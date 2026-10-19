Гол ва ассист қайд этган Элдор Шомуродов «Газиантеп»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?

·68·Спорт
Гол ва ассист қайд этган Элдор Шомуродов «Газиантеп»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Элдор Шомуродов «Газиантеп»га қарши ўйинда 1 та гол ва 1 та голли узатма қайд этиб, Флашскоре томонидан 7,5 балл билан баҳоланди.
  • Унинг 78 фоизлик пас аниқлиги ва 0,71 хГ кўрсаткичи ҳам юқори баҳоланди.
  • Ушбу гол Шомуродовнинг жорий мавсумдаги еттинчи голи бўлиб, у тўпурарлар пойгасида пешқадамлар қаторидан ўрин олди.

Туркия Суперлигасининг саккизинчи турида Истанбулнинг «Истанбул Башакшеҳир» жамоаси ўз майдонида «Газиантеп» устидан 2:1 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди. Ушбу беллашувда 1 та гол ва 1 та голли узатма қайд этиб, баҳс қаҳрамонларидан бирига айланган Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори Элдор Шомуродовнинг ўйини халқаро таҳлилий платформалар эътиборидан четда қолмади.

Дунёга машҳур статистик портал Flashscore учрашув якунларига кўра иштирокчиларнинг ҳаракатларини баҳолаб, Шомуродовнинг тўлиқ статистик кўрсаткичларини эълон қилди.

Шомуродовнинг рақамлардаги кўрсаткичлари: 7,5 балл ва 78 фоизлик аниқлик

Платформа алгоритмлари ҳамюртимизнинг майдондаги самарали меҳнатини юқори баҳолади:

  • 7,5 баллик рейтинг: Элдор Шомуродовнинг ўйини Flashscore томонидан 7,5 балл билан баҳоланди ва у жамоасидаги энг яхши ўйинчилардан бири сифатида эътироф этилди;

  • Зарба ва кутилган гол (xG): Ҳужумчи рақиб дарвозаси томон 1 марта аниқ зарба йўллади ва уни голга айлантирди, унинг кутилган голлар кўрсаткичи (xG) эса 0,71 ни ташкил қилди;

  • Тўпга тегиниш ва паслар аниқлиги: Форвард баҳс давомида тўпга 41 маротаба тегди, шундан 4 таси рақиб жарима майдони ичида қайд этилди. У амалга оширган 27 та узатманинг 21 таси манзилига аниқ етиб борди (узатмалар аниқлиги — 78 фоиз);

  • Яккакураш ва дриблинг: Шомуродов 3 марта рақибларини алдаб ўтишга уриниб, бир сафар муваффақиятли дриблинг намойиш этди (33 фоиз).

Жамоаларнинг энг яхши ўйинчилари

Flashscore талқинига кўра, майдонда энг юқори балл олган футболчилар қуйидагилар бўлди:

  • «Башакшеҳир»да энг яхшиси: Истанбулликлар сафида яримҳимоячи Сков Ольсен 7,7 балл билан жамоанинг энг фойдали футболчиси деб топилди;

  • «Газиантеп» етакчиси: Меҳмонлар таркибида эса польшалик ҳужумчи Кацпер Козловский ҳам худди шундай — 7,7 баллга лойиқ кўрилди;

  • Очколар ҳолати: Ушбу ғалабадан сўнг «Башакшеҳир» очколари сонини 11 тага етказган бўлса, «Газиантеп» ҳисобида 8 очко сақланиб қолди.

«Олтин бутса» учун шиддатли пойга: Шомуродов 7 та гол билан пешқадамлар сафида

Ушбу ўйинда киритилган тўп 31 ёшли ҳужумчининг жорий мавсум Туркия чемпионатидаги еттинчи голи бўлди:

  • Биринчи ўриндаги тўртлик: Айни пайтда Суперлига тўпурарлар пойгасида 7 тадан гол жамғарган Элдор Шомуродов, Муҳаммад Салоҳ («Трабзонспор»), Ведат Мурики («Фенербаҳче») ва Гифт Орбан («Амед») етакчиликни бўлишиб турибди;

  • Таъқибчи юлдузлар: Улардан кейинги поғоналарни 6 тадан гол урган жаҳон юлдузлари — Виктор Осимхен («Галатасарой») ҳамда Душан Влахович («Бешиктош») эгаллаб келмоқда.

Элдор Шомуродовнинг Туркия чемпионатида мунтазам гол уриб, юқори статистик кўрсаткичларни қайд этиши унинг нафақат «Башакшеҳир» клуби, балки бутун чемпионатнинг энг хавфли ҳужумчиларидан бирига айланганини яққол намоён этмоқда.

Истанбул БашакшеҳирГазиантепЭлдор ШомуродовТуркия Суперлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шомуродов Салоҳга етиб олди: Туркия Суперлигасида «Олтин бутса» учун пойга авж олдиШомуродов Салоҳга етиб олди: Туркия Суперлигасида «Олтин бутса» учун пойга авж олдиБугун 07:01Шомуродов бенефиси: Элдор Туркия Суперлигасида яна гол урди (видео)Шомуродов бенефиси: Элдор Туркия Суперлигасида яна гол урди (видео)Кеча 21:48Элдор Шомуродовдан гол ва ассист — “Башакшеҳир”га ғалаба келтирди (видео)Элдор Шомуродовдан гол ва ассист — “Башакшеҳир”га ғалаба келтирди (видео)Кеча 23:08Элдор Шомуродов Осимҳен ва Салоҳ билан пойгада имкониятни бой бердими?Элдор Шомуродов Осимҳен ва Салоҳ билан пойгада имкониятни бой бердими?11 октябр 22:46Элдор Шомуродов Туркия Суперлигасида «Олтин бутса» учун даҳшатли пойгага қўшилди!Элдор Шомуродов Туркия Суперлигасида «Олтин бутса» учун даҳшатли пойгага қўшилди!2 октябр 14:46Элдор Шомуродовдан бенефис ва дубль!: Унинг кечаги самарали ўйини қандай баҳоланди?Элдор Шомуродовдан бенефис ва дубль!: Унинг кечаги самарали ўйини қандай баҳоланди?20 сентябр 18:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...