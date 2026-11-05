Андони Ираола Истанбулдаги 2:3 ҳисоби ва ҳимоядаги қўпол хатоларни очиқлади

·48·Спорт
Андони Ираола Истанбулдаги 2:3 ҳисоби ва ҳимоядаги қўпол хатоларни очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Европа Чемпионлар лигаси 4-тури доирасида «Ливерпул»
  • Истанбулда «Фенербахче»га 2:3 ҳисобида мағлуб бўлди.
  • Бош мураббий Андони Ираола жамоасининг ўйин давомида икки бор ҳисобда олдинга чиққанига қарамай, ҳимоядаги қўпол хатолар ва стандарт вазиятлардаги ожизлик туфайли ғалабани бой берганини тан олди.
  • Хусусан, мутахассис жонли деворнинг нотўғри қурилгани ҳамда 79-дақиқада Ведат Мурикига қарши курашдаги масъулияцизликни кескин қоралади.

Европа Чемпионлар лигаси умумий босқичининг 4-тури доирасида Истанбулда кечган «Фенербахче» — «Ливерпуль» учрашуви (3:2) мерсисайдликлар учун оғир зарба бўлди. Икки бор ҳисобда олдинга чиққанига қарамай, якунда имкониятни бой берган инглиз клуби бош мураббийи Андони Ираола BBC нашрига эксклюзив интервью бериб, жамоасининг мудофаадаги қўпол хатоларини кескин қоралади.

Мураббийнинг фикрича, мерсисайдликлар ўйин суръатини назорат қилган ва ғалабани қўлга киритишга яқин бўлган паллада, рақибнинг стандарт вазиятларига қарши туришда кутилмаган ожизлик намойиш этган.

«Биз билардик, аммо барибир гол ўтказдик»: Стандартлардаги парокандалик

Ираола баҳс давомида ўтказиб юборилган тўплар жамоанинг руҳий ҳолатига ниҳоятда салбий таъсир кўрсатганини очиқ айтди:

  • Рақибнинг кучли жиҳати: «“Фенербахче” стандарт вазиятлардан фойдаланиш борасида қитъадаги энг хавфли жамоалардан бири эканини жуда яхши билардик ва бунга тайёрлангандик. Аммо барибир жарима зарбаси, бурчак тўпи ва ҳатто ўйин якунидаги оддий ён чизиқдан (аутдан) тўп киритилишидан кейин дарвозамиздан тўп олиб чиқдик. Бу голлар бизга жуда оғир ботди»;

  • Йўқотилган назорат: «Ўйин давомида икки марта ҳисобда олдинга чиқдик, суръатни тўлиқ назорат қилдик, вазиятлар яратдик. Бироқ ҳимояда тошдек мустаҳкам туришимиз шарт бўлган лаҳзаларда хатоларга йўл қўйдик».

Хатолар таҳлили: Нотўғри жонли девор ва Мурикининг ҳукмронлиги

«Ливерпуль» бош мураббийи айниқса биринчи ва учинчи ўтказиб юборилган голлардаги шахсий камчиликларга алоҳида тўхталди:

  • Жонли девордаги хато: Жарима зарбаси ижро этилаётган паллада ҳимоявий тўсиқ (жонли девор) нотўғри қурилгани оқибатида рақиб дарвозани осон нишонга олган;

  • Мурикига қарши ожизлик: 79-дақиқадаги ҳал қилувчи гол вазиятида «Фенербахче» ҳужумчиси Ведат Мурики иккинчи қаватда ҳаводаги курашда бир йўла уч нафар «Ливерпуль» ҳимоячисини доғда қолдирган. Мураббий бундай масъулиятсизликни оқлаб бўлмаслигини ва жамоа бу вазиятларда анча яхшироқ ҳаракат қилиши шарт эканини таъкидлади.

«Бу стадионда ғалаба қозониш шарт эди»: Натижадан ҳафсала пир бўлди

Ираола Истанбулдаги босим остида ўйнаш қийинлигини тан олса-да, қўлдан бой берилган 3 очко учун қаттиқ хафа эканини яширмади:

  • «Ушбу аренада ҳар қандай рақиб учун жуда оғир атмосфера ҳукм суради. Биз учрашувнинг катта қисмида устунликни ҳис қилдик ва ғалаба бизники бўлишига ишонгандик, аммо буни амалда охиригача етказа олмадик», — дея сўзини якунлади мутахассис.

Ушбу мағлубиятдан сўнг 9 очко билан 5-поғонада қолган «Ливерпуль» кейинги турларда мудофаа чизиғидаги муаммоларни бартараф этиш устида жиддий бош қотиришига тўғри келади.

Европа Чемпионлар лигасиФенербахчеЛиверпульВедат Мурики
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Истанбулда сенсацион камбэк: “Фенербахче” “Ливерпуль”ни 3:2 ҳисобида тиз чўктирдиИстанбулда сенсацион камбэк: “Фенербахче” “Ливерпуль”ни 3:2 ҳисобида тиз чўктирдиБугун 01:04Туркияда “Олтин бутса” учун аёвсиз жанг: Шомуродов ва Мурики Орбанга етиб олдиТуркияда “Олтин бутса” учун аёвсиз жанг: Шомуродов ва Мурики Орбанга етиб олди23 октябр 14:14Фенербахче — Ливерпуль: таркиблар ва жонли матнФенербахче — Ливерпуль: таркиблар ва жонли матнКеча 21:36«Туркияда шок»: Қуйи лигадан чиққан дебютант «Бешиктош»ни енгиб, пешқадамга айланди!«Туркияда шок»: Қуйи лигадан чиққан дебютант «Бешиктош»ни енгиб, пешқадамга айланди!21 сентябр 06:52«ПСЖ» – «Барселона» ва бошқа марказий ўйинлар учун бошланғич таркиблар эълон қилинди«ПСЖ» – «Барселона» ва бошқа марказий ўйинлар учун бошланғич таркиблар эълон қилинди20 октябр 23:46Андони Ираола "Ливерпуль" бош мураббийлигига яқин турибди...Андони Ираола "Ливерпуль" бош мураббийлигига яқин турибди...31 май 20:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози