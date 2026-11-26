Чемпионлар лигасида 5-турнинг энг яхши футболчиси соврини Энтони Гордонга насиб этди
Европа Чемпионлар лигаси умумий босқичининг 5-тур якунларига кўра ҳафтанинг энг яхши футболчиси расман эълон қилинди. Мусобақанинг ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифаларида маълум қилинишича, ушбу индивидуал соврин «Барселона» вингери Энтони Гордонга топширилди.
Бокудаги дубль ва йирик ғалаба
Англия миллий терма жамоаси ҳужумчиси каталонияликларнинг сафарда Озарбойжоннинг «Сабаҳ» клубига қарши кечган баҳсида ёрқин ўйин намойиш этди. Учрашувда рақиб дарвозасини икки бор ишғол қилган Гордон Ҳанси Флик шогирдларининг 4:1 ҳисобидаги ишончли ғалабасига муносиб ҳисса қўшди.
Чемпионлар лигаси турнир жадвалидаги вазият
Бешинчи турдан сўнг «кўк-анорранглилар» кучли тўртликдан жой олиб туришибди:
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар
5-турнинг энг яхши футболчиси
Энтони Гордон («Барселона»)
Сўнгги учрашув натижаси
«Сабаҳ» 1:4 «Барселона» (Гордон ҳисобида дубль)
«Барселона»нинг ўрни
4-ўрин (5 турдан сўнг 12 очко)
Мусобақа пешқадами
«Реал Мадрид» (5 та ўйинда 5 та ғалаба — 15 очко)
Сизнингча, Ҳанси Флик бошқарувидаги «Барселона» ва Энтони Гордон жорий мавсум Чемпионлар лигаси финалигача етиб бора оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон футболи мухлисларига ушбу қувончли янгиликни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…