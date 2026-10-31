Вердер Бремен — Хоффенхайм: таркиблар ва жонли матн
Германия Бундеслигаси доирасидаги Вердер Бремен — Хоффенхайм учрашуви 31 октябр, 19:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Вердер Бремен бошланғич таркиби: 1. Хайн К., 13. Артур, 20. Чуки, 2. Деман О., 32. Фридль М., 10. Фюллькруг Н., 17. Грюлль М., 5. Пипер А., 44. Регеер И., 15. Райс Л., 8. Вайзер М.
Вердер Бремен захирадагилари: 18. Динкчи Э., 26. Иттен С., 14. Линен С., 11. Нжинма Ж., 19. Кетан К., 30. Шлагер А., 33. Шметгенс М., 23. Стальмах Д., 3. Войчик О.
Вердер Бремен бош мураббийи: Тиун Д.
Хоффенхайм бошланғич таркиби: 1. Бауманн О., 29. Абраха Н., 11. Асллани Ф., 7. Авдуллаху Л., 18. Бургер В., 14. Дагим А., 10. Гложек А., 5. Кабак О., 27. Крамарич А., 28. Мачида К., 39. Ротс М.
Хоффенхайм захирадагилари: 13. Бернардо, 46. Филдс Ж., 52. Гьясула К., 41. Хенке О., 47. Лассиг В., 19. Лемперле Т., 32. Ленц К., 37. Филипп Л., 55. Зор Й.
Хоффенхайм бош мураббийи: Ильцер К.
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