Ўзбекистон дзюдо терма жамоаси Aktau Asian Open 2026 да 6 та медални қўлга киритди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Актау Асиан Опен 2026 мусобақасининг илк кунида Ўзбекистон терма жамоаси 3 та олтин ва 3 та бронза медалини қўлга киритди.
- Фотимахон Турсунбоева (-48 кг), Диёра Келдиёрова (-52 кг) ва Низомиддинхўжа Тошпўлатов (-73 кг) олтин медалларни тақдим этишди.
- Ҳалимажон Қурбонова (-48 кг), Муҳайё Аҳматова (-57 кг) ва Сарвиноз Ҳусанова (-63 кг) бронза медалларини қўлга киритишди.
- Ушбу натижалар Ўзбекистон дзюдо мактабининг қитъа миқёсидаги етакчилигини кўрсатди.
Қозоғистоннинг Оқтов шаҳрида дзюдо бўйича старт олган нуфузли Aktau Asian Open 2026 очиқ Осиё кубоги мусобақаси Ўзбекистон миллий терма жамоаси учун ҳақиқий зафарли бошланди.
Турнирнинг дастлабки куни доирасида кечган беллашувларда ҳамюртларимиз юқори маҳорат ва жисмоний устунлик намойиш этиб, бир йўла 3 та олтин ва 3 та бронза медалини жамғаришди ҳамда умумжамоа ҳисобида етакчилар сафига кўтарилишди.
Шоҳсупанинг энг юқори поғонаси: 3 нафар чемпион
Ўзбекистонлик спортчиларнинг татамидаги кескин баҳслари олтин медаллар шодаси билан якун топди:
Фотимахон Турсунбоева (-48 кг): Ёш ва иқтидорли спортчимиз энг енгил вазн тоифасида барча рақибларидан устун келиб, шоҳсупанинг биринчи поғонасига кўтарилди;
Диёра Келдиёрова (-52 кг): Икки йиллик танаффусдан сўнг яна татамига қайтган Олимпия чемпиони ўз вазнида рақибаларига ҳеч қандай имконият қолдирмай, Ўзбекистон ҳисобига навбатдаги ёрқин олтин медални туҳфа этди;
Низомиддинхўжа Тошпўлатов (-73 кг): Эркаклар ўртасида муросасиз кечган беллашувларда Низомиддинхўжа барча саралаш ва финал баҳсларини маҳорат билан якунлаб, Осиё кубоги чемпиони мақомига эришди.
Бронза медаллар: Мустаҳкам пойдевор
Шунингдек, шиддатли курашларда шоҳсупанинг кучли учлигидан жой олган дзюдочиларимиз терма жамоа ҳисобини янада бойитди:
Ҳалимажон Қурбонова (-48 кг): Ушбу вазнда яна бир ҳамюртимиз бронза медалига эга чиқиб, енгил вазндаги юқори рақобатни исботлади;
Муҳайё Аҳматова (-57 кг): Тажрибали полвонимиз ўтиш беллашувлари ва кичик финалда ишончли ғалаба қозониб, бронза билан тақдирланди;
Сарвиноз Ҳусанова (-63 кг): Кескин зарбалар ва ушлашларга бой бўлган баҳсларда фаол ҳаракат қилган Сарвиноз ҳам делегациямиз ғазнасига қимматли бронза медалини қўшиб қўйди.
Мусобақанинг илк кунидаги ушбу салмоқли натижа ўзбек дзюдо мактабининг қитъа миқёсидаги етакчилигини яна бир карра исботлаб, кейинги кун баҳслари олдидан терма жамоа аъзоларига қўшимча куч ва ишонч бағишламоқда.
Изоҳлар 0
…