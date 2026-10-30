Диёра Келдиёрова 2 йиллик танаффусдан кейинги мағлубиятига изоҳ берди

·112·Спорт
Диёра Келдиёрова 2 йиллик танаффусдан кейинги мағлубиятига изоҳ берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Париж-2024 Олимпиадаси чемпиони Диёра Келдиёрова икки йилу уч ойлик танаффусдан сўнг «Катта Дубулға» турнирида халқаро аренага қайтди.
  • Спортчи мусобақанинг иккинчи босқичида исроиллик Гефен Примога имкониятни бой бериб, турнирдаги иштирокини якунлади.
  • Келдиёрова ижтимоий тармоқлар орқали қилган мурожаатида хатолардан сабоқ олиб, янада кучлироқ қайтишини таъкидлади.

Париж-2024 ёзги Олимпия ўйинлари чемпиони, ўзбек дзюдоси юлдузи Диёра Келдиёрова узоқ давом этган танаффусдан сўнг илк бор халқаро аренага қайтди. Дунёнинг энг нуфузли мусобақаларидан бири бўлган «Катта Дубулға» (Grand Slam) турниридаги иштирокидан кейин чемпион қиз гиламга қайтиши ва кутилмаган мағлубияти юзасидан мухлисларига мурожаат қилди.

Икки йилу уч ойлик катта танаффусдан кейин Халқаро дзюдо федерацияси (IJF) байроғи остидаги расмий мусобақага қадам қўйган спортчимиз бу синов унга янги куч ва хулосалар беришини таъкидлади.

«Катта Дубулға»даги баҳслар хроникаси

Турнир давомида Диёра Келдиёрова қуйидаги босқичларни босиб ўтди:

  • Ишончли старт: Илк даврада Олимпиада чемпиони мексикалик рақибасига қарши татамига чиқиб, юқори маҳорат эвазига ғалабани қўлга киритди;

  • Иккинчи босқичдаги тўсиқ: Мусобақанинг кейинги даврасида унга кучли рақиблардан бири — исроиллик Гефен Примо рўбарў келди. Муросасиз кечган баҳсда Келдиёрова имкониятни бой бериб, турнирдаги юришини тўхтатишга мажбур бўлди.

«Хатолардан сабоқ оламан»: Диёранинг самимий муносабати

Мусобақа якунлангач, Диёра Келдиёрова ўзининг ижтимоий тармоқлари орқали кўнглидаги кечинмаларини очиқ баён этди:

«Икки йилу уч ойлик танаффусдан сўнг IJF турнирларига яна қайтганимдан жуда хурсандман! Афсуски, бу сафар натижа мен кутгандек бўлмади. Аммо олдинда ҳали кўп ишлар ҳамда янги мақсадлар бор. Бугунги хатолардан тўғри сабоқ оламан ва албатта янада кучлироқ қайтаман!

Мени доимо қўллаб-қувватлаб келаётган оиламга, Ўзбекистон дзюдо федерациясига ва барча меҳрибон ватандошларимга чексиз миннатдорлик билдираман!»

Париж татамиларида Ўзбекистон тарихида илк бор дзюдо бўйича аёллар ўртасида Олимпия олтин медалини қўлга киритган Диёра Келдиёрованинг катта спортга қайтишининг ўзи спорт жамоатчилиги томонидан улкан жасорат ва янги ғалабалар сари ташланган муҳим қадам сифатида қабул қилинмоқда.

Диёра КелдиёроваПариж-2024Катта ДубулғаЎзбекистон дзюдо федерацияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон дзюдо терма жамоаси Aktau Asian Open 2026 да 6 та медални қўлга киритдиЎзбекистон дзюдо терма жамоаси Aktau Asian Open 2026 да 6 та медални қўлга киритди18 октябр 18:23Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этдиКутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этдиБугун 14:50Грузиялик афсонавий мураббий расман терма жамоамиз бошқарувини қўлга олдиГрузиялик афсонавий мураббий расман терма жамоамиз бошқарувини қўлга олди10 октябр 22:04Дунё теннисида янги шоҳ: Александр Зверев илк бор ATP рейтингида 1-ўринга кўтарилдиДунё теннисида янги шоҳ: Александр Зверев илк бор ATP рейтингида 1-ўринга кўтарилдиБугун 15:46Дзюдочиларимиз Жанубий Американи забт этишга шай: терма жамоа таркиби!Дзюдочиларимиз Жанубий Американи забт этишга шай: терма жамоа таркиби!14 август 17:38Реклама берувчилар учун энг жозибадор ТОП-10 спортчи: Арина Соболенко қироличага айландиРеклама берувчилар учун энг жозибадор ТОП-10 спортчи: Арина Соболенко қироличага айланди28 октябр 20:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди