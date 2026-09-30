Бугун Аичи–Нагояда Ўзбекистондан 9 та медаль: икки олтин қўлга киритилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 30 сентябр куни Японияда бўлиб ўтган Осиё ўйинларида Ўзбекистон спортчилари 2 та олтин, 2 та кумуш ва 5 та бронза медални қўлга киритди.
- Сита Қадамбоева дзюдо баҳсларида, Айтжан Халмаханов спорт курашларида чемпионликни қўлга киритиб, Ўзбекистонга иккита олтин медал тақдим этди.
Японияда давом этаётган Осиё ўйинларида Ўзбекистон спорт делегацияси учун навбатдаги сермаҳсул кун якунланди. 30 сентябрь куни бўлиб ўтган баҳсларда спортчиларимиз 2 та олтин, 2 та кумуш ва 5 та бронза медални қўлга киритди.
Куннинг энг ёрқин натижалари дзюдо ва спорт курашларида қайд этилди. Сита Қадамбоева ҳамда Айтжан Халмаханов Осиё ўйинлари чемпионлигини қўлга киритган бўлса, яна икки спортчимиз кумуш, беш нафари бронза медаль билан тақдирланди.
Икки спортчи — Осиё ўйинлари чемпиони
30 сентябрь куни Ўзбекистон делегацияси ҳисобига иккита олтин медаль қўшилди.
Сита Қадамбоева дзюдо баҳсларида ўз вазнида барча рақибларини ортда қолдириб, финалгача етиб борди ва ҳал қилувчи беллашувда ғалаба қозониб, Осиё ўйинлари чемпионига айланди.
Спорт курашларида эса Айтжан Халмаханов Ўзбекистонга навбатдаги олтин медални тақдим этди. У финал баҳсида муносиб натижа қайд этиб, чемпионликни қўлга киритди.
Икки олтин медаль Ўзбекистон делегацияси учун 30 сентябрь кунги дастурнинг энг муҳим натижалари бўлди.
Икки кумуш медаль ҳам қўшилди
Кун давомида яна икки нафар спортчимиз финалгача етиб бориб, кумуш медаль билан кифояланди.
Дзюдо бўйича Абдураҳим Нутфуллоев ўз вазнида муваффақиятли иштирок этиб, финалда баҳс олиб борди. Ҳал қилувчи беллашувдаги мағлубиятдан сўнг у Осиё ўйинларининг кумуш медали соҳиби бўлди.
Спорт курашларида эса Рафаэль Цицуашвили совриндорлар сафидан жой олди. У ҳам мусобақани кумуш медаль билан якунлади.
Боксчилар учта бронза олди
Ўзбекистонлик боксчилар ҳам 30 сентябрь куни делегация медаллар жамғармасига салмоқли ҳисса қўшди.
Феруза Казакова, Ситора Турдибекова ва Шавкатжон Болтаев ўз вазн тоифаларида бронза медалларга эга бўлди.
Уларнинг натижалари Ўзбекистон бокси учун ҳам Осиё ўйинларидаги навбатдаги совринлар сифатида қайд этилди.
Дзюдо ва спорт курашларидан яна бронза
Боксчилардан ташқари, дзюдо ва спорт курашларида ҳам Ўзбекистон вакиллари шоҳсупага кўтарилди.
Самариддин Қўчқоров дзюдо баҳсларида бронза медаль учун курашда ғалаба қозониб, учинчи ўринни эгаллади.
Спорт курашларида эса Жалгасбай Бердимуратов бронза медаль учун баҳсда муваффақият қозониб, Ўзбекистон делегациясига яна бир совринни тақдим этди.
30 сентябрь куни Ўзбекистон совриндорлари
Медаль
Спортчи
Спорт тури
Олтин
Сита Қадамбоева
Дзюдо
Олтин
Айтжан Халмаханов
Спорт курашлари
Кумуш
Абдураҳим Нутфуллоев
Дзюдо
Кумуш
Рафаэль Цицуашвили
Спорт курашлари
Бронза
Феруза Казакова
Бокс
Бронза
Ситора Турдибекова
Бокс
Бронза
Шавкатжон Болтаев
Бокс
Бронза
Самариддин Қўчқоров
Дзюдо
Бронза
Жалгасбай Бердимуратов
Спорт курашлари
Бир кунда 9 та соврин
Шундай қилиб, 30 сентябрь куни Ўзбекистон спорт делегацияси 9 та медаль — 2 та олтин, 2 та кумуш ва 5 та бронза медални қўлга киритди.
Кун натижаларида айниқса дзюдо, спорт курашлари ва бокс вакилларининг ҳиссаси катта бўлди. Икки чемпионлик, икки финал ва бешта бронза медаль Ўзбекистон спортчилари Аичи–Нагояда юқори натижалар учун курашни давом эттираётганини кўрсатди.
Осиё ўйинларида ҳали яна бир қатор баҳслар олдинда. Демак, Ўзбекистон делегациясининг медаллар жамғармаси яна бойиши учун имкониятлар сақланиб қолмоқда.
Изоҳлар 0
…