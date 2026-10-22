ОФИ Крит — Байер Леверкузен: таркиблар ва жонли матн

·33·Спорт
ОФИ Крит — Байер Леверкузен: таркиблар ва жонли матн

Европа лигаси доирасидаги ОФИ КритБайер Леверкузен учрашуви 22 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

ОФИ Крит бошланғич таркиби: 1. Лило К., 5. Костулас К., 15. Пунгурас А., 2. Кризманич К., 24. Дикманн Л., 14. Андруцос А. (капитан), 41. Бухалакис А., 3. Атанасиу Н., 10. Канталапьедра А., 19. Кодро К., 18. Нусс Т.

ОФИ Крит захирадагилари: 21. Апостолакис И., 11. Фунтас Т., 17. Гонсалес Б., 23. Калафатис М., 8. Канеллопулос Г., 6. Карахалиос З., 13. Кацикас П., 90. Кенургиакис П., 43. Николау Д., 30. Романо Т., 71. Ситмалидис А., 46. Теодосулакис И.

ОФИ Крит бош мураббийи: Контис К.

Байер Леверкузен бошланғич таркиби: 28. Бласвих Я., 17. Лукас, 5. Баде Л., 4. Куанса Дж., 2. Медина Ф., 6. Фернандес Э., 24. Гарсия А., 9. Морейра А., 10. Тиллман М., 7. Хофманн Й., 14. Шик П. (капитан).

Байер Леверкузен захирадагилари: 19. Диаби М., 1. Флеккен М., 3. Гутьеррес М., 43. Хавигхорст Б., 36. Ломб Н., 30. Маза И., 45. Минутильо Г., 12. Тапсоба Э., 23. Телла Н.

Байер Леверкузен бош мураббийи: Мартинес К.

Жонли репортаж ЖОНЛИ
3
Афонсо Морейра (Байер Леверкузен) яккахон рейд уюштирди, аммо рақиб ўйинчиси уни тўсиб қўйгани сабабли хавфли вазият ярата олмади.
2
Байер Леверкузен аниқ қисқа паслар орқали ўйин суръатини ўз назоратида ушлаб турибди.
1
Биринчи бўлим эндигина бошланди.
21:47
Ўйинни Байер Леверкузен бошлаб беради.
21:45
Бугунги ўйинни бошқариб бориш Олексий Деревинскийга ишониб топширилди.
21:45
Бошланғич таркиблар аллақачон эълон қилинди ва сиз улар билан таркиблар бўлимида танишишингиз мумкин.
21:45
Хайрли кун, хонимлар ва жаноблар! Бизнинг жонли матнли трансляциямизга хуш келибсиз, унда биз сизга ўйинда содир бўлаётган барча воқеалар ҳақида тезкор маълумотларни тақдим этиб борамиз.
ОФИ КритБайер ЛеверкузенЕвропа лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ренн — ОФИ Крит: таркиблар ва жонли матнРенн — ОФИ Крит: таркиблар ва жонли матн15 октябр 22:50Лех Познань — Байер Леверкузен: таркиблар ва жонли матнЛех Познань — Байер Леверкузен: таркиблар ва жонли матн15 октябр 20:33Байер Леверкузен — Фрайбург: таркиблар ва жонли матнБайер Леверкузен — Фрайбург: таркиблар ва жонли матн18 октябр 17:22Чемпион таркиби ҳам тўлиқ эмас: Киоун учта бўшлиқни айтди...Чемпион таркиби ҳам тўлиқ эмас: Киоун учта бўшлиқни айтди...25 июл 17:00Иброҳим Маза Жаҳон чемпионатида Мессини мағлуб этишга ваъда берди...Иброҳим Маза Жаҳон чемпионатида Мессини мағлуб этишга ваъда берди...10 июн 15:10Европа Лигасининг янгиланган босқичида кимлар ўзаро тўқнашади?Европа Лигасининг янгиланган босқичида кимлар ўзаро тўқнашади?28 август 18:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди