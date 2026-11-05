Кристал Пэлас — Хоффенхайм: таркиблар ва жонли матн
Европа лигаси доирасидаги Кристал Пэлас — Хоффенхайм учрашуви 5 ноябр, 22:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Кристал Пэлас бошланғич таркиби: 1. Хендерсон Д. (капитан), 21. Аханор Х., 6. Канво Ж., 18. Камада Д., 25. Халайли А., 14. Матета Ж., 3. Митчелл Т., 10. Пино Й., 26. Ричардс К., 23. Тимбер К., 20. Уортон А.
Кристал Пэлас захирадагилари: 81. Бенеттон Л., 44. Бенитес В., 65. Калембо Н., 22. Ларсен Й., 11. Макнил Д., 30. Мингеса О., 9. Нкетиа Э., 24. Осорио Д., 43. Уильямс С.
Кристал Пэлас бош мураббийи: Сейдж П.
Хоффенхайм бошланғич таркиби: 1. Бауманн О. (капитан), 29. Абраха Н., 11. Асллани Ф., 7. Авдуллаху Л., 18. Бургер В., 5. Кабак О., 27. Крамарич А., 19. Лемперле Т., 28. Мачида К., 22. Прасс А., 39. Ротс М.
Хоффенхайм захирадагилари: 13. Бернардо, 14. Дагим А., 4. Дулич С., 46. Филдс Ж., 47. Лассиг В., 32. Ленц К., 36. Петерссон Л., 37. Филипп Л., 45. Поллер Т., 49. Вагенбах Л.
Хоффенхайм бош мураббийи: Ильцер К.
Изоҳлар 0
…