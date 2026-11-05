Андони Ираола Истанбулдаги 2:3 ҳисоби ва ҳимоядаги қўпол хатоларни очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Европа Чемпионлар лигаси 4-тури доирасида «Ливерпул»
- Истанбулда «Фенербахче»га 2:3 ҳисобида мағлуб бўлди.
- Бош мураббий Андони Ираола жамоасининг ўйин давомида икки бор ҳисобда олдинга чиққанига қарамай, ҳимоядаги қўпол хатолар ва стандарт вазиятлардаги ожизлик туфайли ғалабани бой берганини тан олди.
- Хусусан, мутахассис жонли деворнинг нотўғри қурилгани ҳамда 79-дақиқада Ведат Мурикига қарши курашдаги масъулияцизликни кескин қоралади.
Европа Чемпионлар лигаси умумий босқичининг 4-тури доирасида Истанбулда кечган «Фенербахче» — «Ливерпуль» учрашуви (3:2) мерсисайдликлар учун оғир зарба бўлди. Икки бор ҳисобда олдинга чиққанига қарамай, якунда имкониятни бой берган инглиз клуби бош мураббийи Андони Ираола BBC нашрига эксклюзив интервью бериб, жамоасининг мудофаадаги қўпол хатоларини кескин қоралади.
Мураббийнинг фикрича, мерсисайдликлар ўйин суръатини назорат қилган ва ғалабани қўлга киритишга яқин бўлган паллада, рақибнинг стандарт вазиятларига қарши туришда кутилмаган ожизлик намойиш этган.
«Биз билардик, аммо барибир гол ўтказдик»: Стандартлардаги парокандалик
Ираола баҳс давомида ўтказиб юборилган тўплар жамоанинг руҳий ҳолатига ниҳоятда салбий таъсир кўрсатганини очиқ айтди:
Рақибнинг кучли жиҳати: «“Фенербахче” стандарт вазиятлардан фойдаланиш борасида қитъадаги энг хавфли жамоалардан бири эканини жуда яхши билардик ва бунга тайёрлангандик. Аммо барибир жарима зарбаси, бурчак тўпи ва ҳатто ўйин якунидаги оддий ён чизиқдан (аутдан) тўп киритилишидан кейин дарвозамиздан тўп олиб чиқдик. Бу голлар бизга жуда оғир ботди»;
Йўқотилган назорат: «Ўйин давомида икки марта ҳисобда олдинга чиқдик, суръатни тўлиқ назорат қилдик, вазиятлар яратдик. Бироқ ҳимояда тошдек мустаҳкам туришимиз шарт бўлган лаҳзаларда хатоларга йўл қўйдик».
Хатолар таҳлили: Нотўғри жонли девор ва Мурикининг ҳукмронлиги
«Ливерпуль» бош мураббийи айниқса биринчи ва учинчи ўтказиб юборилган голлардаги шахсий камчиликларга алоҳида тўхталди:
Жонли девордаги хато: Жарима зарбаси ижро этилаётган паллада ҳимоявий тўсиқ (жонли девор) нотўғри қурилгани оқибатида рақиб дарвозани осон нишонга олган;
Мурикига қарши ожизлик: 79-дақиқадаги ҳал қилувчи гол вазиятида «Фенербахче» ҳужумчиси Ведат Мурики иккинчи қаватда ҳаводаги курашда бир йўла уч нафар «Ливерпуль» ҳимоячисини доғда қолдирган. Мураббий бундай масъулиятсизликни оқлаб бўлмаслигини ва жамоа бу вазиятларда анча яхшироқ ҳаракат қилиши шарт эканини таъкидлади.
«Бу стадионда ғалаба қозониш шарт эди»: Натижадан ҳафсала пир бўлди
Ираола Истанбулдаги босим остида ўйнаш қийинлигини тан олса-да, қўлдан бой берилган 3 очко учун қаттиқ хафа эканини яширмади:
«Ушбу аренада ҳар қандай рақиб учун жуда оғир атмосфера ҳукм суради. Биз учрашувнинг катта қисмида устунликни ҳис қилдик ва ғалаба бизники бўлишига ишонгандик, аммо буни амалда охиригача етказа олмадик», — дея сўзини якунлади мутахассис.
Ушбу мағлубиятдан сўнг 9 очко билан 5-поғонада қолган «Ливерпуль» кейинги турларда мудофаа чизиғидаги муаммоларни бартараф этиш устида жиддий бош қотиришига тўғри келади.
Изоҳлар 0
…