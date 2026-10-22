Хоффенхайм — Лион: таркиблар ва жонли матн

·24·Спорт
Хоффенхайм — Лион: таркиблар ва жонли матн

Европа лигаси доирасидаги ХоффенхаймЛион учрашуви 23 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Хоффенхайм бошланғич таркиби: 1. Бауманн О. (капитан), 34. Цоуфал В., 2. Гранач Р., 5. Кабак О., 39. Ротс М., 27. Крамарич А., 20. Конте Б., 7. Авдуллаху Л., 22. Прасс А., 19. Лемперле Т., 14. Дагим А.

Хоффенхайм захирадагилари: 29. Абраха Н., 11. Асллани Ф., 13. Бернардо, 18. Бургер В., 15. Жандре В., 10. Гложек А., 47. Лассиг В., 32. Ленц К., 28. Мачида К., 9. Мёрштедт М., 36. Петерссон Л., 37. Филипп Л.

Хоффенхайм бош мураббийи: Ильцер К.

Лион бошланғич таркиби: 1. Грейф Д., 37. Канго С., 22. Мата К. (капитан), 20. Бахер Ф., 21. Клюйверт Р., 2. Бидструп М., 6. Тессманн Т., 99. Нартей Н., 26. Будаш К., 45. Химберт Р., 11. Накамура К.

Лион захирадагилари: 16. Абнер Винисиус, 13. Атекаме З., 25. Бенги Ж., 40. Дескамп Р., 24. Дюранвиль Ж., 38. Гарсия А., 85. Камара Н., 18. Мера К., 23. Мортон Т., 19. Ниакате М., 7. Нуама Э., 8. Толиссо К.

Лион бош мураббийи: Фонсека П.

ХоффенхаймЛионЕвропа лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хоффенхайм — Бешиктош: таркиблар ва жонли матнХоффенхайм — Бешиктош: таркиблар ва жонли матн15 октябр 22:48Лион — Кристал Пэлас: таркиблар ва жонли матнЛион — Кристал Пэлас: таркиблар ва жонли матн15 октябр 20:33Б. Мёнхенгладбах — Хоффенхайм: таркиблар ва жонли матнБ. Мёнхенгладбах — Хоффенхайм: таркиблар ва жонли матн18 октябр 19:33Лион — Найс: таркиблар ва жонли матнЛион — Найс: таркиблар ва жонли матн18 октябр 23:47«Ланс» бир киши кам бўлиб қолган драматик баҳсда «Лион»ни мағлуб этди«Ланс» бир киши кам бўлиб қолган драматик баҳсда «Лион»ни мағлуб этди10 октябр 06:50Францияда “Лион” пешқадамга айланди, “Монако” эса сенсацион тарзда мағлуб бўлдиФранцияда “Лион” пешқадамга айланди, “Монако” эса сенсацион тарзда мағлуб бўлди19 октябр 06:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди