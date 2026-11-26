Ҳанси Флик ЕЧЛ тарихида Пеп Гвардиоланинг рекордини янгилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Барселона» бош мураббийи Ханси Флик Европа Чемпионлар лигаси тарихида жамоалари 150 та гол урган энг тезкор мураббийга айланди.
- Германиялик мутахассис ушбу натижага атиги 49 та ўйинда эришиб, Пеп Гвардиоланинг 65 та ўйинлик рекордини 16 та ўйинга яхшилади.
- Флик бошқарувидаги жамоалар турнирда ўртача ҳар бир баҳсда 3,06 та гол уришга муваффақ бўлмоқда.
«Барселона» бош мураббийи Ҳанси Флик Европа Чемпионлар лигаси тарихида мутлақ янги рекорд ўрнатди. Каталония клуби мусобақанинг 5-тур доирасида Озарбойжоннинг «Сабаҳ» жамоасини 4:1 ҳисобида мағлуб этганидан сўнг, германиялик мутахассис қўл остидаги жамоаларнинг Чемпионлар лигасида урган голлари сони 150 тага етди.
Пеп Гвардиоладан 16 та ўйинга тезроқ натижа
Нуфузли Opta статистика портали маълумотларига кўра, Ҳанси Флик ушбу маррага Чемпионлар лигаси тарихидаги барча мураббийлар орасида энг тез етиб борди — бунинг учун унга атиги 49 та учрашув кифоя қилди (ўртача ҳар бир ўйинда 3,06 та гол).
Бунгача ушбу рекорд испаниялик таниқли мутахассис Пеп Гвардиолага тегишли эди. Гвардиола бошқарувидаги жамоалар 150 та гол уриши учун 65 та ўйин сарфлаган. Шу тариқа, Флик собиқ «Барселона» устозининг натижасини нақ 16 та ўйинга яхшилашга муваффақ бўлди.
Рекорд тафсилотлари ва мураббийлар таққосламаси
Кўрсаткичлар
Ҳанси Флик
Пеп Гвардиола
Натижа
ЕЧЛда 150 та гол
ЕЧЛда 150 та гол
Сарфланган ўйинлар сони
49 та ўйин (Янги рекорд)
65 та ўйин (Аввалги рекорд)
Ўртача маҳсулдорлик
Ҳар ўйинда 3,06 гол
Ҳар ўйинда 2,31 гол
Тарихий ютуқлари
«Бавария» билан ЕЧЛ ғолиби (2020), 2024 йилдан «Барселона» устози
«Барселона» (2009, 2011) ва «Манчестер Сити» (2023) билан ЕЧЛ ғолиби
Эслатиб ўтамиз, Ҳанси Флик 2024 йилнинг ёзида «Барселона» бош мураббийи этиб тайинланган эди. Унга қадар мутахассис Мюнхеннинг «Бавария» клубини бошқарган ва 2020 йилда жамоа билан Европа Чемпионлар лигаси бош совринини қўлга киритган.
Сизнингча, Ҳанси Флик қўл остидаги «Барселона» бундай юқори ҳужумкорлик ва маҳсулдорлик билан жорий мавсумда Чемпионлар лигаси бош совринини қўлга кирита оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол ихлосмандларига Ҳанси Фликнинг ушбу тарихий рекордини дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…