Гол ва ассист қайд этган Элдор Шомуродов «Газиантеп»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Элдор Шомуродов «Газиантеп»га қарши ўйинда 1 та гол ва 1 та голли узатма қайд этиб, Флашскоре томонидан 7,5 балл билан баҳоланди.
- Унинг 78 фоизлик пас аниқлиги ва 0,71 хГ кўрсаткичи ҳам юқори баҳоланди.
- Ушбу гол Шомуродовнинг жорий мавсумдаги еттинчи голи бўлиб, у тўпурарлар пойгасида пешқадамлар қаторидан ўрин олди.
Туркия Суперлигасининг саккизинчи турида Истанбулнинг «Истанбул Башакшеҳир» жамоаси ўз майдонида «Газиантеп» устидан 2:1 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди. Ушбу беллашувда 1 та гол ва 1 та голли узатма қайд этиб, баҳс қаҳрамонларидан бирига айланган Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори Элдор Шомуродовнинг ўйини халқаро таҳлилий платформалар эътиборидан четда қолмади.
Дунёга машҳур статистик портал Flashscore учрашув якунларига кўра иштирокчиларнинг ҳаракатларини баҳолаб, Шомуродовнинг тўлиқ статистик кўрсаткичларини эълон қилди.
Шомуродовнинг рақамлардаги кўрсаткичлари: 7,5 балл ва 78 фоизлик аниқлик
Платформа алгоритмлари ҳамюртимизнинг майдондаги самарали меҳнатини юқори баҳолади:
7,5 баллик рейтинг: Элдор Шомуродовнинг ўйини Flashscore томонидан 7,5 балл билан баҳоланди ва у жамоасидаги энг яхши ўйинчилардан бири сифатида эътироф этилди;
Зарба ва кутилган гол (xG): Ҳужумчи рақиб дарвозаси томон 1 марта аниқ зарба йўллади ва уни голга айлантирди, унинг кутилган голлар кўрсаткичи (xG) эса 0,71 ни ташкил қилди;
Тўпга тегиниш ва паслар аниқлиги: Форвард баҳс давомида тўпга 41 маротаба тегди, шундан 4 таси рақиб жарима майдони ичида қайд этилди. У амалга оширган 27 та узатманинг 21 таси манзилига аниқ етиб борди (узатмалар аниқлиги — 78 фоиз);
Яккакураш ва дриблинг: Шомуродов 3 марта рақибларини алдаб ўтишга уриниб, бир сафар муваффақиятли дриблинг намойиш этди (33 фоиз).
Жамоаларнинг энг яхши ўйинчилари
Flashscore талқинига кўра, майдонда энг юқори балл олган футболчилар қуйидагилар бўлди:
«Башакшеҳир»да энг яхшиси: Истанбулликлар сафида яримҳимоячи Сков Ольсен 7,7 балл билан жамоанинг энг фойдали футболчиси деб топилди;
«Газиантеп» етакчиси: Меҳмонлар таркибида эса польшалик ҳужумчи Кацпер Козловский ҳам худди шундай — 7,7 баллга лойиқ кўрилди;
Очколар ҳолати: Ушбу ғалабадан сўнг «Башакшеҳир» очколари сонини 11 тага етказган бўлса, «Газиантеп» ҳисобида 8 очко сақланиб қолди.
«Олтин бутса» учун шиддатли пойга: Шомуродов 7 та гол билан пешқадамлар сафида
Ушбу ўйинда киритилган тўп 31 ёшли ҳужумчининг жорий мавсум Туркия чемпионатидаги еттинчи голи бўлди:
Биринчи ўриндаги тўртлик: Айни пайтда Суперлига тўпурарлар пойгасида 7 тадан гол жамғарган Элдор Шомуродов, Муҳаммад Салоҳ («Трабзонспор»), Ведат Мурики («Фенербаҳче») ва Гифт Орбан («Амед») етакчиликни бўлишиб турибди;
Таъқибчи юлдузлар: Улардан кейинги поғоналарни 6 тадан гол урган жаҳон юлдузлари — Виктор Осимхен («Галатасарой») ҳамда Душан Влахович («Бешиктош») эгаллаб келмоқда.
Элдор Шомуродовнинг Туркия чемпионатида мунтазам гол уриб, юқори статистик кўрсаткичларни қайд этиши унинг нафақат «Башакшеҳир» клуби, балки бутун чемпионатнинг энг хавфли ҳужумчиларидан бирига айланганини яққол намоён этмоқда.
Изоҳлар 0
…