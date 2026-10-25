Хоффенхайм — Байер Леверкузен: таркиблар ва жонли матн
Германия Бундеслигаси доирасидаги Хоффенхайм — Байер Леверкузен учрашуви 25 октябр, 19:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Хоффенхайм бошланғич таркиби: 1. Бауманн О., 11. Асллани Ф., 7. Авдуллаху Л., 18. Бургер В., 34. Цоуфал В., 14. Дагим А., 10. Гложек А., 5. Кабак О., 28. Мачида К., 22. Прасс А., 39. Ротс М.
Хоффенхайм бош мураббийи: Ильцер К.
Байер Леверкузен бошланғич таркиби: 1. Флеккен М., 19. Диаби М., 6. Фернандес Э., 24. Гарсия А., 3. Гутьеррес М., 30. Маза И., 2. Медина Ф., 4. Куанса Дж., 14. Шик П., 12. Тапсоба Э., 23. Телла Н.
Байер Леверкузен бош мураббийи: Мартинес К.
Изоҳлар 0
…