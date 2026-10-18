Шомуродов бенефиси: Элдор Туркия Суперлигасида яна гол урди (видео)

·2·Спорт
Шомуродов бенефиси: Элдор Туркия Суперлигасида яна гол урди (видео)

Туркия Суперлигасининг 8-тури доирасида Истанбулнинг «Башакшеҳир» клуби ўз майдонида «Газиантеп» жамоасини қабул қилмоқда. Тошкент вақти билан соат 21:00 да старт олган ушбу беллашув ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун ҳақиқий қувончли лаҳзалар билан бошланди.

«Башакшеҳир»нинг бошланғич таркибида майдонга тушган Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори ва ҳужумчиси Элдор Шомуродов учрашувнинг дастлабки дақиқалариданоқ рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, стадионни ларзага келтирди.

8-дақиқадаги тезкор гол ва биринчи бўлим назорати

Учрашув мезбонларнинг шиддатли ҳужумлари билан бошланди:

  • Шомуродовнинг муҳим голи: Баҳснинг 8-дақиқасидаёқ «Башакшеҳир»нинг ҳужуми самара бериб, Элдор Шомуродов рақиб посбонини ожиз қолдирди ва ҳисобни очди — 1:0;

  • Биринчи тайм натижаси: Биринчи 45 дақиқалик тўлиқ мезбонларнинг ташаббуси ва устунлиги остида кечди. Жамоалар танаффусга истанбулликларнинг минимал устунлиги (1:0) билан йўл олди;

  • Файзуллаев захирада: Жамоанинг яна бир ўзбекистонлик иқтидорли яримҳимоячиси Аббосбек Файзуллаев эса мураббийлар штаби қарорига кўра беллашувни захира ўриндиғида бошлади ва иккинчи бўлимда ўйинга қўшилиши кутилмоқда.

Ўйин баённомаси

Туркия Суперлигаси. 8-тур

«Башакшеҳир» — «Газиантеп» 1:0 (биринчи бўлимдан сўнг)

18 октябрь, «Basaksehir Fatih Terim Stadium».

Гол: Шомуродов (8).

  • «Башакшеҳир»: Муҳаммед, Карбовник, Эмин, Ба, Ҳаребашвили, Кемен, Калузински, Олсен, Шомуродов, Брнич, Ўмут.

Иккинчи бўлимда ҳамюртларимизнинг янада сермаҳсул ва ёрқин ўйин намойиш этиши мухлислар томонидан катта қизиқиш билан кутилмоқда.

БашакшеҳирГазиантепЭлдор ШомуродовТуркия Суперлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шомуродов бенефиси!: «Башакшеҳир» «Генчлербирлиги»ни 4:0 ҳисобида тор-мор этдиШомуродов бенефиси!: «Башакшеҳир» «Генчлербирлиги»ни 4:0 ҳисобида тор-мор этди20 сентябр 00:42Шомуродов ва Файзуллаев ўйнаган баҳсда «Башакшеҳир» 0:5 ҳисобида тор-мор этилдиШомуродов ва Файзуллаев ўйнаган баҳсда «Башакшеҳир» 0:5 ҳисобида тор-мор этилди14 сентябр 06:03Шомуродов ва Файзуллаев паст баҳо олишди: 0:5 ҳисобидаги шармандали мағлубиятдан сўнгШомуродов ва Файзуллаев паст баҳо олишди: 0:5 ҳисобидаги шармандали мағлубиятдан сўнг14 сентябр 06:35Шомуродовнинг тўрт ўйинлик серияси тўхтади: Орбан хет-трик билан Осимхенга етиб олдиШомуродовнинг тўрт ўйинлик серияси тўхтади: Орбан хет-трик билан Осимхенга етиб олди14 сентябр 06:28Шомуродов ва Файзуллаев асосий таркибдами? «Башакшеҳир» «Амедспор»га қарши ўйнайдиШомуродов ва Файзуллаев асосий таркибдами? «Башакшеҳир» «Амедспор»га қарши ўйнайди13 сентябр 21:53Истанбулда ўқувчи қиз мактабга пичоқ билан кириб, тенгдошларига ҳужум қилдиИстанбулда ўқувчи қиз мактабга пичоқ билан кириб, тенгдошларига ҳужум қилди6 октябр 21:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...