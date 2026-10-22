Хоффенхайм — Лион: таркиблар ва жонли матн
Европа лигаси доирасидаги Хоффенхайм — Лион учрашуви 23 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Хоффенхайм бошланғич таркиби: 1. Бауманн О. (капитан), 34. Цоуфал В., 2. Гранач Р., 5. Кабак О., 39. Ротс М., 27. Крамарич А., 20. Конте Б., 7. Авдуллаху Л., 22. Прасс А., 19. Лемперле Т., 14. Дагим А.
Хоффенхайм захирадагилари: 29. Абраха Н., 11. Асллани Ф., 13. Бернардо, 18. Бургер В., 15. Жандре В., 10. Гложек А., 47. Лассиг В., 32. Ленц К., 28. Мачида К., 9. Мёрштедт М., 36. Петерссон Л., 37. Филипп Л.
Хоффенхайм бош мураббийи: Ильцер К.
Лион бошланғич таркиби: 1. Грейф Д., 37. Канго С., 22. Мата К. (капитан), 20. Бахер Ф., 21. Клюйверт Р., 2. Бидструп М., 6. Тессманн Т., 99. Нартей Н., 26. Будаш К., 45. Химберт Р., 11. Накамура К.
Лион захирадагилари: 16. Абнер Винисиус, 13. Атекаме З., 25. Бенги Ж., 40. Дескамп Р., 24. Дюранвиль Ж., 38. Гарсия А., 85. Камара Н., 18. Мера К., 23. Мортон Т., 19. Ниакате М., 7. Нуама Э., 8. Толиссо К.
Лион бош мураббийи: Фонсека П.
Изоҳлар 0
…