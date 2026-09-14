Шомуродов ва Файзуллаев ўйнаган баҳсда «Башакшеҳир» 0:5 ҳисобида тор-мор этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Туркия Суперлигасининг 5-турида Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаев ўйнаган «Башакшеҳир» сафарда «Амедспор»га қарши 0:5 ҳисобида мағлуб бўлди.
- Учрашувда «Амедспор» ҳужумчиси Орбан хет-трик қайд этди, Элдор Шомуродов эса мавсумда илк бор майдонни голсиз тарк этди.
- Сўнгги 4 ўйинда атиги 1 очко олган «Башакшеҳир»
- 13-ўринда қолди, «Амедспор» эса 3-поғонага кўтарилди.
Туркия Суперлигасининг 5-турида ўзбекистонлик футбол ишқибозлари интиқлик билан кутган учрашув кутилмаган ва фалокатли натижа билан хотима топди. Ўзбекистон миллий терма жамоасининг икки етакчи юлдузи — Элдор Шомуродов ҳамда Аббосбек Файзуллаев илк дақиқалардан бошланғич таркибдан жой олган баҳсда Истанбулнинг «Башакшеҳир» клуби сафарда «Амедспор»га қарши майдонга тушиб, ўз дарвозасидан жавобсиз 5 та тўп олиб чиқди (0:5). Диёрбакирдаги стадионда кечган беллашувда мезбонлар ҳужумчиси Орбан хет-трик қайд этиб ҳақиқий бенефис кўрсатган бўлса, Нури Шаҳин бошқарувидаги истанбулликлар мудофааси буткул чилпарчин бўлди.
Энг ачинарли жиҳати, янги мавсум стартида мунтазам гол уриб келаётган сардоримиз Элдор Шомуродов жорий мавсумда илк бор майдонни тўпсиз тарк этди ва ҳар икки ҳамюртимиз иккинчи бўлимда захирага олинди. Сўнгги 4 та тўқнашувда атиги 1 очко тўплаб, чуқур инқироз кўчасига кириб қолган «Башакшеҳир» 13-ўринда қолиб кетди; йирик ғалабага эришган «Амедспор» эса 10 очко билан турнир жадвалининг 3-поғонасига сакради. Хўш, Шаҳин шогирдлари нега бу қадар оғир зарбага учради, танаффусдаги учталик ўзгариш ҳам нега вазиятни ўнглай олмади ва ўзбек юлдузлари иштирокидаги жамоа ушбу бўҳрондан қандай чиқиб кетади?
Диёрбакирдаги 5 та жавобсиз гол: «Башакшеҳир» ҳимоясининг қулаши
Учрашув меҳмонлар учун биринчи бўлим сўнгидаёқ ҳақиқий даҳшатга айланди:
Биринчи бўлим сўнгидаги автогол: 45+1-дақиқада Байрамнинг ўз дарвозасига йўллаган тўпи «Башакшеҳир»нинг барча тактик режаларини чалкаштириб юборди;
Орбаннинг 23 дақиқа ичидаги хет-трики: Иккинчи бўлим бошланиши билан саҳнага чиққан Орбан 51, 55 ва 74-дақиқаларда кетма-кет гол уриб, меҳмонлар мудофаасини пароканда қилди;
Дианедан сўнгги зарба: Баҳс тақдири аллақачон ҳал бўлиб улгурган 83-дақиқада захирадан қўшилган Диане ҳисобни 5:0 кўринишига келтирди;
Таркиблар хроникаси: Мезбонлар сафида Лафонт, Деллова, Халил, Красники, Орбан, Саба, Балет, Бейтс, Мерас, Равелосон ва Соялп тўп сурган бўлса, «Башакшеҳир» Дилмен, Калужински, Байрам, Гунеш, Кемен, Опери, Опоку, Сков Олсен, Шаҳинер, Файзуллаев ва Шомуродов билан курашга киришган эди.
Шомуродов ва Файзуллаев захирага олинди: Ҳужум чизиғидаги қурғоқчилик
Ўзбекистонлик легионерларнинг майдондаги ҳаракатлари ва мураббийлар штаби қарорлари:
Илк бор голсиз қолган Шомуродов: Жорий мавсумда кетма-кет тўп киритиб келаётган 31 ёшли ҳужумчи 82 дақиқа ҳаракат қилиб, мавсумда илк бор майдонни голсиз тарк этди ва ўрнини Ўзжанга бўшатиб берди;
Файзуллаев 63-дақиқада алмаштирилди: Қанотда фаоллик кўрсатишга уринган Аббосбек Файзуллаев ҳисоб 0:3 бўлиб турганда ўрнини Брничга топширди;
Тўп таъминотининг узилиши: «Башакшеҳир» яримҳимоя чизиғи рақибнинг кучли прессинги остида қолиб кетгани сабабли ўзбек ҳужумчиларига деярли қулай имконият ва паслар етиб бормади.
4 ўйинда атиги 1 очко: Нури Шаҳин жамоасида жиддий бўҳрон
Истанбул клубининг жорий мавсумдаги ҳолати хавотирли даражага етди:
Инқироз кўлами: Сўнгги тўртта баҳсда атиги биттагина дуранг қайд этиб, 1 очко билан кифояланган «Башакшеҳир» жами 4 очко билан турнир жадвалининг 13-поғонасида қолмоқда;
«Амедспор»нинг юқорига сакраши: Мезбонлар ўз майдонидаги ушбу тарихий йирик ғалаба туфайли очколарини 10 тага етказиб, Суперлигада 3-ўринга кўтарилиб олди;
Тактик хатолар: Нури Шаҳин иккинчи бўлим бошидаёқ бирданига учта ўзгариш (Йилдирим, Сари, Карбовник) қилган бўлса-да, бу ҳимоядаги бўшлиқларни бартараф эта олмади ва жамоа сариқ карточкаларга (Опери, Гунеш) кўмилди.
«Башакшеҳир»нинг Диёрбакирдаги бу шармандали мағлубияти клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби учун жиддий хулосалар чиқариш кераклигини кўрсатмоқда.
Сизнингча, «Башакшеҳир»нинг 0:5 ҳисобида тор-мор бўлишига асосий сабаб нима бўлди — Нури Шаҳиннинг тактикасими ёки жамоа ҳимоячиларининг қўпол хатолари? Элдор Шомуродов ва Аббосбек Файзуллаев кейинги турларда клубни бу чуқур инқироздан олиб чиқа оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Туркия чемпионатидаги ҳамюртларимиз иштирокига оид ушбу шов-шувли таҳлилни барча футбол ихлосмандлари ҳамда яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…