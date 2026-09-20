Шомуродов бенефиси!: «Башакшеҳир» «Генчлербирлиги»ни 4:0 ҳисобида тор-мор этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Истанбул Башакшеҳир»
- «Генчлербирлиги»ни 4:0 ҳисобида мағлуб этди, ўзбекистонлик Элдор Шомуродов учрашувда дубл қайд этиб, чемпионатдаги голларини 6 тага етказди.
- Шомуродов 77-дақиқада захирага олинганидан сўнг унинг ўрнига Аббосбек Файзуллаев майдонга тушди.
- Ушбу ғалабадан сўнг «Башакшеҳир» турнир жадвалида 12-ўринга кўтарилди.
Туркия Суперлигасининг 6-тури доирасида Истанбулда ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун чинакам байрам оқшоми бўлиб ўтди. Ўз майдонида «Генчлербирлиги» клубини қабул қилган «Истанбул Башакшеҳир» рақибини жавобсиз 4 та тўп фарқи билан чил-парчин қилиб, мавсумдаги энг ёрқин ва йирик ғалабасини тантана қилди (4:0). Мазкур тўқнашувнинг бош қаҳрамонига айланган Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори Элдор Шомуродов учрашув давомида дубль қайд этиб, чемпионатдаги голлари сонини 6 тага етказиб олди ва Туркия Суперлигаси тўпурарлар пойгасида етакчилар сафига дадил қўшилди.
77-дақиқада бутун стадион олқишлари остида захирага олинган Шомуродовнинг ўрнига айнан шу сонияларда миллий жамоамизнинг яна бир ёрқин юлдузи Аббосбек Файзуллаев майдонга туширилиб, ғалабали баҳсни фаол ҳаракатлар билан якунлаб қўйди. Ушбу йирик триумфдан сўнг «Башакшеҳир» очколари сонини 7 тага етказиб, турнир жадвалида 12-ўринга кўтарилди ва пастки зонадан узоқлашди.
Хўш, Элдор Шомуродовнинг бу қадар тўхтатиб бўлмас сермаҳсуллигига қандай тактик ўзгариш сабаб бўлди, Файзуллаевнинг ўйинга қўшилиши жамоа ҳужумларига қандай таъсир кўрсатди ва ушбу 4:0 ҳисобидаги ғалаба «Башакшеҳир»ни Европа кубоклари учун курашга қайтара оладими?
«Шомуродовдан дубль ва 4:0 ҳисобидаги қасос»: Истанбулдаги баҳс хроникаси
6-турнинг энг сермаҳсул тўқнашувидаги муҳим воқеалар:
Ольсендан чақмоқдек старт (9'): Мезбонлар яримҳимоячиси Ольсен баҳс бошидаёқ ҳисобни очиб, «Башакшеҳир»нинг тезкор босимини голга айлантирди (1:0);
Элдорнинг биринчи зарбаси (33'): Жарима майдони ичида мукаммал позиция танлаган Шомуродов ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди;
Зелкедан пенальти (53'): Иккинчи бўлим бошида германиялик тажрибали ҳужумчи Дави Зелке 11 метрлик жарима зарбасини аниқ амалга ошириб, ўйин тақдирини деярли ҳал қилди (3:0);
Дубль ва 6-гол (65'): Шомуродов рақиб мудофаасини яна бир бор доғда қолдириб, ўзининг иккинчи тўпини киритди ва Суперлигадаги голлари сонини 6 тага етказди (4:0);
77-дақиқадаги тарихий алмашинув: Ўйин қаҳрамони Шомуродов захирага олинган дақиқада яна бир вакилимиз — Аббосбек Файзуллаев захирадан майдонга ташланди.
«Башакшеҳир» — «Генчлербирлиги» баҳсининг расмий қайдномаси
Туркия Суперлигаси 6-тури доирасидаги учрашувнинг тўлиқ протоколи:
Мусобақа / Босқич
Сана / Вақт
Якуний ҳисоб
Голлар муаллифлари
Суперлига, 6-тур
19 сентябрь, 2026 йил
4 : 0
Ольсен 9', Шомуродов 33', 65', Зелке 53' (пен.)
«Башакшеҳир» асосий таркиби: Муҳаммад, Карбовник, Эмин, Ба, Саба, Умут, Кемен (Эргун, 62), Ольсен, Брнич (ФАЙЗУЛЛАЕВ, 77), Зелке (Йилдирим, 69), ШОМУРОДОВ (Озжан, 77);
Жадвалдаги силжиш: «Башакшеҳир» 7 очко билан 12-ўринга чиқиб олди, «Генчлербирлиги» эса 7 очко билан 13-поғонага пасайди;
Ўзбекистонлик легионерларнинг умумий вақти: Элдор Шомуродов — 77 дақиқа (2 та гол), Аббосбек Файзуллаев — 13+ дақиқа фаол ўйин.
Тактик таҳлил: Экспертлар Шомуродовнинг формаси ҳақида
Туркия ва ўзбек футболи мутахассисларининг учрашув бўйича хулосалари:
Шомуродов—Зелке тандемининг уйғунлиги: Икки баланд бўйли марказий ҳужумчининг бир вақтда ҳаракат қилиши рақиб марказий ҳимоячиларини чалғитиб, Элдорга бўш зоналарга очилиш имконини берди;
Тўпурарлик инстинктининг тикланиши: 6 турда 6 та гол — бу Шомуродовнинг Туркия чемпионатидаги энг ёрқин старти ҳисобланади ва унинг руҳий ишончи максимал даражага чиққанини исботлайди;
Файзуллаевнинг роли: Мураббийлар штаби ёш яримҳимоячини аста-секин ўйин ритмига мослаштирмоқда ва кейинги турларда уни Шомуродов билан бир вақтда майдонда кўриш эҳтимоли жуда юқори;
Жамоавий босимдан чиқиш: 4:0 ҳисобидаги йирик ғалаба «Башакшеҳир»ни турнир жадвалининг юқори қисмига интилиши учун улкан туртки беради.
Элдор Шомуродовнинг ушбу даҳшатли дубли ва Аббосбек Файзуллаевнинг муваффақиятли иштироки ўзбек легионерларининг халқаро майдондаги нуфузини яна бир карра юқори чўққига кўтарди.
Сизнингча, Элдор Шомуродов жорий мавсумда 20 дан ортиқ гол уриб, Туркия Суперлигасининг энг яхши тўпурари (тўпурарлар қироли) бўла оладими? Аббосбек Файзуллаев келгуси турларда бошланғич таркибдан муқим жой олишига ишонасизми? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ҳамюртларимизнинг ушбу ёрқин ғалабаси шарҳини барча футбол ихлосмандлари ҳамда яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…