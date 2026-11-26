Дин. Загреб — Байер Леверкузен: таркиблар ва жонли матн
Европа лигаси доирасидаги Дин. Загреб — Байер Леверкузен учрашуви 26 ноябр, 22:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Дин. Загреб бошланғич таркиби: 24. Котарски Д., 9. Бельо Д., 36. Домингес С., 3. Года Б., 80. Качавенда Л., 21. Лисица М., 26. Маккенна С., 27. Мишич Й. (капитан), 99. Оршич М., 10. Стойкович Л., 25. Валинчич М.
Дин. Загреб захирадагилари: 23. Алмена И., 44. Филипович И., 15. Галешич Н., 11. Ходжа А., 17. Иванушец Л., 5. Кравцов К., 35. Микич Н., 22. Перес Винлоф М., 14. Превляк С., 6. Радельич С., 7. Родригес Д., 8. Зайц М.
Дин. Загреб бош мураббийи: Леко Ж.
Байер Леверкузен бошланғич таркиби: 1. Флеккен М., 8. Андрих Р., 5. Баде Л., 19. Диаби М., 24. Гарсия А., 3. Гутьеррес М., 30. Маза И., 2. Медина Ф., 4. Куанса Дж., 14. Шик П. (капитан), 10. Тиллман М.
Байер Леверкузен захирадагилари: 29. Бен Сегир Э., 28. Бласвих Я., 42. Калбрет М., 20. Дуэ Г., 6. Фернандес Э., 7. Хофманн Й., 35. Кофане С., 36. Ломб Н., 9. Морейра А., 12. Тапсоба Э., 23. Телла Н.
Байер Леверкузен бош мураббийи: Мартинес К.
- 3Байер Леверкузен майдон марказида ажойиб назорат ва аниқ паслар билан ўйин кўрсатмоқда.
- 1Бугунги ўйин эндигина бошланди, ўйиндан завқ олинг!
- 22:47Ўйинчилар ниҳоят майдонга чиқишди! Баер Леверкузен ўйинни бошлаб беради.
- 22:45Бугунги ўйинни Микола Балакин бошқариб боради.
- 22:45Ушбу учрашув тафсилотларида ўйин бошланиши арафасида жамоаларнинг таркиблари билан танишиб чиқишингиз мумкин.
- 22:45Хайрли кун, хонимлар ва жаноблар! Бизнинг жонли матнли шарҳимизга хуш келибсиз, унда биз сизга ўйинда содир бўлаётган барча воқеалар ҳақида тезкор маълумотларни тақдим этиб борамиз.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…