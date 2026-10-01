Шаҳрам Аҳадов финалда мағлуб бўлди: Ўзбекистон яна кумуш олди
Япониянинг Аичи ва Нагоя шаҳарларида ўтаётган Осиё ўйинларида Ўзбекистон делегацияси ҳисобини яна бир медаль билан бойитди. Дзюдо бўйича эркаклар ўртасида -73 килограмм вазн тоифасида татамига чиққан Шаҳрам Аҳадов финалгача етиб борди, аммо ҳал қилувчи баҳсда БАА вакили Казбек Нагучевга мағлуб бўлиб, кумуш медаль билан кифояланди.
Ўзбекистонлик полвон финалда ғалаба қозониб, олтин медални қўлга киритиш учун имкониятга эга эди. Бироқ ҳал қилувчи беллашувда омад рақиб томонида бўлди.
Шаҳрам Аҳадов учун кумуш медаль
-73 килограмм вазн тоифасидаги финал баҳсида Шаҳрам Аҳадов БАА вакили Казбек Нагучевга қарши татамига чиқди.
Кутилаётган олтин медаль учун баҳсда ҳамюртимиз ўз имкониятини тўлиқ намойиш эта олмади ва мусобақани иккинчи ўринда якунлади.
Шу тариқа, Аҳадов Осиё ўйинларида кумуш медаль соҳиби бўлди.
Финал натижаси унга олтин медални тақдим этмаган бўлса-да, дзюдочимизнинг мусобақани шоҳсупанинг иккинчи поғонасида якунлаши Ўзбекистон делегацияси учун навбатдаги соврин бўлди.
Ўзбекистон медаллари сони 55 тага етди
Шаҳрам Аҳадовнинг кумуш медали билан Ўзбекистон делегациясининг Аичи–Нагоя Осиё ўйинларидаги умумий медаллари сони 55 тага етди.
Ҳозирча делегация ҳисобида:
16 та олтин;
20 та кумуш;
19 та бронза медаль мавжуд.
Дзюдо вакиллари эса Ўзбекистоннинг медаллар жамғармасига навбатдаги совринларни қўшишда давом этмоқда.
Энди барча эътибор Маржона Нуруллаевада
Шаҳрам Аҳадовнинг финалидан сўнг ўзбек дзюдоси учун яна бир муҳим беллашув олдинда.
Аёллар ўртасида -63 килограмм вазн тоифасида Маржона Нуруллаева бронза медали учун татамига чиқади.
Ҳамюртимизни ҳал қилувчи баҳсда Қозоғистон вакили Эсмигул Қуюлова қарши олади.
Бу беллашув Ўзбекистон делегацияси учун яна бир медаль қўлга киритиш имкониятини тақдим этади. Шу сабабли дзюдо мухлислари энди Нуруллаеванинг татамидаги чиқишини интиқлик билан кутмоқда.
Аичи–Нагояда медаллар учун кураш давом этади
Шу тариқа, Ўзбекистон делегацияси ҳисобида яна бир кумуш медаль пайдо бўлди. Шаҳрам Аҳадов финалгача бўлган йўлни муваффақиятли босиб ўтиб, Осиё ўйинлари совриндорига айланди.
Олтин медаль қўлдан бой берилган бўлса-да, Ўзбекистон спортчилари учун мусобақа ҳали давом этмоқда.
Энди дзюдо татамидаги навбат Маржона Нуруллаевага. Унинг бронза учун баҳси Ўзбекистон делегациясининг медаллар жамғармаси яна бир бор ўзгариши мумкин бўлган навбатдаги муҳим беллашув бўлади.
Изоҳлар 0
…