Ўзбекистон 70 та медаль олди: спортчиларга қанча мукофот берилади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон спортчилари Аичи–Нагоя–2026 Осиё ўйинларида 70 та медал, жумладан 21 та олтин, 25 та кумуш ва 24 та бронза қўлга киритиб, Осиёда бешинчи ўринни эгаллади.
- Президентнинг 21 сентябрдаги ПҚ-347-сон қарорига мувофиқ, совриндор спортчилар ва уларнинг мураббийлари учун пул мукофотлари оширилди, бу эса олтин медал учун 25 минг доллар, кумуш учун 12,5 минг доллар ва бронза учун 6 250 долларни ташкил этади.
Ўзбекистон спорт делегацияси Японияда ўтказилган Аичи–Нагоя–2026 Осиё ўйинларини 70 та медаль билан якунлади. Терма жамоа ҳисобида 21 та олтин, 25 та кумуш ва 24 та бронза медали бор. Бу натижа Ўзбекистонга медаллар жамғариш бўйича Осиёда бешинчи ўринни эгаллаш имконини берди.
Эътиборлиси, мусобақалар қизғин давом этаётган бир пайтда Осиё ва Параосиё ўйинларида совриндор бўлган спортчилар ҳамда уларнинг мураббийлари учун пул мукофотлари оширилди.
Шунинг учун Аичи–Нагояда қўлга киритилган 70 та медаль фонида яна бир савол пайдо бўлмоқда: янги мукофот ставкалари бўйича Ўзбекистон спортчилари ва мураббийларига қанча маблағ тўланиши мумкин?
Олтин медаль учун 25 минг доллар
Президентнинг 21 сентябрдаги ПҚ-347-сон қарорига мувофиқ, Осиё ва Параосиё ўйинларининг ғолиб ва совриндорлари учун пул мукофотлари оширилди.
Янги тартибга кўра, спортчиларга:
олтин медаль — 25 минг доллар;
кумуш медаль — 12,5 минг доллар;
бронза медаль — 6 250 доллар
миқдорида мукофот белгиланган.
Мураббийлар учун ҳам алоҳида рағбатлантириш тизими назарда тутилган:
олтин медаль учун — 10 минг доллар;
кумуш медаль учун — 5 минг доллар;
бронза медаль учун — 2 500 доллар.
Қарор 23 сентябрдан кучга кирган.
Шу тариқа Аичи–Нагояда медаль қўлга киритган спортчилар мусобақалар бошланганидан кейин кучга кирган янги ставкалар асосида рағбатлантирилиши кутилмоқда.
21 та олтиннинг шартли ҳисобида қанча маблағ чиқади?
Ўзбекистон ҳисобидаги 21 та олтин медальнинг ҳар бири учун шартли равишда битта спортчи ва битта мураббий бор, деб ҳисобласак, бир олтин медаль учун жами 35 минг доллар тўғри келади.
21 та олтин бўйича:
21 × 35 000 = 735 000 доллар.
Демак, шартли ҳисобда олтин медаллар учун спортчилар ва мураббийларга 735 минг доллар тўғри келади.
Бу ерда спортчининг мукофоти 525 минг доллар, мураббийларники эса 210 минг долларни ташкил этади.
25 та кумуш учун — 437,5 минг доллар
Кумуш медаль учун спортчига 12,5 минг, мураббийга эса 5 минг доллар белгиланган.
Шундай қилиб, бир кумуш медаль учун шартли умумий мукофот:
12 500 + 5 000 = 17 500 доллар.
Ўзбекистон 25 та кумуш медаль олганини ҳисобга олсак:
25 × 17 500 = 437 500 доллар.
Демак, кумуш медаллар бўйича шартли ҳисобда 437,5 минг доллар маблағ чиқади.
24 та бронза учун қанча?
Бронза медаль учун спортчига 6 250 доллар, мураббийга 2 500 доллардан тўланиши белгиланган.
Бир бронза медаль учун:
6 250 + 2 500 = 8 750 доллар.
24 та бронза учун эса:
24 × 8 750 = 210 000 доллар.
Шу тариқа бронза медаллар бўйича шартли ҳисоб 210 минг долларни ташкил этади.
Жами 1 миллион 382,5 минг доллар
Энди учала медаль тури бўйича ҳисоб-китобни жамлаймиз:
Медаль
Сони
Спортчи + мураббий учун шартли сумма
Олтин
21 та
$735 000
Кумуш
25 та
$437 500
Бронза
24 та
$210 000
Жами
70 та
$1 382 500
Шунингдек, ҳар бир медаль биттадан спортчи ва биттадан мураббийга тегишли, деган шартли ёндашув асосида 70 та медаль учун жами 1 миллион 382,5 минг доллар келиб чиқади.
Аммо бу рақамни Ўзбекистон делегациясига тўланадиган аниқ якуний мукофот сифатида қабул қилиш тўғри эмас.
Нега ҳақиқий сумма бошқача бўлиши мумкин?
Сабаби Аичи–Нагоядаги барча медаллар якка тартибдаги мусобақаларда қўлга киритилмаган.
Айрим спорт турларида медаль учун бир нечта спортчи жамоа таркибида қатнашади. Жуфтлик ва жамоавий баҳсларда ҳам битта медаль бир нечта спортчига тегишли бўлиши мумкин.
Шунингдек, мураббийларга мукофот тўлаш тартиби ҳам ҳар бир медалга автоматик равишда битта мураббий учун бир хил сумма ҳисобланади, дегани эмас.
Шу сабабли 1,3825 миллион долларлик ҳисоб — фақат медаллар сони ва белгиланган янги ставкалар асосидаги шартли арифметик ҳисоб.
Ҳақиқий тўлов миқдори спорт тури, медаль эгаларининг сони ва мукофотлаш тартибига қараб фарқ қилиши мумкин.
Ўзбекистон Аичи–Нагояни қандай натижа билан якунлади?
Шунга қарамай, 70 та медальнинг ўзи Ўзбекистон делегацияси учун салмоқли натижа бўлди.
Миллий спортчилар Япониядаги Осиё ўйинларида 21 та олтин, 25 та кумуш ва 24 та бронза медалини қўлга киритди.
Энг муҳими, Ўзбекистон умумжамоа ҳисобида бешинчи ўринни эгаллади.
Бу натижа нафақат медаллар сони, балки юқори ўринлар учун курашда Ўзбекистон спортининг Осиё қитъасидаги рақобатбардошлигини яна бир бор намоён қилди.
Янги мукофот ставкалари эса бу натижанинг молиявий рағбатлантириш томонини ҳам сезиларли даражада оширди.
Аичи–Нагоя–2026 тарихида қоладиган 70 та медаль энди нафақат спортчиларнинг ғалабалари, балки улар учун белгиланган янги мукофотлар билан ҳам аҳамиятли бўлади. Бироқ якуний тўлов миқдорини аниқлашда медалларнинг якка, жуфтлик ва жамоавий таркибда қўлга киритилгани албатта инобатга олинади.
Изоҳлар 0
…