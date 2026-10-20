«ПСЖ» – «Барселона» ва бошқа марказий ўйинлар учун бошланғич таркиблар эълон қилинди

·5·Спорт
«ПСЖ» – «Барселона» ва бошқа марказий ўйинлар учун бошланғич таркиблар эълон қилинди

Европа Чемпионлар лигасининг умумий босқич 3-тури доирасида қитъанинг энг кучли клублари иштирокидаги марказий учрашувлар бошланиш арафасида. Бироздан сўнг мухлислар бир қатор муросасиз ва шиддатли тўқнашувлар гувоҳига айланишади.

Баҳслар старти олдидан жамоалар бош мураббийлари майдонга тушадиган асосий таркибларни расман маълум қилди. Учрашувларнинг барчаси Тошкент вақти билан тунги соат 00:00 да старт олади.

«ПСЖ» — «Барселона»: Париждаги марказий жанг

Кечанинг энг кутилган супертўқнашувида Луис Энрике ва Ҳанси Флик шогирдлари ўзаро ҳисоб-китоб қилади.

  • «ПСЖ»: Сафонов, Ҳакими, Маркиньос, Кварацхелия, Руис, Дембеле, Дуэ, Витинья, Эрнандес, Пачо, Невеш;

  • «Барселона»: Гарсия, Канселу, Кубарси, Педри, Ямал, Рафинья, Эспарт, Гордон, Мартин, Ольмо, Берналь.

«Ливерпуль» — «Вильярреал»: «Энфилд»даги синов

Мерсисайдликлар ўз майдонида Испаниянинг хавфли вакили «сариқ сувости кемаси»ни қабул қилади.

  • «Ливерпуль»: Алиссон, Араухо, Жаке, ван Дейк, Цимикас, Ниони, Гравенберх, Мак Аллистер, Гакпо, Нгумоа, Кумас;

  • «Вильярреал»: Гулачи, Моуриньо, Наварро, Вейга, Кардона, Комесанья, Гейе, Салиба, Бюкенен, Молейро, Микаутадзе.

«Штутгарт» — «Атлетико Мадрид»: Германиядаги жанг

Диего Симеоне бошчилигидаги мадридликлар Германия сафарида бундеслига вакилига қарши баҳс олиб боради.

  • «Штутгарт»: Займен, Ҳендрикс, Вагноман, Штиллер, Миттельштадт, Фюрих, Эл-Ҳаннус, Левелинг, Прёмель, Шабо, Ундав;

  • «Атлетико»: Облак, Льоренте, Ҳанко, Пубиль, Гримальдо, Барриос, Баэна, Симеоне, Ҳюлманд, Давид, Альварес.

Барча учрашувлар параллел равишда соат 00:00 да бошланиб, умумий турнир жадвалидаги вазиятни сезиларли даражада ўзгартириб юбориши кутилмоқда.

Европа Чемпионлар лигасиПСЖБарселонаЛиверпуль
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жоан Лапорта «Барселона»нинг феноменал старти ва улкан режаларини очиқладиЖоан Лапорта «Барселона»нинг феноменал старти ва улкан режаларини очиқладиКеча 06:56Энцо Маресканинг тактик хатоси: Экспертлар ПСЖга қарши ўйинда кимларни танқид қилди?Энцо Маресканинг тактик хатоси: Экспертлар ПСЖга қарши ўйинда кимларни танқид қилди?15 октябр 07:13ПСЖ — Барселона: таркиблар ва жонли матнПСЖ — Барселона: таркиблар ва жонли матнКеча 23:01«Барселона»нинг «ПСЖ»га қарши тахминий таркиби эълон қилинди«Барселона»нинг «ПСЖ»га қарши тахминий таркиби эълон қилиндиКеча 15:02“Манчестер Сити” юлдузи АПЛ можароси туфайли жамоани тарк этиши мумкин“Манчестер Сити” юлдузи АПЛ можароси туфайли жамоани тарк этиши мумкин9 октябр 10:08ЕЧЛда сенсацион оқшом: «ПСЖ», «Арсенал» ва «Ливерпуль» ғалаба қозондиЕЧЛда сенсацион оқшом: «ПСЖ», «Арсенал» ва «Ливерпуль» ғалаба қозонди10 сентябр 06:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди