Жоан Лапорта «Барселона»нинг феноменал старти ва улкан режаларини очиқлади

·40·Спорт
Жоан Лапорта «Барселона»нинг феноменал старти ва улкан режаларини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Барселона» жорий мавсумда Ла Лига ва Чемпионлар лигасида кетма-кет 11 та ғалабага эришиб, феноменал стартни амалга оширди.
  • Клуб президенти Жоан Лапорта бу муваффақиятни тизимли меҳнат, юқори масъулият ва темир интизом билан боғлади.
  • «Барселона»нинг асосий мақсадлари Испаниядаги устунликни сақлаб қолиш, Европа Чемпионлар лигасида ғолиб чиқиш ва бутун Европа футболида яккаҳокимлик қилишдир.

Каталониянинг «Барселона» клуби жорий мавсумда барча мусобақаларда мисли кўрилмаган даражада дадил ва сермаҳсул ўйин намойиш этмоқда. Жамоа Испания Ла Лигаси ва Европа Чемпионлар лигаси баҳсларида кетма-кет 11 та ғалабани расмийлаштириб, мухлисларини қувонтириб келмоқда.

Клуб президенти Жоан Лапорта жамоанинг бугунги ажойиб спорт формаси, кийиниш хонасидаги муҳит ҳамда жорий мавсумдаги бош мақсадлари ҳақида нуфузли The Touchline нашрига махсус интервью берди.

«Кўп меҳнат ва темир интизом»: Лапорта муваффақият сири ҳақида

Клуб раҳбари жамоа кўрсатаётган бугунги мазмунли ўйин тасодиф эмаслигини, бу тизимли меҳнат самараси эканини алоҳида таъкидлади:

  • Муваффақиятнинг уч омили: «“Барселона” тинимсиз ва кўп меҳнат қилаётгани, юксак масъулият ҳамда темир интизом билан иш олиб бораётгани туфайли рақиблари устидан яққол устунликка эришмоқда;

  • Испаниядаги етакчилик: Бизнинг яқин келажакдаги мақсадимиз — Испания футболида ўрнатилган ушбу устунлигимизни узоқ вақт давомида сақлаб қолишдир;

  • Европа тахтини забт этиш: Шу билан бирга, биз нафақат ички биринчиликда, балки бутун Европа футболида ҳам яккаҳокимлик қилишни мақсад қилганмиз», — деди Лапорта.

Асосий нишон — Европа Чемпионлар лигаси бош соврини

Жоан Лапорта клубнинг узоқ кутилган орзуси ва мухлислар соғинган кубок ҳақида очиқ гапирди:

  • Сўнгги йиллардаги бўшлиқ: «Энг асосий вазифа сифатида Чемпионлар лигасида ғолиб чиқишни белгилаб олганмиз. Сўнгги йилларда биздан узоқлашиб келаётган ушбу нуфузли совринни яна Каталонияга қайтаришни қаттиқ хоҳлаймиз»;

  • Олдинда «ПСЖ» тўсиғи: Каталонияликларни бугун, 20 октябрь оқшомида Европа Чемпионлар лигаси доирасида Франциянинг гранд клуби «ПСЖ»га қарши марказий ва ўта муҳим беллашув кутиб турибди.

Ла Лигада бенуқсон натижа: 9 та ўйин, 27 очко

Ички чемпионатдаги кўрсаткичлар «кўк-анорранглилар»нинг беқиёс кучини исботлаб турибди:

  • Юз фоизлик натижа: «Барселона» Испания чемпионатида ўтказилган 9 та турнинг барчасида ғалаба қозониб, юз фоизлик натижа кўрсатди;

  • 27 очко ва пешқадамлик: Жамоа ўз ҳисобидаги очколар сонини 27 тага етказиб, Ла Лига турнир жадвалида яккапешқадам бўлиб турибди.

Каталония клубининг бугунги шиддати ва президентининг дадил сўзлари жамоа нафақат миллий чемпионатда, балки қитъа миқёсида ҳам янги зафарли даврни бошлаётганидан далолат бермоқда.

БарселонаЖоан ЛапортаЕвропа Чемпионлар лигасиПСЖ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Бир катакда битта хўроз бўлиши керак»: Лапорта Мбаппенинг «Реал»га ўтиши хато деди«Бир катакда битта хўроз бўлиши керак»: Лапорта Мбаппенинг «Реал»га ўтиши хато дедиКеча 21:31Энцо Маресканинг тактик хатоси: Экспертлар ПСЖга қарши ўйинда кимларни танқид қилди?Энцо Маресканинг тактик хатоси: Экспертлар ПСЖга қарши ўйинда кимларни танқид қилди?15 октябр 07:13Жоан Лапорта “Реал”нинг 50 минг саҳифалик айбловига кескин жавоб қайтардиЖоан Лапорта “Реал”нинг 50 минг саҳифалик айбловига кескин жавоб қайтарди12 октябр 22:02Лапорта Ламин Ямалнинг “Олтин тўп” учун асосий даъвогар эканлигини эътироф этдиЛапорта Ламин Ямалнинг “Олтин тўп” учун асосий даъвогар эканлигини эътироф этди12 октябр 18:17Барселона испаниялик жаҳон чемпионларини тақдирлашдан воз кечдиБарселона испаниялик жаҳон чемпионларини тақдирлашдан воз кечди27 август 08:59Барселона президенти Жоан Лапорта юрак операциясини бошдан кечирдиБарселона президенти Жоан Лапорта юрак операциясини бошдан кечирди29 июл 13:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия