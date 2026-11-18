Тошкентда дзюдо бўйича ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионатига қуръа ташланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкентдаги Олимпия шаҳарчасида дзюдо бўйича ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионати баҳсларига қуръа ташлаш маросими бўлиб ўтди.
- Ўзбекистонда илк бор ташкил этилаётган мазкур нуфузли мусобақада 78 давлатдан 574 нафар спортчи иштирок этади.
Эртага пойтахтимиздаги Олимпия шаҳарчасида дзюдо бўйича ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионати баҳсларига расман старт берилади. Ўзбекистонда илк бор ташкил этилаётган ушбу нуфузли дунё биринчилиги олдидан 78 давлатдан ташриф буюрган жами 574 нафар спортчи иштирокидаги беллашувларга қуръа ташлаш маросими бўлиб ўтди.
Юқори даражадаги ташкилотчилик ва расмийлар иштироки
Тантанали қуръа ташлаш маросимида Ўзбекистон Республикаси Спорт вазири Адҳам Икрамов, Миллий олимпия қўмитаси Бош котиби Ойбек Касимов, Ўзбекистон дзюдо федерацияси раиси ва Осиё дзюдо иттифоқи вице-президенти Азизжон Камилов ҳамда Халқаро дзюдо федерацияси (IJF) расмийлари иштирок этди.
Маросимда сўзга чиққан мутасаддилар мамлакатимиз мезбонлик қилаётган илк ёшлар жаҳон чемпионатига барча шароитлар энг юқори даражада ҳозирланганини таъкидлаб, барча иштирокчиларга муросасиз татами беллашувларида омад тиладилар.
Ўзбекистон терма жамоаси вакиллари учун қуръа натижалари
Йигитлар терма жамоаси:
Вазн тоифаси
Ўзбекистон вакили
Дастлабки рақиб(лар)
-60 кг
Дилшод Каримов
Раффаэле Содано (Италия) / Лам Юк Нгаи (Гонконг) ғолиби
-60 кг
Арапбай Даурбаев
Йигтияр Гурбанбердиев (Туркманистон)
-60 кг
Муҳаммаджон Машарипов
Сун Жиа Ҳао (Хитой) / Назар Батиров (Туркманистон) ғолиби
-66 кг
Асадбек Мисиров
Батирхан Ассаналиев (Испания) / Ролан Каиргали (Қозоғистон) ғолиби
-66 кг
Иззатбек Рўзиматов
Роман Кузнецов (Беларусь)
-73 кг
Муҳриддин Маъруфов
Николас Гкинис (Греция)
-73 кг
Иноят Телманов
Али Ал-Шаммари (Кувейт) / Константинос Цапарас (Греция) ғолиби
-81 кг
Камронбек Қодиров
Меҳди Аббасов (Озарбайжон) / Эдоардо Руссо (Италия) ғолиби
-81 кг
Саъдулла Равшанов
Таичи Окудо (Япония)
-90 кг
Дилшод Наширов
Аслан Коцоев (Озарбайжон)
-90 кг
Беҳрузбек Рустамбоев
Моҳаммад Алмазайдеҳ (Иордания)
-90 кг
Иномжон Баҳодиров
Николас Задвинский (АҚШ)
-100 кг
Муҳаммадали Саъдуллаев
Мунгун-Учрал Ууганбаяр (Мўғулистон)
-100 кг
Муҳаммадобид Маҳмарайимов
Томоя Такешита (Япония)
+100 кг
Фазлиддин Рафиқов
Олег Фесенко (Украина) / Стефан Ковинич (Черногория) ғолиби
+100 кг
Алибек Дурдиев
Баек Жонг Ву (Корея Республикаси)
Қизлар терма жамоаси:
Вазн тоифаси
Ўзбекистон вакили
Дастлабки рақиб(лар)
-48 кг
Лазиза Ҳайдарова
Рама Алҳалайлеҳ (Иордания)
-48 кг
Зарина Жамалова
Ҳан Исабел Шаран Лу (Гонконг)
-52 кг
Сабина Азаматова
Ол Ироҳа (Япония)
-52 кг
Наргиза Дўстмаматова
Мадина Қурбонзода (Тожикистон)
-57 кг
Мафтуна Аҳмедова
Тибо Хайден (Канада)
-57 кг
Райҳона Маматова
Гил Перри (Исроил) / Марлен Шинволд (Австрия) ғолиби
-57 кг
Моҳинур Аллаберганова
Варвара Кучар (Литва) / Лука Вег (Венгрия) ғолиби
-63 кг
Нигина Сапарбоева
Мубарак Менас (Иордания) / Ҳонока Кимура (Япония) ғолиби
-63 кг
Динора Самандарова
Эмили Даниэла (АҚШ)
-63 кг
Паризода Йўлдошева
Иветт Фуэнтес (Венесуэла)
-70 кг
Пошшажон Жумабоева
Марта Навикайте (Литва) / Янг Юан Жи (Хитой) ғолиби
-70 кг
Дурдона Турсунова
Рената Сандовал (Мексика) / Диана Бенкова (Польша) ғолиби
-78 кг
Маржона Кўчимова
Зина Шрейбер (Германия) / Люси Рулльер (Франция) ғолиби
-78 кг
Шоира Аминова
Акмаржан Турдажиева (Қирғиз Республикаси)
+78 кг
Зарина Бобоназарова
Ли Сеунг Жин (Корея Республикаси)
+78 кг
Юлианна Шубладзе
Томока Иноуэ (Япония)
(Изоҳ: Берилган расмий рўйхатда Асадбек Мисиров ва Иззатбек Рўзиматов иштирок этадиган вазн тоифаси техник сабабларга кўра -60 кг деб кўрсатилган, мусобақа регламентига мувофиқ ушбу жуфтлик -66 кг вазнда баҳс олиб боради).
Сизнингча, Тошкентдаги Олимпия шаҳарчаси мезбонлик қилаётган ушбу жаҳон чемпионатида ўзбекистонлик ёш дзюдочилар умумжамоа ҳисобида нечта олтин медал қўлга кирита олади?
Ўз тахмин ва тилакларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда дзюдо мухлисларига вакилларимизнинг қуръа натижаларини дарҳол улашинг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…