Шомуродов бенефиси: Элдор Туркия Суперлигасида яна гол урди (видео)
Туркия Суперлигасининг 8-тури доирасида Истанбулнинг «Башакшеҳир» клуби ўз майдонида «Газиантеп» жамоасини қабул қилмоқда. Тошкент вақти билан соат 21:00 да старт олган ушбу беллашув ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун ҳақиқий қувончли лаҳзалар билан бошланди.
«Башакшеҳир»нинг бошланғич таркибида майдонга тушган Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори ва ҳужумчиси Элдор Шомуродов учрашувнинг дастлабки дақиқалариданоқ рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, стадионни ларзага келтирди.
8-дақиқадаги тезкор гол ва биринчи бўлим назорати
Учрашув мезбонларнинг шиддатли ҳужумлари билан бошланди:
Шомуродовнинг муҳим голи: Баҳснинг 8-дақиқасидаёқ «Башакшеҳир»нинг ҳужуми самара бериб, Элдор Шомуродов рақиб посбонини ожиз қолдирди ва ҳисобни очди — 1:0;
Биринчи тайм натижаси: Биринчи 45 дақиқалик тўлиқ мезбонларнинг ташаббуси ва устунлиги остида кечди. Жамоалар танаффусга истанбулликларнинг минимал устунлиги (1:0) билан йўл олди;
Файзуллаев захирада: Жамоанинг яна бир ўзбекистонлик иқтидорли яримҳимоячиси Аббосбек Файзуллаев эса мураббийлар штаби қарорига кўра беллашувни захира ўриндиғида бошлади ва иккинчи бўлимда ўйинга қўшилиши кутилмоқда.
Ўйин баённомаси
Туркия Суперлигаси. 8-тур
«Башакшеҳир» — «Газиантеп» 1:0 (биринчи бўлимдан сўнг)
18 октябрь, «Basaksehir Fatih Terim Stadium».
Гол: Шомуродов (8).
«Башакшеҳир»: Муҳаммед, Карбовник, Эмин, Ба, Ҳаребашвили, Кемен, Калузински, Олсен, Шомуродов, Брнич, Ўмут.
Иккинчи бўлимда ҳамюртларимизнинг янада сермаҳсул ва ёрқин ўйин намойиш этиши мухлислар томонидан катта қизиқиш билан кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…