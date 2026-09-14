Шомуродов ва Файзуллаев ўйнаган баҳсда «Башакшеҳир» 0:5 ҳисобида тор-мор этилди

·17·Спорт
Шомуродов ва Файзуллаев ўйнаган баҳсда «Башакшеҳир» 0:5 ҳисобида тор-мор этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Туркия Суперлигасининг 5-турида Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаев ўйнаган «Башакшеҳир» сафарда «Амедспор»га қарши 0:5 ҳисобида мағлуб бўлди.
  • Учрашувда «Амедспор» ҳужумчиси Орбан хет-трик қайд этди, Элдор Шомуродов эса мавсумда илк бор майдонни голсиз тарк этди.
  • Сўнгги 4 ўйинда атиги 1 очко олган «Башакшеҳир»
  • 13-ўринда қолди, «Амедспор» эса 3-поғонага кўтарилди.

Туркия Суперлигасининг 5-турида ўзбекистонлик футбол ишқибозлари интиқлик билан кутган учрашув кутилмаган ва фалокатли натижа билан хотима топди. Ўзбекистон миллий терма жамоасининг икки етакчи юлдузи — Элдор Шомуродов ҳамда Аббосбек Файзуллаев илк дақиқалардан бошланғич таркибдан жой олган баҳсда Истанбулнинг «Башакшеҳир» клуби сафарда «Амедспор»га қарши майдонга тушиб, ўз дарвозасидан жавобсиз 5 та тўп олиб чиқди (0:5). Диёрбакирдаги стадионда кечган беллашувда мезбонлар ҳужумчиси Орбан хет-трик қайд этиб ҳақиқий бенефис кўрсатган бўлса, Нури Шаҳин бошқарувидаги истанбулликлар мудофааси буткул чилпарчин бўлди.

Энг ачинарли жиҳати, янги мавсум стартида мунтазам гол уриб келаётган сардоримиз Элдор Шомуродов жорий мавсумда илк бор майдонни тўпсиз тарк этди ва ҳар икки ҳамюртимиз иккинчи бўлимда захирага олинди. Сўнгги 4 та тўқнашувда атиги 1 очко тўплаб, чуқур инқироз кўчасига кириб қолган «Башакшеҳир» 13-ўринда қолиб кетди; йирик ғалабага эришган «Амедспор» эса 10 очко билан турнир жадвалининг 3-поғонасига сакради. Хўш, Шаҳин шогирдлари нега бу қадар оғир зарбага учради, танаффусдаги учталик ўзгариш ҳам нега вазиятни ўнглай олмади ва ўзбек юлдузлари иштирокидаги жамоа ушбу бўҳрондан қандай чиқиб кетади?

Диёрбакирдаги 5 та жавобсиз гол: «Башакшеҳир» ҳимоясининг қулаши

Учрашув меҳмонлар учун биринчи бўлим сўнгидаёқ ҳақиқий даҳшатга айланди:

  • Биринчи бўлим сўнгидаги автогол: 45+1-дақиқада Байрамнинг ўз дарвозасига йўллаган тўпи «Башакшеҳир»нинг барча тактик режаларини чалкаштириб юборди;

  • Орбаннинг 23 дақиқа ичидаги хет-трики: Иккинчи бўлим бошланиши билан саҳнага чиққан Орбан 51, 55 ва 74-дақиқаларда кетма-кет гол уриб, меҳмонлар мудофаасини пароканда қилди;

  • Дианедан сўнгги зарба: Баҳс тақдири аллақачон ҳал бўлиб улгурган 83-дақиқада захирадан қўшилган Диане ҳисобни 5:0 кўринишига келтирди;

  • Таркиблар хроникаси: Мезбонлар сафида Лафонт, Деллова, Халил, Красники, Орбан, Саба, Балет, Бейтс, Мерас, Равелосон ва Соялп тўп сурган бўлса, «Башакшеҳир» Дилмен, Калужински, Байрам, Гунеш, Кемен, Опери, Опоку, Сков Олсен, Шаҳинер, Файзуллаев ва Шомуродов билан курашга киришган эди.

Шомуродов ва Файзуллаев захирага олинди: Ҳужум чизиғидаги қурғоқчилик

Ўзбекистонлик легионерларнинг майдондаги ҳаракатлари ва мураббийлар штаби қарорлари:

  • Илк бор голсиз қолган Шомуродов: Жорий мавсумда кетма-кет тўп киритиб келаётган 31 ёшли ҳужумчи 82 дақиқа ҳаракат қилиб, мавсумда илк бор майдонни голсиз тарк этди ва ўрнини Ўзжанга бўшатиб берди;

  • Файзуллаев 63-дақиқада алмаштирилди: Қанотда фаоллик кўрсатишга уринган Аббосбек Файзуллаев ҳисоб 0:3 бўлиб турганда ўрнини Брничга топширди;

  • Тўп таъминотининг узилиши: «Башакшеҳир» яримҳимоя чизиғи рақибнинг кучли прессинги остида қолиб кетгани сабабли ўзбек ҳужумчиларига деярли қулай имконият ва паслар етиб бормади.

4 ўйинда атиги 1 очко: Нури Шаҳин жамоасида жиддий бўҳрон

Истанбул клубининг жорий мавсумдаги ҳолати хавотирли даражага етди:

  • Инқироз кўлами: Сўнгги тўртта баҳсда атиги биттагина дуранг қайд этиб, 1 очко билан кифояланган «Башакшеҳир» жами 4 очко билан турнир жадвалининг 13-поғонасида қолмоқда;

  • «Амедспор»нинг юқорига сакраши: Мезбонлар ўз майдонидаги ушбу тарихий йирик ғалаба туфайли очколарини 10 тага етказиб, Суперлигада 3-ўринга кўтарилиб олди;

  • Тактик хатолар: Нури Шаҳин иккинчи бўлим бошидаёқ бирданига учта ўзгариш (Йилдирим, Сари, Карбовник) қилган бўлса-да, бу ҳимоядаги бўшлиқларни бартараф эта олмади ва жамоа сариқ карточкаларга (Опери, Гунеш) кўмилди.

«Башакшеҳир»нинг Диёрбакирдаги бу шармандали мағлубияти клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби учун жиддий хулосалар чиқариш кераклигини кўрсатмоқда.

Сизнингча, «Башакшеҳир»нинг 0:5 ҳисобида тор-мор бўлишига асосий сабаб нима бўлди — Нури Шаҳиннинг тактикасими ёки жамоа ҳимоячиларининг қўпол хатолари? Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаев кейинги турларда клубни бу чуқур инқироздан олиб чиқа оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Туркия чемпионатидаги ҳамюртларимиз иштирокига оид ушбу шов-шувли таҳлилни барча футбол ихлосмандлари ҳамда яқинларингизга улашинг!

Элдор ШомуродовБашакшеҳирАмедспорТуркия Суперлиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер дербисидаги гол бўйича ҳакамлар хатоси тан олиндиМанчестер дербисидаги гол бўйича ҳакамлар хатоси тан олиндиБугун, 01:53Энзо Мареска дербидаги ғалаба ва Эрлинг Холанд голи ҳақида фикр билдирдиЭнзо Мареска дербидаги ғалаба ва Эрлинг Холанд голи ҳақида фикр билдирдиБугун, 00:18Ханси Флик Барселонада пеналтиларни ким тепишини айтдиХанси Флик Барселонада пеналтиларни ким тепишини айтдиКеча, 23:37Майкл Керрик Манчестер Сити билан ўйиндаги VAR қароридан қаттиқ ғазабдаМайкл Керрик Манчестер Сити билан ўйиндаги VAR қароридан қаттиқ ғазабдаКеча, 23:31«Манчестер Сити» “Олд Траффорд”ни забт этди: «Манчестер Юнайтед» мағлуб этилди!«Манчестер Сити» “Олд Траффорд”ни забт этди: «Манчестер Юнайтед» мағлуб этилди!Кеча, 22:41Евро-2020 юлдузи Фарғонада!: «Нефтчи» финляндиялик тўпурар трансферини эълон қилдиЕвро-2020 юлдузи Фарғонада!: «Нефтчи» финляндиялик тўпурар трансферини эълон қилдиКеча, 22:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?