Чемпионлар лигасида якка пешқадам: Моуриньо жамоаси юз фоизлик натижа қайд этмоқда
Мадриднинг «Реал» клуби 2026/2027 йилги мавсум Европа Чемпионлар лигаси умумий босқичида якка пешқадамликни қўлга олди. Жозе Моуриньо бошчилигидаги «қаймоқранглилар» ҳозиргача ўтказилган барча 5 та учрашувда ғалаба қозониб, бирорта ҳам очко йўқотмаган ягона жамоа бўлиб турибди.
«ПСЖ»нинг очко йўқотиши мадридликларни биринчи ўринга олиб чиқди
5-тур доирасида Парижнинг «ПСЖ» клуби ўз майдонида Италиянинг «Рома» жамоаси билан 2:2 ҳисобида дуранг ўйнади. Ушбу натижадан сўнг Луис Энрике шогирдлари 13 очко билан 2-поғонага тушиб қолди. Максимал — 15 очко жамғарган «Реал» эса турнир жадвалининг энг юқори қисмидан жой олди.
Пешқадамлар ҳолати ва 6-турдаги марказий беллашувлар
Жамоа
Мураббий
Турнир жадвалидаги ўрни
Очколар сони
6-турдаги рақиб (9 декабрь)
«Реал Мадрид»
Жозе Моуриньо
1-ўрин (якка пешқадам)
15 очко (5 та ғалаба)
«Арсенал» (сафарда)
«ПСЖ»
Луис Энрике
2-ўрин
13 очко (4 ғалаба, 1 дуранг)
«Астон Вилла» (сафарда)
Кейинги — 6-тур учрашувлари 9 декабрь куни бўлиб ўтади. Унда «Реал» Лондонда «Арсенал» меҳмони бўлади, «ПСЖ» эса Бирмингемда «Астон Вилла»га қарши майдонга тушади. Агар мадридликлар очко йўқотса ва парижликлар ғалаба қозонса, Луис Энрике жамоаси яна пешқадамликка қайтиши мумкин.
Сизнингча, Жозе Моуриньо бошчилигидаги «Реал» 9 декабрь куни Лондонда «Арсенал»ни ҳам мағлуб этиб, юз фоизлик сериясини давом эттира оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Мадрид клуби мухлисларига ушбу қувончли хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…