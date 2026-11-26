Шомуродовнинг «Чорум Беледиеспор»га урган голи энг чиройли деб топилди
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Элдор Шомуродовнинг «Истанбул Башакшеҳир» сафида «Чорум Беледиеспор» дарвозасига киритган голи Туркия Суперлигасининг 12-туридаги энг чиройли гол деб топилди.
Мухлислар ўртасида ўтказилган сўровномада ўзбекистонлик ҳужумчининг голи энг кўп овоз тўплади. Шу тариқа Шомуродов 12-турнинг энг чиройли голи муаллифи сифатида эътироф этилди.
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