Элдор Шомуродовдан гол ва ассист — “Башакшеҳир”га ғалаба келтирди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Туркия Суперлигасининг 7-турида «Башакшеҳир»
- «Газиантеп»ни 2:1 ҳисобида мағлуб этди.
- Ўзбекистонлик Элдор Шомуродов 9-дақиқада гол уриб, жамоасини олдинга олиб чиқди ва 81-дақиқада эса голли узатма бериб, ғалаба тўпига ҳаммуаллифлик қилди.
- Ушбу ғалаба «Башакшеҳир»ни турнир жадвалида 10-ўринга кўтарилишига ёрдам берди.
Туркия Суперлигасининг 7-тури доирасида Истанбулнинг «Башакшеҳир» клуби ўз майдонида «Газиантеп» жамоасини қабул қилди. 18 октябрь куни Фотиҳ Терим номидаги муҳташам стадионда кечган шиддатли ва кескин тўқнашувда мезбонлар 2:1 ҳисобида иродали ва қимматли ғалабани қўлга киритди.
Учрашувнинг ҳақиқий қаҳрамони ва асосий фигурасига Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳужумчиси Элдор Шомуродов айланди. У баҳсда ўз ҳисобига битта гол ва битта голли узатмани ёздириб қўйиб, истанбулликларнинг иккала голида ҳам бевосита иштирок этди.
Тезкор гол, Дурсуннинг жавоби ва Шомуродовнинг ҳал қилувчи паси
Учрашув тақдири юқори темп ва драмаларга бой кечди:
9-дақиқадаги тезкор зарба: Баҳснинг 9-дақиқасидаёқ Элдор Шомуродов рақиб жарима майдонида фаоллик кўрсатиб, тўпни дарвозага аниқ йўллади ва мезбонларни олдинга олиб чиқди — 1:0;
66-дақиқада мувозанат тикланди: Иккинчи бўлимда «Газиантеп» ташаббусни қўлга олишга интилди ва 66-дақиқада Сердар Дурсуннинг аниқ зарбаси эвазига ҳисобни тенглаштирди — 1:1;
81-дақиқадаги ғалаба тўпи: Орадан кўп ўтмай «Башакшеҳир» яна олдинга ташланди. 81-дақиқада Шомуродовнинг заргарона ва қулай узатмасидан сўнг захирадан тушган Гунеш ғалаба тўпини киритди — 2:1;
Файзуллаев захирада: Жамоанинг яна бир ўзбекистонлик иқтидорли яримҳимоячиси Аббосбек Файзуллаев эса мураббийлар қарори билан ушбу беллашувда захира ўриндиғида қолдирилди.
Ўйин баённомаси
Туркия Суперлигаси. 7-тур
«Башакшеҳир» — «Газиантеп» 2:1
18 октябрь, «Фотиҳ Терим» номидаги стадион.
Голлар: Шомуродов (9), Гунеш (81) — Дурсун (66).
«Башакшеҳир»: Шенгезер, Карбовник, Байрам, Ба, Харебашвили (Шаҳинер, 46), Кемен, Калужински (Гунеш, 57), Олсен (Сари, 57), Брнич (Вишча, 72), Шомуродов, Бозок (Йилдирим, 72).
Турнир жадвали: 10-поғонага сакраш
Ушбу муҳим муваффақият Истанбул клубининг мусобақа жадвалидаги мавқейини сезиларли даражада яхшилади:
«Башакшеҳир» кўтарилмоқда: Қўлга киритилган 3 очко эвазига очколари сонини 11 тага етказган «Башакшеҳир» турнир жадвалида 10-ўринга кўтарилиб олди;
«Газиантеп» 14-поғонада: 8 очкога эга рақиб эса мағлубиятдан сўнг 14-ўринда қолди.
Элдор Шомуродовнинг бир ўйинда гол ва ассист қайд этиши унинг Туркия чемпионатидаги юқори спорт формасини ва «Башакшеҳир»нинг асосий зарба берувчи кучига айланиб бораётганини яна бир бор исботлади.
Изоҳлар 0
…