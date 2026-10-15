Хоффенхайм — Бешиктош: таркиблар ва жонли матн
Европа лигаси доирасидаги Хоффенхайм — Бешиктош учрашуви 16 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Хоффенхайм бошланғич таркиби: 1. Бауманн О. (капитан), 11. Асллани Ф., 7. Авдуллаху Л., 13. Бернардо, 18. Бургер В., 34. Цоуфал В., 14. Дагим А., 10. Гложек А., 5. Кабак О., 27. Крамарич А., 28. Мачида К.
Хоффенхайм захирадагилари: 29. Абраха Н., 20. Конте Б., 17. Де Кат Н., 15. Жандре В., 2. Гранач Р., 19. Лемперле Т., 32. Ленц К., 9. Мёрштедт М., 36. Петерссон Л., 37. Филипп Л., 22. Прасс А., 39. Ротс М.
Хоффенхайм бош мураббийи: Ильцер К.
Бешиктош бошланғич таркиби: 1. Нюбель А., 12. Агбаду Э., 29. Факили И., 10. Кёкчю О. (капитан), 62. Мурильо М., 4. Ндиди У., 9. О Хён Гю, 15. Олаитан Дж., 11. Уаттара К., 53. Топчу Э., 19. Троссард Л.
Бешиктош захирадагилари: 50. Акдаг У., 80. Алемдар Д., 70. Бирджан А. С., 22. Булут Т., 35. Джало Т., 8. Кайра Йилмаз К., 90. Киличсой С., 21. Миретти Ф., 6. Озджан С., 58. Озджан Й., 17. Поку Э., 33. Йилмаз Р.
Бешиктош бош мураббийи: Итальяно В.
Изоҳлар 0
…