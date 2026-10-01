Шаҳрам Аҳадов финалда мағлуб бўлди: Ўзбекистон яна кумуш олди

·0·Спорт
Шаҳрам Аҳадов финалда мағлуб бўлди: Ўзбекистон яна кумуш олди

Япониянинг Аичи ва Нагоя шаҳарларида ўтаётган Осиё ўйинларида Ўзбекистон делегацияси ҳисобини яна бир медаль билан бойитди. Дзюдо бўйича эркаклар ўртасида -73 килограмм вазн тоифасида татамига чиққан Шаҳрам Аҳадов финалгача етиб борди, аммо ҳал қилувчи баҳсда БАА вакили Казбек Нагучевга мағлуб бўлиб, кумуш медаль билан кифояланди.

Ўзбекистонлик полвон финалда ғалаба қозониб, олтин медални қўлга киритиш учун имкониятга эга эди. Бироқ ҳал қилувчи беллашувда омад рақиб томонида бўлди.

Шаҳрам Аҳадов учун кумуш медаль

-73 килограмм вазн тоифасидаги финал баҳсида Шаҳрам Аҳадов БАА вакили Казбек Нагучевга қарши татамига чиқди.

Кутилаётган олтин медаль учун баҳсда ҳамюртимиз ўз имкониятини тўлиқ намойиш эта олмади ва мусобақани иккинчи ўринда якунлади.

Шу тариқа, Аҳадов Осиё ўйинларида кумуш медаль соҳиби бўлди.

Финал натижаси унга олтин медални тақдим этмаган бўлса-да, дзюдочимизнинг мусобақани шоҳсупанинг иккинчи поғонасида якунлаши Ўзбекистон делегацияси учун навбатдаги соврин бўлди.

Ўзбекистон медаллари сони 55 тага етди

Шаҳрам Аҳадовнинг кумуш медали билан Ўзбекистон делегациясининг Аичи–Нагоя Осиё ўйинларидаги умумий медаллари сони 55 тага етди.

Ҳозирча делегация ҳисобида:

  • 16 та олтин;

  • 20 та кумуш;

  • 19 та бронза медаль мавжуд.

Дзюдо вакиллари эса Ўзбекистоннинг медаллар жамғармасига навбатдаги совринларни қўшишда давом этмоқда.

Энди барча эътибор Маржона Нуруллаевада

Шаҳрам Аҳадовнинг финалидан сўнг ўзбек дзюдоси учун яна бир муҳим беллашув олдинда.

Аёллар ўртасида -63 килограмм вазн тоифасида Маржона Нуруллаева бронза медали учун татамига чиқади.

Ҳамюртимизни ҳал қилувчи баҳсда Қозоғистон вакили Эсмигул Қуюлова қарши олади.

Бу беллашув Ўзбекистон делегацияси учун яна бир медаль қўлга киритиш имкониятини тақдим этади. Шу сабабли дзюдо мухлислари энди Нуруллаеванинг татамидаги чиқишини интиқлик билан кутмоқда.

Аичи–Нагояда медаллар учун кураш давом этади

Шу тариқа, Ўзбекистон делегацияси ҳисобида яна бир кумуш медаль пайдо бўлди. Шаҳрам Аҳадов финалгача бўлган йўлни муваффақиятли босиб ўтиб, Осиё ўйинлари совриндорига айланди.

Олтин медаль қўлдан бой берилган бўлса-да, Ўзбекистон спортчилари учун мусобақа ҳали давом этмоқда.

Энди дзюдо татамидаги навбат Маржона Нуруллаевага. Унинг бронза учун баҳси Ўзбекистон делегациясининг медаллар жамғармаси яна бир бор ўзгариши мумкин бўлган навбатдаги муҳим беллашув бўлади.

Аичи–Нагоя Осиё ўйинлариШаҳрам АҳадовМаржона НуруллаеваЎзбекистон делегацияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жалгасбай Бердимуратов 9:1 билан бронза медалини қўлга киритдиЖалгасбай Бердимуратов 9:1 билан бронза медалини қўлга киритдиКеча 18:52Сита Қадамбоева финалда ғалаба қозониб, Осиё чемпиони бўлди!Сита Қадамбоева финалда ғалаба қозониб, Осиё чемпиони бўлди!Кеча 18:46Осиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз мусобақани шоҳсупада якунладиОсиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз мусобақани шоҳсупада якунлади24 сентябр 17:24Бир кунда 5 та олтин, 16 та медаль: Осиё ўйинларида Ўзбекистоннинг олтин бешинчи куниБир кунда 5 та олтин, 16 та медаль: Осиё ўйинларида Ўзбекистоннинг олтин бешинчи куни24 сентябр 18:59Осиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз шоҳсупани эгалладиОсиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз шоҳсупани эгаллади24 сентябр 10:57Ўзбекистоннинг медаллари 34 тага етди: навбатдаги кумуш кимларга насиб қилди?Ўзбекистоннинг медаллари 34 тага етди: навбатдаги кумуш кимларга насиб қилди?26 сентябр 12:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди