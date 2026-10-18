“Бунчалик машҳурман деб ўйламагандим”: Диёра Келдиёрова ўз таассуротларини ошкор қилди

·73·Спорт
“Бунчалик машҳурман деб ўйламагандим”: Диёра Келдиёрова ўз таассуротларини ошкор қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Диёра Келдиёрова Актау Асиан Опен 2026 турнирида ғалаба қозонганидан сўнг Қозоғистонда ўзига кўрсатилган катта эътибор ва ҳурматдан ҳайратда қолганини билдирди.
  • Унинг таъкидлашича, ҳатто спортдан узоқ одамлар ҳам уни таниб, суратга тушишни исташгани кутилмаган эди.
  • Келдиёрова Қозоғистонда ўзини худди ўз уйидагидек илиқ ва самимий кутиб олишганини таъкидлади.
  • Бу турнир унинг икки йиллик танаффусдан кейинги илк расмий мусобақаси бўлди.

Қозоғистоннинг Оқтов шаҳрида ташкил этилган Aktau Asian Open 2026 халқаро турнирида шоҳсупанинг энг юқори поғонасини эгаллаган дзюдо бўйича Олимпия ўйинлари чемпиони Диёра Келдиёрова мусобақадаги ғалабасидан сўнг маҳаллий аҳолининг унга кўрсатган юксак эътибори ва самимий меҳр-муҳаббати ҳақида тўлқинланиб сўзлади.

Қозоғистоннинг Sportz.kz нашрига интервью берган таниқли ўзбек спортчиси қўшни юртда ўзини худди ўз уйидагидек эркин ва хотиржам ҳис қилганини алоҳида эътироф этди.

«Спортдан узоқ одамлар ҳам таниди»: Диёранинг самимий иқрори

Олимпия чемпиони мусобақа кунларида шаҳар бўйлаб юрганида гувоҳи бўлган қизиқарли ва унутилмас лаҳзаларини шундай хотирлади:

  • Кафедаги кутилмаган учрашув: «Жуда ёқимли туйғу! Тўғрисини айтсам, спортдан узоқ бўлган оддий инсонлар ҳам мени танийди, деб сира ўйламагандим. Куни кеча бир кафега бордик ва у ерда ҳамма бирданига мени таниб қолди, барча мен билан суратга тушишни истади;

  • Катта шараф ва қувонч: Қозоғистонда бу қадар машҳур эканимни кутмагандим. Бу меҳр ва ҳурмат мен учун улкан шарафдир, жуда хурсанд бўлдим;

  • Ўз уйимдагидек меҳмондўстлик: Қозоғистонда мени ниҳоятда илиқ, очиқ кўнгил билан қарши олишди. Ўзимни худди ўз уйимда, қадрдонларим орасида юргандек ҳис қилдим», — деди Келдиёрова.

Оқтовдаги олтин зафар ва тарихий қайтиш

Aktau Asian Open 2026 мусобақаси Диёра Келдиёрованинг профессионал фаолиятида янги ва ёрқин саҳифа очди:

  • -52 кг вазндаги мутлақ устунлик: Ҳамюртимиз барча саралаш беллашувларида ишончли ҳаракат қилиб, финал босқичига етиб келди;

  • Финалдаги соф ғалаба: Ҳал қилувчи баҳсда Озарбайжон терма жамоаси вакиласи Фарида Мирзаевага қарши татамига чиққан Диёра рақибасини муддатидан аввал енгиб, олтин медалга эга чиқди;

  • 2 йиллик танаффусга нуқта: Ушбу турнир спортчининг катта танаффусдан кейинги илк расмий мусобақаси бўлиб тарихга кирди.

Париж триумфидан оналик бахтигача

Маълумот учун, Диёра Келдиёрова 2024 йилги Париж ёзги Олимпия ўйинларида Япониянинг афсонавий чемпиони Ута Абэни доғда қолдириб, якунда Ўзбекистон тарихида дзюдо бўйича илк аёл Олимпия чемпионига айланган эди.

Ушбу тарихий ғалабадан сўнг у катта спортда танаффус эълон қилган ва оилавий ҳаётда илк бор оналик бахтига мушарраф бўлган эди. Орадан икки йилдан зиёд вақт ўтиб, катта татамига муваффақиятли қайтиши унинг ҳали узоқ йиллар жаҳон спорти чўққиларини забт этишидан далолат беради.

Диёра КелдиёроваAktau Asian Open 2026ОқтовSportz.kz
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Диёра Келдиёрова Оқтовдаги зафардан сўнг навбатдаги катта режасини очиқладиДиёра Келдиёрова Оқтовдаги зафардан сўнг навбатдаги катта режасини очиқладиБугун 07:16Диёра Келдиёрова Оқтовдаги турнирда олтин медални қандай қўлга киритди? (видео)Диёра Келдиёрова Оқтовдаги турнирда олтин медални қандай қўлга киритди? (видео)Кеча 22:12Миллий олимпия қўмитаси Диёра Келдиёрованинг Оқтовдаги ғалабасига муносабат билдирдиМиллий олимпия қўмитаси Диёра Келдиёрованинг Оқтовдаги ғалабасига муносабат билдирдиКеча 21:18Диёра Келдиёрова халқаро мусобақада олтин медални қўлга киритдиДиёра Келдиёрова халқаро мусобақада олтин медални қўлга киритдиКеча 19:05Диёра Келдиёрованинг катта спортга қайтиши халқаро майдонда эътироф этилдиДиёра Келдиёрованинг катта спортга қайтиши халқаро майдонда эътироф этилди16 октябр 21:17Диёра Келдиёрова қизалоғи билан: спортчи илк бор қизининг юзини кўрсатди (видео)Диёра Келдиёрова қизалоғи билан: спортчи илк бор қизининг юзини кўрсатди (видео)12 октябр 15:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...