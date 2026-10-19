Ўзбекистон дзюдочилари Ақтаудаги халқаро турнирни 13 та медаль билан якунлашди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қозоғистоннинг Ақтау шаҳрида ўтган «Актау Асиан Опен 2026» халқаро турнирида Ўзбекистон терма жамоаси 5 та олтин, 2 та кумуш ва 6 та бронза, жами 13 та медални қўлга киритди.
- Чемпионликни қўлга киритган спортчилар Халқаро дзюдо федерацияси (ИЖФ) жаҳон рейтинги учун 100 тадан очко жамғарди.
Қозоғистоннинг Ақтау шаҳрида дзюдо бўйича нуфузли «Aktau Asian Open 2026» халқаро турнири ўз якунига етди.
Икки кун давом этган кескин ва шиддатли баҳсларда Ўзбекистон терма жамоаси аъзолари ёрқин маҳорат намойиш этиб, умумжамоа ҳисобида етакчилар сафидан мустаҳкам жой олди. Ҳамюртларимиз мусобақа давомида 5 та олтин, 2 та кумуш ва 6 та бронза, жами 13 та медални қўлга киритишди.
Эътиборли жиҳати, ўз вазн тоифаларида чемпионликни қўлга киритган спортчиларимиз Халқаро дзюдо федерацияси (IJF) жаҳон рейтинги учун ўз ҳисобларига қимматли 100 очкодан қўшиб қўйишди.
Олтин шоҳсупа: Етакчилар ва янги номлар
Терма жамоамиз сафида 5 нафар полвонимиз барча рақибларини енгиб, мусобақанинг бош совринини қўлга киритди:
Фотимахон Турсунбоева (-48 кг): Энг енгил вазн тоифасида тезкор ва аниқ ҳаракатлари билан чемпион бўлди;
Диёра Келдиёрова (-52 кг): Жаҳон ва Олимпия ўйинлари юлдузи ўз вазнида яна бир бор тенгсиз эканини исботлаб, мухлисларга ишончли ғалаба ҳадя этди;
Низомиддинхўжа Тошпўлатов (-73 кг): Эркаклар ўртасидаги муросасиз кечган финалда олтин медални нақд қилди;
Миржалол Нормўминов (-100 кг): Оғир вазн тоифасида юқори техника кўрсатиб, шоҳсупанинг энг юқори поғонасини эгаллади;
Муҳаммадали Тангриев (+100 кг): Энг оғир полвонлар ўртасида мутлақ устунлик билан жамоамиз ҳисобига бешинчи олтин медални тақдим этди.
Кумуш ва бронза: Кучли рақобат ва совринли ўринлар
Шунингдек, яна 8 нафар дзюдочимиз совриндорлар қаторидан жой олди:
Кумуш медаль соҳиблари:
Шинар Ибраева (-78 кг);
Рамазон Аллабердиев (-90 кг).
Бронза медали соҳиблари:
Ҳалимажон Қурбонова (-48 кг);
Муҳайё Аҳматова (-57 кг);
Сарвиноз Ҳусанова (-63 кг);
Фарангиз Ҳожиева (-70 кг);
Азизбек Авазмуродов (-90 кг);
Султонбек Абдушукуров (-90 кг).
Ақтау татамиларида қўлга киритилган ушбу 13 та медаль ҳамда рейтинг очколари ўзбек дзюдо мактабининг халқаро майдондаги нуфузи юқори эканини яна бир бор исботлади.
Изоҳлар 0
…