Жоан Лапорта «Барселона»нинг феноменал старти ва улкан режаларини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Барселона» жорий мавсумда Ла Лига ва Чемпионлар лигасида кетма-кет 11 та ғалабага эришиб, феноменал стартни амалга оширди.
- Клуб президенти Жоан Лапорта бу муваффақиятни тизимли меҳнат, юқори масъулият ва темир интизом билан боғлади.
- «Барселона»нинг асосий мақсадлари Испаниядаги устунликни сақлаб қолиш, Европа Чемпионлар лигасида ғолиб чиқиш ва бутун Европа футболида яккаҳокимлик қилишдир.
Каталониянинг «Барселона» клуби жорий мавсумда барча мусобақаларда мисли кўрилмаган даражада дадил ва сермаҳсул ўйин намойиш этмоқда. Жамоа Испания Ла Лигаси ва Европа Чемпионлар лигаси баҳсларида кетма-кет 11 та ғалабани расмийлаштириб, мухлисларини қувонтириб келмоқда.
Клуб президенти Жоан Лапорта жамоанинг бугунги ажойиб спорт формаси, кийиниш хонасидаги муҳит ҳамда жорий мавсумдаги бош мақсадлари ҳақида нуфузли The Touchline нашрига махсус интервью берди.
«Кўп меҳнат ва темир интизом»: Лапорта муваффақият сири ҳақида
Клуб раҳбари жамоа кўрсатаётган бугунги мазмунли ўйин тасодиф эмаслигини, бу тизимли меҳнат самараси эканини алоҳида таъкидлади:
Муваффақиятнинг уч омили: «“Барселона” тинимсиз ва кўп меҳнат қилаётгани, юксак масъулият ҳамда темир интизом билан иш олиб бораётгани туфайли рақиблари устидан яққол устунликка эришмоқда;
Испаниядаги етакчилик: Бизнинг яқин келажакдаги мақсадимиз — Испания футболида ўрнатилган ушбу устунлигимизни узоқ вақт давомида сақлаб қолишдир;
Европа тахтини забт этиш: Шу билан бирга, биз нафақат ички биринчиликда, балки бутун Европа футболида ҳам яккаҳокимлик қилишни мақсад қилганмиз», — деди Лапорта.
Асосий нишон — Европа Чемпионлар лигаси бош соврини
Жоан Лапорта клубнинг узоқ кутилган орзуси ва мухлислар соғинган кубок ҳақида очиқ гапирди:
Сўнгги йиллардаги бўшлиқ: «Энг асосий вазифа сифатида Чемпионлар лигасида ғолиб чиқишни белгилаб олганмиз. Сўнгги йилларда биздан узоқлашиб келаётган ушбу нуфузли совринни яна Каталонияга қайтаришни қаттиқ хоҳлаймиз»;
Олдинда «ПСЖ» тўсиғи: Каталонияликларни бугун, 20 октябрь оқшомида Европа Чемпионлар лигаси доирасида Франциянинг гранд клуби «ПСЖ»га қарши марказий ва ўта муҳим беллашув кутиб турибди.
Ла Лигада бенуқсон натижа: 9 та ўйин, 27 очко
Ички чемпионатдаги кўрсаткичлар «кўк-анорранглилар»нинг беқиёс кучини исботлаб турибди:
Юз фоизлик натижа: «Барселона» Испания чемпионатида ўтказилган 9 та турнинг барчасида ғалаба қозониб, юз фоизлик натижа кўрсатди;
27 очко ва пешқадамлик: Жамоа ўз ҳисобидаги очколар сонини 27 тага етказиб, Ла Лига турнир жадвалида яккапешқадам бўлиб турибди.
Каталония клубининг бугунги шиддати ва президентининг дадил сўзлари жамоа нафақат миллий чемпионатда, балки қитъа миқёсида ҳам янги зафарли даврни бошлаётганидан далолат бермоқда.
Изоҳлар 0
…