Луис Энрике «Рома» билан дурангдан сўнг рақибга юқори баҳо берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Европа Чемпионлар лигасининг 5-турида «PSJ» ва «Рома» жамоалари 2:2 ҳисобида дуранг ўйнади.
- Луис Энрике рақибнинг 90 дақиқа давомидаги тинимсиз прессинги ва юқори темпини эътироф этиб, римликларни жорий мавсумда ўз жамоасига қарши ўйнаган энг кучли рақиб деб атади.
- Испаниялик мутахассис «Рома» кўрсатган ўйини билан бир очкодан кўпроғига муносиб бўлганини таъкидлади.
«ПСЖ» бош мураббийи Луис Энрике Европа Чемпионлар лигаси умумий босқич 5-тур доирасида Италиянинг «Рома» клубига қарши кечган ва 2:2 ҳисобидаги жанговар дуранг билан якунланган учрашувдан сўнг ўйин ҳақидаги таассуротлари билан ўртоқлашди.
«Рома» бир очкодан кўпроғига муносиб эди
Испаниялик мутахассис римликларнинг 90 дақиқа давомида намойиш этган юқори темпи ва тинимсиз прессингини алоҳида эътироф этиб, рақиб жамоани жорий мавсумдаги энг оғир синов сифатида баҳолади:
«Учрашув жуда оғир кечди. Дастлабки дақиқаларданоқ шундай бўлишини кутгандик. Рақиб эса 90 дақиқа давомида шундай футбол намойиш эта олди. Улар мунтазам равишда прессинг уюштиришди ва ҳатто бир очкодан кўпроғига муносиб эдилар.
Ўз жамоамнинг ўйинидан ҳам жуда мамнунман. Бироқ тан олишим керакки, "Рома" бу мавсумда биз тўқнаш келган жамоалар орасида энг кучлиси эди.», — деди Луис Энрике.
Учрашув ва турнир жадвалидаги вазият
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар ва натижалар
Мусобақа ва босқич
Европа Чемпионлар лигаси — умумий босқич, 5-тур
Учрашув натижаси
«ПСЖ» 2:2 «Рома»
«ПСЖ»нинг жадвалдаги ўрни
2-ўрин (13 очко) — дурангдан сўнг пешқадамликни бой берди
«Рома»нинг жадвалдаги ўрни
25-ўрин (5 очко)
Мураббийнинг асосий хулосаси
«Рома» — жорий мавсумда «ПСЖ» дуч келган энг кучли рақиб
Сизнингча, «ПСЖ» бош мураббийи Луис Энрикенинг «Рома»га берган бундай юқори баҳоси самимий эътирофми ёки шунчаки йўқотилган 2 очкодан кейинги дипломатик баёнотми?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол ихлосмандларига испаниялик мутахассиснинг ушбу фикрларини дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…