Дортмунд — Байер Леверкузен: жонли матнли трансляция (Германия Бундеслигаси)
Германия Бундеслигаси доирасидаги Дортмунд — Байер Леверкузен учрашуви 29 ноябр, 23:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Дортмунд бошланғич таркиби: 1. Кобель Г., 3. Антон В., 14. Байер М., 7. Беллингем Дж., 22. Гаду Ж., 9. Гирасси С., 19. Каретсас К., 8. Нмеча Ф., 4. Шлоттербек Н., 24. Свенссон Д., 25. Веерман Й.
Дортмунд захирадагилари: 41. Альберт М., 5. Бенсебаини Р., 17. Чуквуэмека К., 30. Древес П., 39. Мане Ф., 18. Нванери Э., 26. Райерсон Ж., 20. Забитцер М., 21. Силва Ф.
Дортмунд бош мураббийи: Ковач Н.
Байер Леверкузен бошланғич таркиби: 1. Флеккен М., 6. Фернандес Э., 24. Гарсия А., 3. Гутьеррес М., 30. Маза И., 2. Медина Ф., 9. Морейра А., 4. Куанса Дж., 14. Шик П., 12. Тапсоба Э. (капитан), 23. Телла Н.
Байер Леверкузен захирадагилари: 5. Баде Л., 28. Бласвих Я., 42. Калбрет М., 19. Диаби М., 20. Дуэ Г., 7. Хофманн Й., 35. Кофане С., 15. Оэрманн Т., 10. Тиллман М.
Байер Леверкузен бош мураббийи: Мартинес К.
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