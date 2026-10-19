Ўзбекистон дзюдочилари Ақтаудаги халқаро турнирни 13 та медаль билан якунлашди

·46·Спорт
Ўзбекистон дзюдочилари Ақтаудаги халқаро турнирни 13 та медаль билан якунлашди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Қозоғистоннинг Ақтау шаҳрида ўтган «Актау Асиан Опен 2026» халқаро турнирида Ўзбекистон терма жамоаси 5 та олтин, 2 та кумуш ва 6 та бронза, жами 13 та медални қўлга киритди.
  • Чемпионликни қўлга киритган спортчилар Халқаро дзюдо федерацияси (ИЖФ) жаҳон рейтинги учун 100 тадан очко жамғарди.

Қозоғистоннинг Ақтау шаҳрида дзюдо бўйича нуфузли «Aktau Asian Open 2026» халқаро турнири ўз якунига етди.

Икки кун давом этган кескин ва шиддатли баҳсларда Ўзбекистон терма жамоаси аъзолари ёрқин маҳорат намойиш этиб, умумжамоа ҳисобида етакчилар сафидан мустаҳкам жой олди. Ҳамюртларимиз мусобақа давомида 5 та олтин, 2 та кумуш ва 6 та бронза, жами 13 та медални қўлга киритишди.

Эътиборли жиҳати, ўз вазн тоифаларида чемпионликни қўлга киритган спортчиларимиз Халқаро дзюдо федерацияси (IJF) жаҳон рейтинги учун ўз ҳисобларига қимматли 100 очкодан қўшиб қўйишди.

Олтин шоҳсупа: Етакчилар ва янги номлар

Терма жамоамиз сафида 5 нафар полвонимиз барча рақибларини енгиб, мусобақанинг бош совринини қўлга киритди:

  • Фотимахон Турсунбоева (-48 кг): Энг енгил вазн тоифасида тезкор ва аниқ ҳаракатлари билан чемпион бўлди;

  • Диёра Келдиёрова (-52 кг): Жаҳон ва Олимпия ўйинлари юлдузи ўз вазнида яна бир бор тенгсиз эканини исботлаб, мухлисларга ишончли ғалаба ҳадя этди;

  • Низомиддинхўжа Тошпўлатов (-73 кг): Эркаклар ўртасидаги муросасиз кечган финалда олтин медални нақд қилди;

  • Миржалол Нормўминов (-100 кг): Оғир вазн тоифасида юқори техника кўрсатиб, шоҳсупанинг энг юқори поғонасини эгаллади;

  • Муҳаммадали Тангриев (+100 кг): Энг оғир полвонлар ўртасида мутлақ устунлик билан жамоамиз ҳисобига бешинчи олтин медални тақдим этди.

Кумуш ва бронза: Кучли рақобат ва совринли ўринлар

Шунингдек, яна 8 нафар дзюдочимиз совриндорлар қаторидан жой олди:

  • Кумуш медаль соҳиблари:

    • Шинар Ибраева (-78 кг);

    • Рамазон Аллабердиев (-90 кг).

  • Бронза медали соҳиблари:

    • Ҳалимажон Қурбонова (-48 кг);

    • Муҳайё Аҳматова (-57 кг);

    • Сарвиноз Ҳусанова (-63 кг);

    • Фарангиз Ҳожиева (-70 кг);

    • Азизбек Авазмуродов (-90 кг);

    • Султонбек Абдушукуров (-90 кг).

Ақтау татамиларида қўлга киритилган ушбу 13 та медаль ҳамда рейтинг очколари ўзбек дзюдо мактабининг халқаро майдондаги нуфузи юқори эканини яна бир бор исботлади.

Актау Азиан Опен 2026Ўзбекистон дзюдо жамоасиIJF рейтинг очкоЎзбекистон дзюдо медалистлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон 70 та медаль олди: спортчиларга қанча мукофот берилади?Ўзбекистон 70 та медаль олди: спортчиларга қанча мукофот берилади?6 октябр 21:52Ўзбек шахматининг мутлақ триумфи: Абдусатторовда олтин, Ёқуббоев ва Синдаровда медалларЎзбек шахматининг мутлақ триумфи: Абдусатторовда олтин, Ёқуббоев ва Синдаровда медаллар29 сентябр 17:04Бугун Аичи–Нагояда Ўзбекистондан 9 та медаль: икки олтин қўлга киритилдиБугун Аичи–Нагояда Ўзбекистондан 9 та медаль: икки олтин қўлга киритилди30 сентябр 19:43Ўзбекистон боксчилари Хитойда 17 та медалларни қўлга киритдиЎзбекистон боксчилари Хитойда 17 та медалларни қўлга киритди29 сентябр 17:45Ўзбекистон дзюдочилари Жаҳон чемпионатида топ-3 ликда: 6 та медал қўлга киритилдиЎзбекистон дзюдочилари Жаҳон чемпионатида топ-3 ликда: 6 та медал қўлга киритилди23 август 16:36Шоҳиста Назарова Аичи–Нагоя-2026да бронза медаль олдиШоҳиста Назарова Аичи–Нагоя-2026да бронза медаль олди28 сентябр 14:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия