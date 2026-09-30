Бугун Аичи–Нагояда Ўзбекистондан 9 та медаль: икки олтин қўлга киритилди

·22·Спорт
Бугун Аичи–Нагояда Ўзбекистондан 9 та медаль: икки олтин қўлга киритилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 30 сентябр куни Японияда бўлиб ўтган Осиё ўйинларида Ўзбекистон спортчилари 2 та олтин, 2 та кумуш ва 5 та бронза медални қўлга киритди.
  • Сита Қадамбоева дзюдо баҳсларида, Айтжан Халмаханов спорт курашларида чемпионликни қўлга киритиб, Ўзбекистонга иккита олтин медал тақдим этди.

Японияда давом этаётган Осиё ўйинларида Ўзбекистон спорт делегацияси учун навбатдаги сермаҳсул кун якунланди. 30 сентябрь куни бўлиб ўтган баҳсларда спортчиларимиз 2 та олтин, 2 та кумуш ва 5 та бронза медални қўлга киритди.

Куннинг энг ёрқин натижалари дзюдо ва спорт курашларида қайд этилди. Сита Қадамбоева ҳамда Айтжан Халмаханов Осиё ўйинлари чемпионлигини қўлга киритган бўлса, яна икки спортчимиз кумуш, беш нафари бронза медаль билан тақдирланди.

Икки спортчи — Осиё ўйинлари чемпиони

30 сентябрь куни Ўзбекистон делегацияси ҳисобига иккита олтин медаль қўшилди.

Сита Қадамбоева дзюдо баҳсларида ўз вазнида барча рақибларини ортда қолдириб, финалгача етиб борди ва ҳал қилувчи беллашувда ғалаба қозониб, Осиё ўйинлари чемпионига айланди.

Спорт курашларида эса Айтжан Халмаханов Ўзбекистонга навбатдаги олтин медални тақдим этди. У финал баҳсида муносиб натижа қайд этиб, чемпионликни қўлга киритди.

Икки олтин медаль Ўзбекистон делегацияси учун 30 сентябрь кунги дастурнинг энг муҳим натижалари бўлди.

Икки кумуш медаль ҳам қўшилди

Кун давомида яна икки нафар спортчимиз финалгача етиб бориб, кумуш медаль билан кифояланди.

Дзюдо бўйича Абдураҳим Нутфуллоев ўз вазнида муваффақиятли иштирок этиб, финалда баҳс олиб борди. Ҳал қилувчи беллашувдаги мағлубиятдан сўнг у Осиё ўйинларининг кумуш медали соҳиби бўлди.

Спорт курашларида эса Рафаэль Цицуашвили совриндорлар сафидан жой олди. У ҳам мусобақани кумуш медаль билан якунлади.

Боксчилар учта бронза олди

Ўзбекистонлик боксчилар ҳам 30 сентябрь куни делегация медаллар жамғармасига салмоқли ҳисса қўшди.

Феруза Казакова, Ситора Турдибекова ва Шавкатжон Болтаев ўз вазн тоифаларида бронза медалларга эга бўлди.

Уларнинг натижалари Ўзбекистон бокси учун ҳам Осиё ўйинларидаги навбатдаги совринлар сифатида қайд этилди.

Дзюдо ва спорт курашларидан яна бронза

Боксчилардан ташқари, дзюдо ва спорт курашларида ҳам Ўзбекистон вакиллари шоҳсупага кўтарилди.

Самариддин Қўчқоров дзюдо баҳсларида бронза медаль учун курашда ғалаба қозониб, учинчи ўринни эгаллади.

Спорт курашларида эса Жалгасбай Бердимуратов бронза медаль учун баҳсда муваффақият қозониб, Ўзбекистон делегациясига яна бир совринни тақдим этди.

30 сентябрь куни Ўзбекистон совриндорлари

Медаль

Спортчи

Спорт тури

Олтин

Сита Қадамбоева

Дзюдо

Олтин

Айтжан Халмаханов

Спорт курашлари

Кумуш

Абдураҳим Нутфуллоев

Дзюдо

Кумуш

Рафаэль Цицуашвили

Спорт курашлари

Бронза

Феруза Казакова

Бокс

Бронза

Ситора Турдибекова

Бокс

Бронза

Шавкатжон Болтаев

Бокс

Бронза

Самариддин Қўчқоров

Дзюдо

Бронза

Жалгасбай Бердимуратов

Спорт курашлари

Бир кунда 9 та соврин

Шундай қилиб, 30 сентябрь куни Ўзбекистон спорт делегацияси 9 та медаль — 2 та олтин, 2 та кумуш ва 5 та бронза медални қўлга киритди.

Кун натижаларида айниқса дзюдо, спорт курашлари ва бокс вакилларининг ҳиссаси катта бўлди. Икки чемпионлик, икки финал ва бешта бронза медаль Ўзбекистон спортчилари Аичи–Нагояда юқори натижалар учун курашни давом эттираётганини кўрсатди.

Осиё ўйинларида ҳали яна бир қатор баҳслар олдинда. Демак, Ўзбекистон делегациясининг медаллар жамғармаси яна бойиши учун имкониятлар сақланиб қолмоқда.

Осиё ўйинлариСита ҚадамбоеваАйтжан ХалмахановДзюдо
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сита Қадамбоева финалда ғалаба қозониб, Осиё чемпиони бўлди!Сита Қадамбоева финалда ғалаба қозониб, Осиё чемпиони бўлди!Бугун 18:46Айтжан Халмаханов япон рақибини енгиб, Осиё чемпиони бўлдиАйтжан Халмаханов япон рақибини енгиб, Осиё чемпиони бўлдиБугун 18:48Осиё ўйинларида дзюдо старт олади: ўзбекистонликлар рақибларини билиб олдиОсиё ўйинларида дзюдо старт олади: ўзбекистонликлар рақибларини билиб олдиКеча 17:27Арина Танатмишева Аичи-Нагояда яна кумуш медални қўлга киритишга муваффақ бўлдиАрина Танатмишева Аичи-Нагояда яна кумуш медални қўлга киритишга муваффақ бўлди26 сентябр 12:53Ўзбекистоннинг медаллари 34 тага етди: навбатдаги кумуш кимларга насиб қилди?Ўзбекистоннинг медаллари 34 тага етди: навбатдаги кумуш кимларга насиб қилди?26 сентябр 12:58Акбар Жўраевдан тарихий натижа: олтин медаль ва бир нечта янги рекордАкбар Жўраевдан тарихий натижа: олтин медаль ва бир нечта янги рекордКеча 12:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди