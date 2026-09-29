Ўзбек шахматининг мутлақ триумфи: Абдусатторовда олтин, Ёқуббоев ва Синдаровда медаллар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида Ўзбекистон терма жамоаси аъзолари жами 3 та шахсий медални қўлга киритди.
- Биринчи доскада ўйнаган Нодирбек Абдусатторов 11 партияда 8,5 очко ва 2869 перформанс билан шахсий олтин медални олди.
- Учинчи доскада Нодирбек Ёқуббоев кумуш, иккинчи доскада Жавоҳир Синдаров бронза медалига сазовор бўлди.
Самарқанд шаҳри мезбонлик қилган 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси якунида алоҳида доскалар бўйича энг яхши шахсий натижа кўрсатган сайёрамизнинг энг кучли гроссмейстерлари тантанали равишда тақдирланди. Жамоавий ғалаба билан бирга, Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзолари яккалик баҳсларида ҳам феноменал натижа қайд этиб, ўз ҳисобларига жами 3 та шахсий медални (битта олтин, битта кумуш ва битта бронза) қўшиб қўйишди.
Биринчи доскада дунёнинг энг даҳшатли пешқадамларига қарши дона сурган Нодирбек Абдусатторов 11 партияда 8,5 очко жамғариб, 2869 перформанс кўрсаткичи билан мусобақанинг энг яхши ўйинчиси сифатида шахсий олтин медални қўлга киритди. Учинчи доскада барқарор ҳаракат қилган Нодирбек Ёқуббоев кумуш медаль билан тақдирланган бўлса, иккинчи доскада матонат кўрсатган Жавоҳир Синдаров нуфузли бронза медалига сазовор бўлди.
«2869 перформанс, 3 та индивидуал медаль ва 1-доскадаги олтин»: Тарихий натижанинг 5 та асосий нуқтаси
Ўзбекистонлик гроссмейстерларнинг 46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасидаги шахсий ютуқлари бўйича энг муҳим расмий далиллар:
Индивидуал баҳсларда 3 та медаль: Ўзбекистон терма жамоаси шахматчилари алоҳида доскаларда жами 3 та (олтин, кумуш, бронза) медални қўлга киритди;
Нодирбек Абдусатторов — Олимпиаданинг мутлақ етакчиси: 1-доскада дунёнинг энг машҳур гроссмейстерлари орасида энг юқори натижа қайд этиб, шахсий олтин медаль соҳиби бўлди;
Фантастик 2869 рейтинг перформанси: Нодирбек мусобақа давомида 11 та партия ўтказиб, нақ 8,5 очко жамғарди ва космик даражадаги кўрсаткич намойиш этди;
Нодирбек Ёқуббоевда кумуш медаль: 3-доскада юқори маҳорат ва барқарор ўйин кўрсатган ҳамюртимиз якунда кумуш медаль билан тақдирланди;
Жавоҳир Синдаров бронза эгаси бўлди: Энг мураккаб ва ҳал қилувчи баҳслар кечган 2-доскада Жавоҳир ўз натижаси билан шоҳсупанинг 3-поғонасидан жой олди.
46-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси: Ўзбекистон вакилларининг доскалар бўйича шахсий кўрсаткичлари таснифи
Ўзбек гроссмейстерларининг индивидуал натижалари ва эгаллаган ўринлари таҳлили:
Шахматчи (Гроссмейстер)
Мусобақадаги доскаси
Ўтказилган партиялар
Жамғарилган очколар
Турнир перформанси (рейтинг)
Қўлга киритилган шахсий медаль
Нодирбек Абдусатторов
1-доска (Бош доска)
11 та
8,5 очко
2869
ОЛТИН МЕДАЛЬ (1-ўрин)
Нодирбек Ёқуббоев
3-доска
10–11 та
Барқарор юқори балл
Юқори мастер-класс
КУМУШ МЕДАЛЬ (2-ўрин)
Жавоҳир Синдаров
2-доска
10–11 та
Етакчи натижа
Элита даражасидаги ўйин
БРОНЗА МЕДАЛЬ (3-ўрин)
Жами индивидуал ҳолат
3 та асосий доскада
—
—
—
3 та шахсий медаль жамғармаси
Ўзбекистон шахматчилари учта индивидуал медални қўлга киритди
Фото: UzChess
Шахмат ва психологик экспертиза: Нега Абдусатторовнинг 1-доскадаги натижаси феноменал ҳисобланади?
Халқаро ФИДЕ экспертлари, шахмат таҳлилчилари ва гроссмейстерларнинг хулосалари:
«1-доскадаги босим ва 2869 перформанс қудрати»: 1-доскада ўйнаш — жаҳон шахматининг энг кучли суперюлдузлари, жумладан, элита гроссмейстерларига қарши қора ва оқ доналарда кетма-кет тўқнаш келиш демакдир; бундай шиддатли рақобатда 11 та ўйиндан 8,5 очко олиш ва 2869 рейтинг кўрсаткичига эришиш фақат бўлажак жаҳон чемпионларига хос бўлган феноменал даража ҳисобланади;
Жамоавий баланс ва «учлик монополияси»: Жамоавий Олимпиадаларда фақат битта етакчига суяниб муваффақиятга эришиб бўлмайди; Абдусатторовнинг олтини, Синдаровнинг бронзаси ва Ёқуббоевнинг кумуши Ўзбекистон терма жамоасининг биринчи учта доскасида мутлақ синхрон куч ва юқори синф мавжудлигини кўрсатди; рақиблар қайси доскада ҳужум қилмасин, ўзбек шахматчилари муносиб жавоб қайтара олишди;
ФИДЕ тожи сари мустаҳкам пойдевор: Шахсий доскаларда эришилган бу учта медаль ўзбек ёшларининг нафақат жамоа сифатида, балки индивидуал даражада ҳам Магнус Карлсен, Хикару Накамура ва бошқа жаҳон гигантларидан асло қолишмаслигини исботлаб, уларнинг яқин йилларда шахсий Жаҳон чемпионлиги (ФИДЕ тожи) учун бош даъвогар эканини яна бир бор намоён этди.
Сизнингча, Нодирбек Абдусатторовнинг 1-доскада 2869 перформанс билан энг яхши шахматчи бўлиши уни яқин келажакда шахсий Жаҳон чемпиони (ФИДЕ тожи соҳиби) бўлишига замин ярата оладими? Терма жамоамизнинг қайси партияси ёки комбинацияси сизда энг катта таассурот қолдирди? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек шахматининг тарихий триумфига оид ушбу фахрли таҳлилни барча юртдошларимиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…