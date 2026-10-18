Ўзбекистон дзюдо терма жамоаси Aktau Asian Open 2026 да 6 та медални қўлга киритди

·56·Спорт
Ўзбекистон дзюдо терма жамоаси Aktau Asian Open 2026 да 6 та медални қўлга киритди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Актау Асиан Опен 2026 мусобақасининг илк кунида Ўзбекистон терма жамоаси 3 та олтин ва 3 та бронза медалини қўлга киритди.
  • Фотимахон Турсунбоева (-48 кг), Диёра Келдиёрова (-52 кг) ва Низомиддинхўжа Тошпўлатов (-73 кг) олтин медалларни тақдим этишди.
  • Ҳалимажон Қурбонова (-48 кг), Муҳайё Аҳматова (-57 кг) ва Сарвиноз Ҳусанова (-63 кг) бронза медалларини қўлга киритишди.
  • Ушбу натижалар Ўзбекистон дзюдо мактабининг қитъа миқёсидаги етакчилигини кўрсатди.

Қозоғистоннинг Оқтов шаҳрида дзюдо бўйича старт олган нуфузли Aktau Asian Open 2026 очиқ Осиё кубоги мусобақаси Ўзбекистон миллий терма жамоаси учун ҳақиқий зафарли бошланди.

Турнирнинг дастлабки куни доирасида кечган беллашувларда ҳамюртларимиз юқори маҳорат ва жисмоний устунлик намойиш этиб, бир йўла 3 та олтин ва 3 та бронза медалини жамғаришди ҳамда умумжамоа ҳисобида етакчилар сафига кўтарилишди.

Шоҳсупанинг энг юқори поғонаси: 3 нафар чемпион

Ўзбекистонлик спортчиларнинг татамидаги кескин баҳслари олтин медаллар шодаси билан якун топди:

  • Фотимахон Турсунбоева (-48 кг): Ёш ва иқтидорли спортчимиз энг енгил вазн тоифасида барча рақибларидан устун келиб, шоҳсупанинг биринчи поғонасига кўтарилди;

  • Диёра Келдиёрова (-52 кг): Икки йиллик танаффусдан сўнг яна татамига қайтган Олимпия чемпиони ўз вазнида рақибаларига ҳеч қандай имконият қолдирмай, Ўзбекистон ҳисобига навбатдаги ёрқин олтин медални туҳфа этди;

  • Низомиддинхўжа Тошпўлатов (-73 кг): Эркаклар ўртасида муросасиз кечган беллашувларда Низомиддинхўжа барча саралаш ва финал баҳсларини маҳорат билан якунлаб, Осиё кубоги чемпиони мақомига эришди.

Бронза медаллар: Мустаҳкам пойдевор

Шунингдек, шиддатли курашларда шоҳсупанинг кучли учлигидан жой олган дзюдочиларимиз терма жамоа ҳисобини янада бойитди:

  • Ҳалимажон Қурбонова (-48 кг): Ушбу вазнда яна бир ҳамюртимиз бронза медалига эга чиқиб, енгил вазндаги юқори рақобатни исботлади;

  • Муҳайё Аҳматова (-57 кг): Тажрибали полвонимиз ўтиш беллашувлари ва кичик финалда ишончли ғалаба қозониб, бронза билан тақдирланди;

  • Сарвиноз Ҳусанова (-63 кг): Кескин зарбалар ва ушлашларга бой бўлган баҳсларда фаол ҳаракат қилган Сарвиноз ҳам делегациямиз ғазнасига қимматли бронза медалини қўшиб қўйди.

Мусобақанинг илк кунидаги ушбу салмоқли натижа ўзбек дзюдо мактабининг қитъа миқёсидаги етакчилигини яна бир карра исботлаб, кейинги кун баҳслари олдидан терма жамоа аъзоларига қўшимча куч ва ишонч бағишламоқда.

Aktau Asian Open 2026Диёра КелдиёроваЎзбекистон дзюдо федерациясидзюдо
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Бунчалик машҳурман деб ўйламагандим”: Диёра Келдиёрова ўз таассуротларини ошкор қилди“Бунчалик машҳурман деб ўйламагандим”: Диёра Келдиёрова ўз таассуротларини ошкор қилдиБугун 12:36Диёра Келдиёрова Оқтовдаги зафардан сўнг навбатдаги катта режасини очиқладиДиёра Келдиёрова Оқтовдаги зафардан сўнг навбатдаги катта режасини очиқладиБугун 07:16Грузиялик афсонавий мураббий расман терма жамоамиз бошқарувини қўлга олдиГрузиялик афсонавий мураббий расман терма жамоамиз бошқарувини қўлга олди10 октябр 22:04Дзюдочиларимиз Жанубий Американи забт этишга шай: терма жамоа таркиби!Дзюдочиларимиз Жанубий Американи забт этишга шай: терма жамоа таркиби!14 август 17:38Диёра Келдиёрова Оқтовдаги турнирда олтин медални қандай қўлга киритди? (видео)Диёра Келдиёрова Оқтовдаги турнирда олтин медални қандай қўлга киритди? (видео)Кеча 22:12Миллий олимпия қўмитаси Диёра Келдиёрованинг Оқтовдаги ғалабасига муносабат билдирдиМиллий олимпия қўмитаси Диёра Келдиёрованинг Оқтовдаги ғалабасига муносабат билдирдиКеча 21:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...