Диёра Келдиёрова 2 йиллик танаффусдан кейинги мағлубиятига изоҳ берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Париж-2024 Олимпиадаси чемпиони Диёра Келдиёрова икки йилу уч ойлик танаффусдан сўнг «Катта Дубулға» турнирида халқаро аренага қайтди.
- Спортчи мусобақанинг иккинчи босқичида исроиллик Гефен Примога имкониятни бой бериб, турнирдаги иштирокини якунлади.
- Келдиёрова ижтимоий тармоқлар орқали қилган мурожаатида хатолардан сабоқ олиб, янада кучлироқ қайтишини таъкидлади.
Париж-2024 ёзги Олимпия ўйинлари чемпиони, ўзбек дзюдоси юлдузи Диёра Келдиёрова узоқ давом этган танаффусдан сўнг илк бор халқаро аренага қайтди. Дунёнинг энг нуфузли мусобақаларидан бири бўлган «Катта Дубулға» (Grand Slam) турниридаги иштирокидан кейин чемпион қиз гиламга қайтиши ва кутилмаган мағлубияти юзасидан мухлисларига мурожаат қилди.
Икки йилу уч ойлик катта танаффусдан кейин Халқаро дзюдо федерацияси (IJF) байроғи остидаги расмий мусобақага қадам қўйган спортчимиз бу синов унга янги куч ва хулосалар беришини таъкидлади.
«Катта Дубулға»даги баҳслар хроникаси
Турнир давомида Диёра Келдиёрова қуйидаги босқичларни босиб ўтди:
Ишончли старт: Илк даврада Олимпиада чемпиони мексикалик рақибасига қарши татамига чиқиб, юқори маҳорат эвазига ғалабани қўлга киритди;
Иккинчи босқичдаги тўсиқ: Мусобақанинг кейинги даврасида унга кучли рақиблардан бири — исроиллик Гефен Примо рўбарў келди. Муросасиз кечган баҳсда Келдиёрова имкониятни бой бериб, турнирдаги юришини тўхтатишга мажбур бўлди.
«Хатолардан сабоқ оламан»: Диёранинг самимий муносабати
Мусобақа якунлангач, Диёра Келдиёрова ўзининг ижтимоий тармоқлари орқали кўнглидаги кечинмаларини очиқ баён этди:
«Икки йилу уч ойлик танаффусдан сўнг IJF турнирларига яна қайтганимдан жуда хурсандман! Афсуски, бу сафар натижа мен кутгандек бўлмади. Аммо олдинда ҳали кўп ишлар ҳамда янги мақсадлар бор. Бугунги хатолардан тўғри сабоқ оламан ва албатта янада кучлироқ қайтаман!
Мени доимо қўллаб-қувватлаб келаётган оиламга, Ўзбекистон дзюдо федерациясига ва барча меҳрибон ватандошларимга чексиз миннатдорлик билдираман!»
Париж татамиларида Ўзбекистон тарихида илк бор дзюдо бўйича аёллар ўртасида Олимпия олтин медалини қўлга киритган Диёра Келдиёрованинг катта спортга қайтишининг ўзи спорт жамоатчилиги томонидан улкан жасорат ва янги ғалабалар сари ташланган муҳим қадам сифатида қабул қилинмоқда.
Изоҳлар 0
…