дақиқалар «Рома»нинг устунлигида ўтди: Мален яна уч бор (68', 77', 90') рақиб дарвозасини ишғол қилди, орада Мора (71') ҳам ўз ҳисобига гол ёздириб қўйди.
Турнир жадвалидаги вазият
Мазкур ғалабадан сўнг Жан Перо Гасперини бошқарувидаги «Рома» очколарини 30 тага етказиб, А Серия турнир жадвалида 2-ўринга кўтарилди ва пешқадам «Лацио»ни (32 очко) таъқиб этмоқда. «Парма» эса 8 очко билан 17-поғонада қолди.
Кўрсаткичлар
«Парма»
«Рома»
Якуний ҳисоб
1
5
Голлар
Элпеге (54')
Мален (39', 68', 77', 90'), Мора (71')
Турнирдаги ўрни / Очко
17-ўрин (8 очко)
2-ўрин (30 очко)
Учрашув қайдномаси ва таркиб
А Серия. 12-тур«Парма» — «Рома» 1:521 ноябрь, «Эннио Тардини»Голлар: Элпеге (54) — Мален (39, 68, 77, 90), Мора (71).
«Рома»: Свилар, Манчини, Балерди (Ндика, 56), Эрмосо, Лулли (Уэсли, 56), Кристанте, Коне, Молина (Кулиеракис, 83), Дибала (Соуле, 62), Мора (Писилли, 83), Мален.
Сизнингча, Маленнинг покери ва сафардаги йирик ғалаба «Рома»га мавсум давомида «Лацио» билан чемпионлик учун курашда қандай қўшимча суръат беради? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…