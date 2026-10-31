Вердер Бремен — Хоффенхайм: таркиблар ва жонли матн

·39·Спорт
Вердер Бремен — Хоффенхайм: таркиблар ва жонли матн

Германия Бундеслигаси доирасидаги Вердер Бремен — Хоффенхайм учрашуви 31 октябр, 19:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Вердер Бремен бошланғич таркиби: 1. Хайн К., 13. Артур, 20. Чуки, 2. Деман О., 32. Фридль М., 10. Фюллькруг Н., 17. Грюлль М., 5. Пипер А., 44. Регеер И., 15. Райс Л., 8. Вайзер М.

Вердер Бремен захирадагилари: 18. Динкчи Э., 26. Иттен С., 14. Линен С., 11. Нжинма Ж., 19. Кетан К., 30. Шлагер А., 33. Шметгенс М., 23. Стальмах Д., 3. Войчик О.

Вердер Бремен бош мураббийи: Тиун Д.

Хоффенхайм бошланғич таркиби: 1. Бауманн О., 29. Абраха Н., 11. Асллани Ф., 7. Авдуллаху Л., 18. Бургер В., 14. Дагим А., 10. Гложек А., 5. Кабак О., 27. Крамарич А., 28. Мачида К., 39. Ротс М.

Хоффенхайм захирадагилари: 13. Бернардо, 46. Филдс Ж., 52. Гьясула К., 41. Хенке О., 47. Лассиг В., 19. Лемперле Т., 32. Ленц К., 37. Филипп Л., 55. Зор Й.

Хоффенхайм бош мураббийи: Ильцер К.

Жонли репортаж ЖОНЛИ
34
Ваутер Бургер (Хоффенхайм) бурчакдан жарима майдончаси ичига кучли узатмани амалга оширди, аммо тўп ҳимоячи томонидан тўсиб қолинди.
32
Қандай ажойиб зарба! Фисник Аслани (Хоффенхайм) узоқ масофадан дарвозани нишонга олишга қарор қилди. Тўпга жуда яхши зарба берган бўлса-да, у чап устун ёнидан бир неча дюйм фарқ билан ўтиб кетди. Биз ажойиб голнинг гувоҳи бўлишимиз мумкин эди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Вердер Бремен дарвозасидан зарба билан ўйинни бошлайди.
32
Хоффенхайм футболчилари тўпни назорат қилишмоқда ва бир-бирларига қисқа паслар билан узатмалар беришяпти. Улар рақиб ҳимоясидаги бўшлиқлар очилишини кутишмоқда.
31
Тўпга эгалик қилиш фоизи – 43:57.
30
Хоффенхайм ажойиб жамоавий ўйин намойиш этмоқда. Улар тўпни бир-бирига бекаму-кўст узатишмоқда, аммо якунда ҳимоячилардан бири тўпни илиб олди. Тўп ён чизиқ ортига чиқиб кетди ва Хоффенхайм аутдан ўйинни бошлайди.
27
Хоффенхайм кичик майдонда бир нечта қисқа узатмаларни амалга ошириб, ўйинни назорат қилмоқда. Энди улар хатога йўл қўйиб, тўпни бой беришди ва вазият бутунлай ўзгариб кетди.
26
Хоффенхайм футболчилари зарба бериш имкониятини яратиш мақсадида қисқа паслар билан тўпни бир-бирларига узатишмоқда.
25
Хоффенхайм аниқ қисқа паслар орқали ўйин суръатини назорат қилмоқда.
24
Қандай ажойиб гол бўлиши мумкин эди! Никлас Фюллькруг (Вердер Бремен) жарима майдончаси ичида тўпни қабул қилиб олди ва биринчи уринишдаёқ чиройли зарба йўллади, аммо тўп чап устун ёнидан бир неча дюйм фарқ билан ўтиб кетди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Хоффенхайм дарвозасидан зарба билан ўйин давом эттирилади.
19
Хоффенхайм ўз ўйинини топиб олаётгандек кўринмоқда ва улар тўпни назорат қилишмоқда. Улар янги ҳужум имкониятларини яратиш учун қулай вазиятни кутишмоқда.
16🔁
Бош мураббий мажбурий ўзгариш қилишга қарор қилди ва жароҳат олган Митчелл Вайзер (Вердер Бремен) майдонни оқсоқланган ҳолда тарк этди, унинг ўрнига Эрен Динкчи майдонга тушди.
14
Ўйин ҳозирча тўхтатилди, Митчелл Вайзер (Вердер Бремен) жароҳат олди ва майдонга шифокорлар кириб келиши керак.
12
Марко Грюлл (Вердер Бремен) олдинга ўтишга уринмоқда, аммо рақиб ўйинчиси тўпни узоқлаштирди.
8
Хоффенхайм футболчилари қисқа паслар билан тўпни бир-бирларига узатишмоқда.
7
Бурчак зарбаси. Андрей Крамарич (Хоффенхайм) тўпни жарима майдончасига узатишга тайёрланмоқда.
7
Ўйин жуда зерикарли кечмоқда, Хоффенхайм футболчилари тўпни бир-бирига узатиш билан чекланишмоқда. Бироқ ҳеч нарса абадий эмас, ниҳоят улар хатога йўл қўйишди ва рақибга тўпни эгаллаб олиш имконини беришди.
3
Вердер Бремен тўпни назорат қилмоқда, улар бир-бирига пас узатиб, ҳужум қилиш учун қулай имкониятни кутишмоқда.
1
Вердер Бремен тўпни назорат қилмоқда ва ҳозирча тики-така услубидаги узатмаларни намойиш этмоқда.
1
Биринчи бўлим эндигина бошланди.
19:30
Ўйинни Хоффенхайм бошлаб беради.
19:30
Бугунги учрашув бош ҳаками билан таништириб ўтамиз, у — Тобиас Райхел.
19:30
Биз энди бошланғич таркибларни биламиз. Уларни ушбу ўйиннинг тафсилотларида топишингиз мумкин.
19:30
Хурматли мухлислар, жонли матнли шарҳимизга хуш келибсиз! Бошланғич таркиблар тез орада эълон қилинади, шундай экан, жойлашиб олинг ва ўйин завқидан баҳраманд бўлишга тайёр туринг.
Вердер БременХоффенхаймГермания Бундеслигаси
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Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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