ОФИ Крит — Байер Леверкузен: таркиблар ва жонли матн
Европа лигаси доирасидаги ОФИ Крит — Байер Леверкузен учрашуви 22 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
ОФИ Крит бошланғич таркиби: 1. Лило К., 5. Костулас К., 15. Пунгурас А., 2. Кризманич К., 24. Дикманн Л., 14. Андруцос А. (капитан), 41. Бухалакис А., 3. Атанасиу Н., 10. Канталапьедра А., 19. Кодро К., 18. Нусс Т.
ОФИ Крит захирадагилари: 21. Апостолакис И., 11. Фунтас Т., 17. Гонсалес Б., 23. Калафатис М., 8. Канеллопулос Г., 6. Карахалиос З., 13. Кацикас П., 90. Кенургиакис П., 43. Николау Д., 30. Романо Т., 71. Ситмалидис А., 46. Теодосулакис И.
ОФИ Крит бош мураббийи: Контис К.
Байер Леверкузен бошланғич таркиби: 28. Бласвих Я., 17. Лукас, 5. Баде Л., 4. Куанса Дж., 2. Медина Ф., 6. Фернандес Э., 24. Гарсия А., 9. Морейра А., 10. Тиллман М., 7. Хофманн Й., 14. Шик П. (капитан).
Байер Леверкузен захирадагилари: 19. Диаби М., 1. Флеккен М., 3. Гутьеррес М., 43. Хавигхорст Б., 36. Ломб Н., 30. Маза И., 45. Минутильо Г., 12. Тапсоба Э., 23. Телла Н.
Байер Леверкузен бош мураббийи: Мартинес К.
Изоҳлар 0
…