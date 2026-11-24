Нури Шахин Аббосбек Файзуллаевнинг қанча вақтга сафдан чиққанини айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси Аббосбек Файзуллаев Саудия Арабистонига қарши ўртоқлик учрашувида олган жароҳати сабабли олти ҳафта давомида майдонга туша олмайди.
- «Башакшеҳир» бош мураббийи Нури Шахин футболчининг тўпиқ қисмидаги шикастланиши туфайли узоқ муддатга сафдан чиққанини тасдиқлади.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоси Аббосбек Файзуллаев ноябрь ойи йиғини давомида Саудия Арабистонига қарши ўртоқлик учрашувида олган жароҳати сабабли «Башакшеҳир»нинг сўнгги ўйинида иштирок эта олмади.
23 ёшли футболчининг ҳолати ўзбекистонлик мухлисларни ҳам жиддий хавотирга солганди. Истанбул клуби бош мураббийи Нури Шахин жамоадаги жароҳатланган ўйинчилар ҳақида гапирар экан, биринчи навбатда Аббосбек Файзуллаевнинг тикланиш муддатига ойдинлик киритди.
«Аббосбек олти ҳафта майдонга туша олмайди. Афсуски, Эмин Байрам операция қилинади ва 6–8 ой, Ҳамза Гюрелер 6–8 ҳафта жамоадан ташқарида бўлади. Кристофер Опери операция қилинди ва 4 ой майдонда кўрмаймиз. Юсуф Сарининг операциядан кейинги тикланиши учун яна 2–3 ҳафта керак бўлади. Уссейну Ба ҳақида ҳам ҳозирча аниқ муддат айта олмаймиз. Энг тезроқ сафга қайтишини кутаётган футболчиларимиз Юсуф ва Ба», — деди Нури Шахин матбуот анжуманида.
Доҳадаги баҳс ва «Башакшеҳир» таркибидаги ҳолат
Эслатиб ўтамиз, 17 ноябрь куни Ўзбекистон миллий терма жамоаси Қатарнинг Доҳа шаҳрида Саудия Арабистонига қарши ўртоқлик ўйини ўтказиб, 2:1 ҳисобида ғалаба қозонганди. Ўша учрашувнинг 53-дақиқасида рақиб футболчисининг қўпол ҳаракатидан сўнг Аббосбек Файзуллаев шикастланиб, майдонни тарк этган. Аввалроқ Ўзбекистон футбол ассоциацияси матбуот хизмати футболчининг ўнг оёқ тўпиқ қисми жароҳатланганини маълум қилганди.
Футболчи
Ҳолати
Тахминий тикланиш / йўқотилган вақт
Аббосбек Файзуллаев
Тўпиқ жароҳати (Саудия Арабистонига қарши ўйинда)
6 ҳафта
Эмин Байрам
Операция режалаштирилган
6–8 ой
Кристофер Опери
Операция ўтказилган
4 ой
Ҳамза Гюрелер
Жароҳат
6–8 ҳафта
Юсуф Сари
Операциядан кейинги тикланиш
2–3 ҳафта
Уссейну Ба
Жароҳат
Аниқ муддат номаълум
Аббосбек Файзуллаевсиз ўтган Туркия Суперлигаси 12-турида «Башакшеҳир» ўз майдонида «Чорум»га қарши майдонга тушиб, 0:2 ҳисобида ортда бораётган вазиятдан чиқиб кетди ва 4:2 ҳисобида иродали ғалабага эришди. Ушбу камбэкдаги илк голни Элдор Шомуродов киритди.
Сизнингча, Аббосбек Файзуллаевнинг 6 ҳафталик танаффуси «Башакшеҳир»нинг яқин турлардаги натижаларига қандай таъсир кўрсатади? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…