Хоффенхайм — Бешиктош: таркиблар ва жонли матн

·13·Спорт
Хоффенхайм — Бешиктош: таркиблар ва жонли матн

Европа лигаси доирасидаги ХоффенхаймБешиктош учрашуви 16 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Хоффенхайм бошланғич таркиби: 1. Бауманн О. (капитан), 11. Асллани Ф., 7. Авдуллаху Л., 13. Бернардо, 18. Бургер В., 34. Цоуфал В., 14. Дагим А., 10. Гложек А., 5. Кабак О., 27. Крамарич А., 28. Мачида К.

Хоффенхайм захирадагилари: 29. Абраха Н., 20. Конте Б., 17. Де Кат Н., 15. Жандре В., 2. Гранач Р., 19. Лемперле Т., 32. Ленц К., 9. Мёрштедт М., 36. Петерссон Л., 37. Филипп Л., 22. Прасс А., 39. Ротс М.

Хоффенхайм бош мураббийи: Ильцер К.

Бешиктош бошланғич таркиби: 1. Нюбель А., 12. Агбаду Э., 29. Факили И., 10. Кёкчю О. (капитан), 62. Мурильо М., 4. Ндиди У., 9. О Хён Гю, 15. Олаитан Дж., 11. Уаттара К., 53. Топчу Э., 19. Троссард Л.

Бешиктош захирадагилари: 50. Акдаг У., 80. Алемдар Д., 70. Бирджан А. С., 22. Булут Т., 35. Джало Т., 8. Кайра Йилмаз К., 90. Киличсой С., 21. Миретти Ф., 6. Озджан С., 58. Озджан Й., 17. Поку Э., 33. Йилмаз Р.

Бешиктош бош мураббийи: Итальяно В.

ХоффенхаймБешиктошЕвропа лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европа Лигаси плей-офф босқичининг барча натижалари: Салоҳ жамоаси ютқаздиЕвропа Лигаси плей-офф босқичининг барча натижалари: Салоҳ жамоаси ютқазди21 август 06:03Европа Лигасида катта футбол: Плей-офф босқичининг барча жуфтликлари...Европа Лигасида катта футбол: Плей-офф босқичининг барча жуфтликлари...15 август 05:33Душан Влахович Туркияга йўл олди: «Ювентус» учун улкан хулосаДушан Влахович Туркияга йўл олди: «Ювентус» учун улкан хулоса13 август 13:14Душан Влаҳовиć “Ювентус”дан “Бешиктош”га ўтдиДушан Влаҳовиć “Ювентус”дан “Бешиктош”га ўтди13 август 12:54«Бешиктош»дан "бомба" трансфер: Душан Влахович расман Туркияда!«Бешиктош»дан "бомба" трансфер: Душан Влахович расман Туркияда!13 август 00:02Душан Влахович кутилмаганда Бешиктошга ўтдиДушан Влахович кутилмаганда Бешиктошга ўтди12 август 23:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия