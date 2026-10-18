Элдор Шомуродовдан гол ва ассист — “Башакшеҳир”га ғалаба келтирди (видео)

·34·Спорт
Элдор Шомуродовдан гол ва ассист — “Башакшеҳир”га ғалаба келтирди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Туркия Суперлигасининг 7-турида «Башакшеҳир»
  • «Газиантеп»ни 2:1 ҳисобида мағлуб этди.
  • Ўзбекистонлик Элдор Шомуродов 9-дақиқада гол уриб, жамоасини олдинга олиб чиқди ва 81-дақиқада эса голли узатма бериб, ғалаба тўпига ҳаммуаллифлик қилди.
  • Ушбу ғалаба «Башакшеҳир»ни турнир жадвалида 10-ўринга кўтарилишига ёрдам берди.

Туркия Суперлигасининг 7-тури доирасида Истанбулнинг «Башакшеҳир» клуби ўз майдонида «Газиантеп» жамоасини қабул қилди. 18 октябрь куни Фотиҳ Терим номидаги муҳташам стадионда кечган шиддатли ва кескин тўқнашувда мезбонлар 2:1 ҳисобида иродали ва қимматли ғалабани қўлга киритди.

Учрашувнинг ҳақиқий қаҳрамони ва асосий фигурасига Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳужумчиси Элдор Шомуродов айланди. У баҳсда ўз ҳисобига битта гол ва битта голли узатмани ёздириб қўйиб, истанбулликларнинг иккала голида ҳам бевосита иштирок этди.

Тезкор гол, Дурсуннинг жавоби ва Шомуродовнинг ҳал қилувчи паси

Учрашув тақдири юқори темп ва драмаларга бой кечди:

  • 9-дақиқадаги тезкор зарба: Баҳснинг 9-дақиқасидаёқ Элдор Шомуродов рақиб жарима майдонида фаоллик кўрсатиб, тўпни дарвозага аниқ йўллади ва мезбонларни олдинга олиб чиқди — 1:0;

  • 66-дақиқада мувозанат тикланди: Иккинчи бўлимда «Газиантеп» ташаббусни қўлга олишга интилди ва 66-дақиқада Сердар Дурсуннинг аниқ зарбаси эвазига ҳисобни тенглаштирди — 1:1;

  • 81-дақиқадаги ғалаба тўпи: Орадан кўп ўтмай «Башакшеҳир» яна олдинга ташланди. 81-дақиқада Шомуродовнинг заргарона ва қулай узатмасидан сўнг захирадан тушган Гунеш ғалаба тўпини киритди — 2:1;

  • Файзуллаев захирада: Жамоанинг яна бир ўзбекистонлик иқтидорли яримҳимоячиси Аббосбек Файзуллаев эса мураббийлар қарори билан ушбу беллашувда захира ўриндиғида қолдирилди.

Ўйин баённомаси

Туркия Суперлигаси. 7-тур

«Башакшеҳир» — «Газиантеп» 2:1

18 октябрь, «Фотиҳ Терим» номидаги стадион.

Голлар: Шомуродов (9), Гунеш (81) — Дурсун (66).

  • «Башакшеҳир»: Шенгезер, Карбовник, Байрам, Ба, Харебашвили (Шаҳинер, 46), Кемен, Калужински (Гунеш, 57), Олсен (Сари, 57), Брнич (Вишча, 72), Шомуродов, Бозок (Йилдирим, 72).

Турнир жадвали: 10-поғонага сакраш

Ушбу муҳим муваффақият Истанбул клубининг мусобақа жадвалидаги мавқейини сезиларли даражада яхшилади:

  • «Башакшеҳир» кўтарилмоқда: Қўлга киритилган 3 очко эвазига очколари сонини 11 тага етказган «Башакшеҳир» турнир жадвалида 10-ўринга кўтарилиб олди;

  • «Газиантеп» 14-поғонада: 8 очкога эга рақиб эса мағлубиятдан сўнг 14-ўринда қолди.

Элдор Шомуродовнинг бир ўйинда гол ва ассист қайд этиши унинг Туркия чемпионатидаги юқори спорт формасини ва «Башакшеҳир»нинг асосий зарба берувчи кучига айланиб бораётганини яна бир бор исботлади.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шомуродов Трабзон синовида: Сиз билишингиз керак бўлган 10 та факт...Шомуродов Трабзон синовида: Сиз билишингиз керак бўлган 10 та факт...23 август 17:17Шомуродов бенефиси!: «Башакшеҳир» «Генчлербирлиги»ни 4:0 ҳисобида тор-мор этдиШомуродов бенефиси!: «Башакшеҳир» «Генчлербирлиги»ни 4:0 ҳисобида тор-мор этди20 сентябр 00:42Шомуродов ва Файзуллаев ўйнаган баҳсда «Башакшеҳир» 0:5 ҳисобида тор-мор этилдиШомуродов ва Файзуллаев ўйнаган баҳсда «Башакшеҳир» 0:5 ҳисобида тор-мор этилди14 сентябр 06:03Шомуродовнинг тўрт ўйинлик серияси тўхтади: Орбан хет-трик билан Осимхенга етиб олдиШомуродовнинг тўрт ўйинлик серияси тўхтади: Орбан хет-трик билан Осимхенга етиб олди14 сентябр 06:28“Башакшеҳир” ютадими ёки “Қосимпошо” сюрприз қиладими? Ўйинолди таҳлил“Башакшеҳир” ютадими ёки “Қосимпошо” сюрприз қиладими? Ўйинолди таҳлил24 апрел 08:38«Башакшеҳир» «Галатасарой»ни қабул қилади — Шомуродовнинг феноменал серияси«Башакшеҳир» «Галатасарой»ни қабул қилади — Шомуродовнинг феноменал серияси3 сентябр 21:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...