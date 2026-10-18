“Бунчалик машҳурман деб ўйламагандим”: Диёра Келдиёрова ўз таассуротларини ошкор қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Диёра Келдиёрова Актау Асиан Опен 2026 турнирида ғалаба қозонганидан сўнг Қозоғистонда ўзига кўрсатилган катта эътибор ва ҳурматдан ҳайратда қолганини билдирди.
- Унинг таъкидлашича, ҳатто спортдан узоқ одамлар ҳам уни таниб, суратга тушишни исташгани кутилмаган эди.
- Келдиёрова Қозоғистонда ўзини худди ўз уйидагидек илиқ ва самимий кутиб олишганини таъкидлади.
- Бу турнир унинг икки йиллик танаффусдан кейинги илк расмий мусобақаси бўлди.
Қозоғистоннинг Оқтов шаҳрида ташкил этилган Aktau Asian Open 2026 халқаро турнирида шоҳсупанинг энг юқори поғонасини эгаллаган дзюдо бўйича Олимпия ўйинлари чемпиони Диёра Келдиёрова мусобақадаги ғалабасидан сўнг маҳаллий аҳолининг унга кўрсатган юксак эътибори ва самимий меҳр-муҳаббати ҳақида тўлқинланиб сўзлади.
Қозоғистоннинг Sportz.kz нашрига интервью берган таниқли ўзбек спортчиси қўшни юртда ўзини худди ўз уйидагидек эркин ва хотиржам ҳис қилганини алоҳида эътироф этди.
«Спортдан узоқ одамлар ҳам таниди»: Диёранинг самимий иқрори
Олимпия чемпиони мусобақа кунларида шаҳар бўйлаб юрганида гувоҳи бўлган қизиқарли ва унутилмас лаҳзаларини шундай хотирлади:
Кафедаги кутилмаган учрашув: «Жуда ёқимли туйғу! Тўғрисини айтсам, спортдан узоқ бўлган оддий инсонлар ҳам мени танийди, деб сира ўйламагандим. Куни кеча бир кафега бордик ва у ерда ҳамма бирданига мени таниб қолди, барча мен билан суратга тушишни истади;
Катта шараф ва қувонч: Қозоғистонда бу қадар машҳур эканимни кутмагандим. Бу меҳр ва ҳурмат мен учун улкан шарафдир, жуда хурсанд бўлдим;
Ўз уйимдагидек меҳмондўстлик: Қозоғистонда мени ниҳоятда илиқ, очиқ кўнгил билан қарши олишди. Ўзимни худди ўз уйимда, қадрдонларим орасида юргандек ҳис қилдим», — деди Келдиёрова.
Оқтовдаги олтин зафар ва тарихий қайтиш
Aktau Asian Open 2026 мусобақаси Диёра Келдиёрованинг профессионал фаолиятида янги ва ёрқин саҳифа очди:
-52 кг вазндаги мутлақ устунлик: Ҳамюртимиз барча саралаш беллашувларида ишончли ҳаракат қилиб, финал босқичига етиб келди;
Финалдаги соф ғалаба: Ҳал қилувчи баҳсда Озарбайжон терма жамоаси вакиласи Фарида Мирзаевага қарши татамига чиққан Диёра рақибасини муддатидан аввал енгиб, олтин медалга эга чиқди;
2 йиллик танаффусга нуқта: Ушбу турнир спортчининг катта танаффусдан кейинги илк расмий мусобақаси бўлиб тарихга кирди.
Париж триумфидан оналик бахтигача
Маълумот учун, Диёра Келдиёрова 2024 йилги Париж ёзги Олимпия ўйинларида Япониянинг афсонавий чемпиони Ута Абэни доғда қолдириб, якунда Ўзбекистон тарихида дзюдо бўйича илк аёл Олимпия чемпионига айланган эди.
Ушбу тарихий ғалабадан сўнг у катта спортда танаффус эълон қилган ва оилавий ҳаётда илк бор оналик бахтига мушарраф бўлган эди. Орадан икки йилдан зиёд вақт ўтиб, катта татамига муваффақиятли қайтиши унинг ҳали узоқ йиллар жаҳон спорти чўққиларини забт этишидан далолат беради.
Изоҳлар 0
…