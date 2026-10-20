«ПСЖ» – «Барселона» ва бошқа марказий ўйинлар учун бошланғич таркиблар эълон қилинди
Европа Чемпионлар лигасининг умумий босқич 3-тури доирасида қитъанинг энг кучли клублари иштирокидаги марказий учрашувлар бошланиш арафасида. Бироздан сўнг мухлислар бир қатор муросасиз ва шиддатли тўқнашувлар гувоҳига айланишади.
Баҳслар старти олдидан жамоалар бош мураббийлари майдонга тушадиган асосий таркибларни расман маълум қилди. Учрашувларнинг барчаси Тошкент вақти билан тунги соат 00:00 да старт олади.
«ПСЖ» — «Барселона»: Париждаги марказий жанг
Кечанинг энг кутилган супертўқнашувида Луис Энрике ва Ҳанси Флик шогирдлари ўзаро ҳисоб-китоб қилади.
«ПСЖ»: Сафонов, Ҳакими, Маркиньос, Кварацхелия, Руис, Дембеле, Дуэ, Витинья, Эрнандес, Пачо, Невеш;
«Барселона»: Гарсия, Канселу, Кубарси, Педри, Ямал, Рафинья, Эспарт, Гордон, Мартин, Ольмо, Берналь.
«Ливерпуль» — «Вильярреал»: «Энфилд»даги синов
Мерсисайдликлар ўз майдонида Испаниянинг хавфли вакили «сариқ сувости кемаси»ни қабул қилади.
«Ливерпуль»: Алиссон, Араухо, Жаке, ван Дейк, Цимикас, Ниони, Гравенберх, Мак Аллистер, Гакпо, Нгумоа, Кумас;
«Вильярреал»: Гулачи, Моуриньо, Наварро, Вейга, Кардона, Комесанья, Гейе, Салиба, Бюкенен, Молейро, Микаутадзе.
«Штутгарт» — «Атлетико Мадрид»: Германиядаги жанг
Диего Симеоне бошчилигидаги мадридликлар Германия сафарида бундеслига вакилига қарши баҳс олиб боради.
«Штутгарт»: Займен, Ҳендрикс, Вагноман, Штиллер, Миттельштадт, Фюрих, Эл-Ҳаннус, Левелинг, Прёмель, Шабо, Ундав;
«Атлетико»: Облак, Льоренте, Ҳанко, Пубиль, Гримальдо, Барриос, Баэна, Симеоне, Ҳюлманд, Давид, Альварес.
Барча учрашувлар параллел равишда соат 00:00 да бошланиб, умумий турнир жадвалидаги вазиятни сезиларли даражада ўзгартириб юбориши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…